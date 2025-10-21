Большунов — угроза? Почему FIS боится возвращения российских лыжников

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) вновь не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Светлана Журова

По её словам, надежда на более справедливый исход всё же сохранялась, но итог оказался предсказуем.

"Надежда всё равно была"

"Надежды какие-то были, исходя из того, что какие-то федерации могли выиграть в Арбитражных судах. Но мы понимали, что даже если Арбитражный суд что-то принял, есть исполком, который в этой федерации очень русофобский. Они будут пытаться строить какую-то провокацию. Однако была надежда, что здравый смысл восторжествует", — сказала Светлана Журова.

По словам олимпийской чемпионки, решение FIS продлить отстранение российских лыжников связано не столько со спортивными принципами, сколько с политическими мотивами. Она отметила, что чиновники международных организаций зачастую руководствуются не правилами честной игры, а личными и национальными интересами.

"Не хотят видеть Большунова"

Журова добавила, что отсутствие российских спортсменов выгодно многим конкурентам.

"Они заинтересованы, чтобы наших не было — достанется им больше медалей. Не хотят видеть Сашу Большунова", — подчеркнула депутат в разговоре с "Чемпионатом".

По её мнению, если подобные заявления исходят от самих спортсменов, это можно понять, ведь конкуренция высока. Но когда подобную позицию занимают чиновники, ситуация выглядит откровенно политизированной.

"Политике не место в спорте"

Бывшая конькобежка напомнила, что основополагающий принцип олимпийского движения — внеполитичность спорта. Она выразила сожаление, что этот принцип всё чаще нарушается, и выразила уверенность, что российские спортсмены продолжат тренироваться и соревноваться внутри страны, сохраняя высокий уровень подготовки до момента, когда международная спортивная система изменится.