FIS закрыла двери: российские лыжники в отчаянии — что дальше

Спорт

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выступила с жёстким заявлением после решения Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) вновь продлить отстранение российских спортсменов от международных стартов.

Александр Большунов
Фото: wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Большунов

В федерации это решение назвали несправедливым и противоречащим основным принципам спорта.

Реакция российской стороны

В официальном сообщении, опубликованном на сайте Федерации лыжных гонок России, представители АЛВСР подчеркнули, что считают действия FIS дискриминационными.

"Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) выражает глубокое разочарование сегодняшним решением Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN)", — говорится в заявлении АЛВСР.

Организация отметила, что подобный шаг противоречит принципу политического нейтралитета, закреплённому в Уставе FIS. По мнению ассоциации, спорт должен оставаться вне политики, а спортсмены не должны нести ответственность за обстоятельства, на которые они не могут повлиять.

Готовность защищать интересы спортсменов

В заявлении АЛВСР говорится, что организация намерена продолжать бороться за право российских атлетов участвовать в международных стартах. Для этого будут использованы все законные способы, включая обращения в спортивные судебные инстанции.

Представители ассоциации подчёркивают, что главная цель — добиться равных условий для всех участников соревнований, независимо от их национальности или гражданства.

Приверженность спортивным принципам

В завершение своего обращения АЛВСР заявила о готовности и дальше следовать идеалам честной конкуренции и равенства. Федерация по-прежнему считает, что спорт должен объединять, а не разделять людей, и надеется на пересмотр решения FIS в будущем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
