Большунов — угроза? Почему FIS боится возвращения российских лыжников

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) вновь не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
По её словам, надежда на более справедливый исход всё же сохранялась, но итог оказался предсказуем.
"Надежды какие-то были, исходя из того, что какие-то федерации могли выиграть в Арбитражных судах. Но мы понимали, что даже если Арбитражный суд что-то принял, есть исполком, который в этой федерации очень русофобский. Они будут пытаться строить какую-то провокацию. Однако была надежда, что здравый смысл восторжествует", — сказала Светлана Журова.
По словам олимпийской чемпионки, решение FIS продлить отстранение российских лыжников связано не столько со спортивными принципами, сколько с политическими мотивами. Она отметила, что чиновники международных организаций зачастую руководствуются не правилами честной игры, а личными и национальными интересами.
Журова добавила, что отсутствие российских спортсменов выгодно многим конкурентам.
"Они заинтересованы, чтобы наших не было — достанется им больше медалей. Не хотят видеть Сашу Большунова", — подчеркнула депутат в разговоре с "Чемпионатом".
По её мнению, если подобные заявления исходят от самих спортсменов, это можно понять, ведь конкуренция высока. Но когда подобную позицию занимают чиновники, ситуация выглядит откровенно политизированной.
Бывшая конькобежка напомнила, что основополагающий принцип олимпийского движения — внеполитичность спорта. Она выразила сожаление, что этот принцип всё чаще нарушается, и выразила уверенность, что российские спортсмены продолжат тренироваться и соревноваться внутри страны, сохраняя высокий уровень подготовки до момента, когда международная спортивная система изменится.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.