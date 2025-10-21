Тело будто выдыхает: поза, которая стирает усталость и возвращает свободу движений

Поза Ящерицы (Utthan Pristhasana) — одна из самых глубоких растяжек в йоге, которая помогает мягко раскрыть тазобедренные суставы, улучшить гибкость ног и снять накопленное напряжение в области поясницы. Это асана, способная подарить телу лёгкость и свободу движений, а разуму — ощущение устойчивости и покоя.
Эта асана активно задействует мышцы ног, ягодиц и кора, укрепляет их и одновременно растягивает внутреннюю поверхность бедер. Благодаря направленной работе таза и ровному дыханию, она помогает избавиться от зажимов и улучшает кровообращение в области малого таза.
Польза для тела:
Эта поза особенно полезна людям, ведущим сидячий образ жизни, а также спортсменам, бегунам и танцорам.
Примите позу Собаки мордой вниз или планку. Спина прямая, живот подтянут, дыхание ровное.
Поставьте правую ногу с внешней стороны правой руки. Колено направлено вперёд, а стопа полностью прижата к полу.
Медленно опустите предплечья на коврик. Если растяжка пока недостаточная — оставайтесь на ладонях.
Направляйте таз вниз к полу, но не форсируйте движение. Спина остаётся прямой, взгляд направлен вперёд.
Сделайте 5–10 глубоких дыхательных циклов, ощущая, как с каждым вдохом мышцы смягчаются и становятся податливее.
После этого мягко вернитесь в исходное положение и выполните асану на другую сторону.
Новички:
Продвинутые практики:
|Ошибка
|Последствие
|Как исправить
|Колено выходит за линию стопы
|Перегрузка суставов
|Переместите стопу чуть вперёд
|Завал корпуса на переднее плечо
|Потеря равновесия
|Распределите вес равномерно
|Округление спины
|Потеря вытяжения
|Удлиняйте позвоночник вперёд
|Задержка дыхания
|Напряжение и головокружение
|Сохраняйте плавное дыхание
Не стоит торопиться. Даже вариант с опорой на ладони приносит ощутимую пользу. Со временем гибкость увеличится, и тело само позволит опуститься ниже. В йоге важнее качество выполнения, а не глубина позы.
Не рекомендуется выполнять при:
