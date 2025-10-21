Тайное стало явным: Клебо вынес жёсткий вердикт по участию россиян в лыжных соревнованиях

Пятикратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов к международным стартам.

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Йоханнес Клебо

Его позиция оказалась жёсткой — норвежский спортсмен поддержал продление отстранения россиян.

Клебо поддержал FIS

"Я поддерживаю это решение. Оно соответствует тому, что я думаю по этому поводу. Пока идёт СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), русских следует держать подальше от нашего спорта. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение", — сказал лыжник Йоханнес Клебо, которого цитирует TV2.

Высказывание норвежского чемпиона прозвучало в эфире телеканала TV2 и вызвало широкий резонанс в спортивной среде. Многие болельщики в России восприняли слова Клебо как проявление политической ангажированности, тогда как в Норвегии и странах Европы его позицию назвали "логичным продолжением политики федерации".

Олимпиада без россиян

После решения FIS российские лыжники и сноубордисты официально лишились шанса выступить на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Даже нейтральный статус, предложенный Международным олимпийским комитетом (МОК), не будет применён к представителям России.

Для мировой федерации такое решение стало подтверждением курса на "чистый спорт", а для российских спортсменов — продолжением вынужденной изоляции.

Последствия для мирового лыжного сообщества

Йоханнес Клебо, один из самых титулованных лыжников современности, всегда открыто выражал свои взгляды. Его поддержка решения FIS может повлиять на общественное мнение внутри профессионального сообщества, где часть спортсменов продолжает призывать к диалогу и возвращению принципа аполитичности спорта.

Тем временем в России продолжаются внутренние соревнования, а национальные федерации ищут пути для сохранения мотивации и уровня подготовки лыжников в условиях отсутствия международной конкуренции.