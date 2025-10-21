Гром среди футбольных блогеров: известное имя появилось в списках “Миротворца”

Российский футбольный блогер и автор аналитических роликов Михаил Борзыкин попал в базу данных украинского ресурса "Миротворец"*.
Причиной стало то, что в своих публичных выступлениях он критиковал международные санкции против российского спорта и выступал в поддержку отечественных клубов, включая крымские команды.
Авторы ресурса обвинили блогера в "пропаганде войны" и "покушении на территориальную целостность Украины".
Михаил Борзыкин — один из самых известных спортивных блогеров в России. Он основал популярный YouTube-канал, посвящённый футболу, и регулярно выпускает аналитические выпуски о матчах, клубной политике и состоянии российского спорта, пишет "Постньюс".
Помимо авторских видео, он ведёт подкасты, пишет статьи и участвует в дискуссиях на спортивных конференциях. Его подход — простая аналитика без пафоса и опоры на цифры, что делает контент доступным даже тем, кто не следит за футболом ежедневно.
Ресурс "Миротворец" создан украинскими активистами в 2014 году. На сайте публикуются данные людей, которых авторы считают причастными к "угрозам национальной безопасности Украины".
В базе — политики, журналисты, артисты, спортсмены из разных стран. Организации по защите прав человека не раз критиковали сайт за публикацию персональных данных без согласия граждан.
Как блогерам и журналистам защитить себя в публичном пространстве.
Ограничьте личную информацию.
Не публикуйте адрес, геолокацию и данные о семье.
Настройте защиту аккаунтов.
Используйте двухфакторную аутентификацию и сложные пароли.
Храните скриншоты публикаций.
Если ваши данные оказались в открытом доступе, фиксация фактов поможет при обращении к юристам.
Ошибка: реагировать на публикации эмоционально.
Последствие: усиление внимания и рост репостов.
Альтернатива: сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в правовое поле.
А что если ваши данные попали в сеть?
Не паникуйте. Зафиксируйте публикацию (скриншоты, дата, ссылка), обратитесь в юрконсультацию.
А что если вы — публичный блогер?
Лучше заранее продумать стратегию коммуникации с аудиторией и СМИ.
Что делает сайт "Миротворец"?
Публикует персональные данные лиц, которых считает "угрожающими Украине".
Можно ли удалить информацию о себе из базы?
Нет официальной процедуры удаления данных.
Почему ресурс называют экстремистским?
Потому что его деятельность связана с публикацией персональных данных без согласия и угрозами безопасности граждан.
Миф: попадание в базу "Миротворца" означает уголовное преследование.
Правда: сам сайт не является официальным госорганом и не имеет юридической силы.
Миф: данные в базе проверяются экспертами.
Правда: информация публикуется без подтверждения, часто со ссылкой на открытые источники.
* Сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.
