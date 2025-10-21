Тело будто выдыхает: поза, которая стирает усталость и возвращает свободу движений

Поза Ящерицы (Utthan Pristhasana) — одна из самых глубоких растяжек в йоге, которая помогает мягко раскрыть тазобедренные суставы, улучшить гибкость ног и снять накопленное напряжение в области поясницы. Это асана, способная подарить телу лёгкость и свободу движений, а разуму — ощущение устойчивости и покоя.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Зачем выполнять позу Ящерицы

Эта асана активно задействует мышцы ног, ягодиц и кора, укрепляет их и одновременно растягивает внутреннюю поверхность бедер. Благодаря направленной работе таза и ровному дыханию, она помогает избавиться от зажимов и улучшает кровообращение в области малого таза.

Польза для тела:

раскрывает тазобедренные суставы;

увеличивает подвижность бедер;

снимает напряжение с поясницы;

укрепляет мышцы ног и пресса;

активизирует работу органов малого таза;

улучшает осанку и облегчает походку.

Эта поза особенно полезна людям, ведущим сидячий образ жизни, а также спортсменам, бегунам и танцорам.

Как правильно выполнять позу

Исходное положение

Примите позу Собаки мордой вниз или планку. Спина прямая, живот подтянут, дыхание ровное.

Шаг вперёд

Поставьте правую ногу с внешней стороны правой руки. Колено направлено вперёд, а стопа полностью прижата к полу.

Опускание вниз

Медленно опустите предплечья на коврик. Если растяжка пока недостаточная — оставайтесь на ладонях.

Работа таза

Направляйте таз вниз к полу, но не форсируйте движение. Спина остаётся прямой, взгляд направлен вперёд.

Дыхание

Сделайте 5–10 глубоких дыхательных циклов, ощущая, как с каждым вдохом мышцы смягчаются и становятся податливее.

После этого мягко вернитесь в исходное положение и выполните асану на другую сторону.

Варианты для разных уровней

Новички:

оставайтесь на ладонях;

подложите под заднее колено сложенное одеяло для комфорта.

Продвинутые практики:

опуститесь на предплечья, сохраняя спину прямой;

можно добавить лёгкое покачивание таза для углубления растяжки.

Упрощения и поддержка

используйте йога-блоки под предплечья;

под предплечья; держите стопу передней ноги полностью прижатой к полу;

избегайте боли — растяжка должна быть комфортной.

Частые ошибки

Ошибка Последствие Как исправить Колено выходит за линию стопы Перегрузка суставов Переместите стопу чуть вперёд Завал корпуса на переднее плечо Потеря равновесия Распределите вес равномерно Округление спины Потеря вытяжения Удлиняйте позвоночник вперёд Задержка дыхания Напряжение и головокружение Сохраняйте плавное дыхание

А что если не получается опуститься на предплечья

Не стоит торопиться. Даже вариант с опорой на ладони приносит ощутимую пользу. Со временем гибкость увеличится, и тело само позволит опуститься ниже. В йоге важнее качество выполнения, а не глубина позы.

Противопоказания

Не рекомендуется выполнять при:

травмах коленей или паха;

воспалениях в области таза;

беременности — только под контролем инструктора и с опорой.

Рекомендации по практике

Выполняйте позу 3–4 раза в неделю , чередуя с мягкими растяжками.

, чередуя с мягкими растяжками. Отлично сочетается с позой Голубя и позой Воина II .

и . Не выполняйте сразу после обильной еды.

Лучшее время для практики — утро или вечер после лёгкой разминки.

Эффект от регулярной практики

исчезает скованность в бедрах;

походка становится лёгкой;

улучшается осанка и координация;

снижается боль и усталость в пояснице;

повышается гибкость и подвижность суставов.