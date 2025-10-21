FIS поставила крест на мечтах: российским лыжникам закрыли путь к Олимпиаде-2026

Сегодня Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) окончательно определила позицию по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение оказалось не в пользу наших атлетов — им вновь закрыли путь на мировые старты, включая квалификацию к Олимпиаде-2026.

Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

Решение без компромиссов

Совет FIS собрался 21 октября, чтобы рассмотреть вопрос допуска представителей России и Беларуси хотя бы под нейтральным статусом. Итог голосования оказался однозначным — участие запрещено.

"Совет FIS проголосовал за то, чтобы не содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в квалификационных соревнованиях FIS к зимним Олимпийским играм 2026 года", — говорится в заявлении FIS.

Эта формулировка означает, что даже нейтральный статус, предложенный Международным олимпийским комитетом, не будет применён в лыжных дисциплинах. FIS подчеркнула, что каждая федерация самостоятельно решает, допускать ли спортсменов из России и Беларуси к квалификации. В данном случае федерация выбрала полный запрет.

Что значит режим AIN

Режим индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) был разработан МОК как компромиссный вариант — спортсмены могли бы выступать без национальных флагов и гимнов. Однако FIS, как и ряд других федераций, сочла даже такую форму участия нежелательной. Решение коснётся всех зимних дисциплин под её эгидой: лыжных гонок, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и двоеборья.

Последствия для российских спортсменов

Для российских лыжников это решение фактически закрывает возможность участия в Кубке мира, который стартует 28 ноября в финской Руке. Именно этот турнир является основным квалификационным этапом к Олимпиаде в Милане-Кортина-д'Ампеццо. Таким образом, путь на Игры-2026 теперь закрыт, по крайней мере в ближайшей перспективе.

Отсутствие международных стартов не только снижает уровень конкурентоспособности спортсменов, но и лишает их возможности набирать рейтинговые очки, необходимые для квалификации. На внутренней арене российские турниры продолжаются, однако они не засчитываются в международную систему зачётов.

Исторический контекст

Запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях действует с 2022 года — после начала конфликта на территории Украины. С тех пор FIS ежегодно продлевает это ограничение, несмотря на призывы вернуть принцип "спорт вне политики".

Многие специалисты отмечают, что подобные решения серьёзно влияют на развитие зимних видов спорта в России: тренеры и федерации вынуждены пересматривать планы подготовки, а молодые спортсмены теряют мотивацию к международным стартам.