Гром среди футбольных блогеров: известное имя появилось в списках “Миротворца”

Российский футбольный блогер и автор аналитических роликов Михаил Борзыкин попал в базу данных украинского ресурса "Миротворец"*.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Футбольный мяч на поле

За что блогера внесли в базу

Причиной стало то, что в своих публичных выступлениях он критиковал международные санкции против российского спорта и выступал в поддержку отечественных клубов, включая крымские команды.

Авторы ресурса обвинили блогера в "пропаганде войны" и "покушении на территориальную целостность Украины".

Кто такой Михаил Борзыкин

Михаил Борзыкин — один из самых известных спортивных блогеров в России. Он основал популярный YouTube-канал, посвящённый футболу, и регулярно выпускает аналитические выпуски о матчах, клубной политике и состоянии российского спорта, пишет "Постньюс".

Помимо авторских видео, он ведёт подкасты, пишет статьи и участвует в дискуссиях на спортивных конференциях. Его подход — простая аналитика без пафоса и опоры на цифры, что делает контент доступным даже тем, кто не следит за футболом ежедневно.

Контекст: что такое "Миротворец"

Ресурс "Миротворец" создан украинскими активистами в 2014 году. На сайте публикуются данные людей, которых авторы считают причастными к "угрозам национальной безопасности Украины".

В базе — политики, журналисты, артисты, спортсмены из разных стран. Организации по защите прав человека не раз критиковали сайт за публикацию персональных данных без согласия граждан.

Советы шаг за шагом

Как блогерам и журналистам защитить себя в публичном пространстве.

Ограничьте личную информацию.

Не публикуйте адрес, геолокацию и данные о семье.

Настройте защиту аккаунтов.

Используйте двухфакторную аутентификацию и сложные пароли.

Храните скриншоты публикаций.

Если ваши данные оказались в открытом доступе, фиксация фактов поможет при обращении к юристам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: реагировать на публикации эмоционально.

Последствие: усиление внимания и рост репостов.

Альтернатива: сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в правовое поле.

А что если…

А что если ваши данные попали в сеть?

Не паникуйте. Зафиксируйте публикацию (скриншоты, дата, ссылка), обратитесь в юрконсультацию.

А что если вы — публичный блогер?

Лучше заранее продумать стратегию коммуникации с аудиторией и СМИ.

FAQ

Что делает сайт "Миротворец"?

Публикует персональные данные лиц, которых считает "угрожающими Украине".

Можно ли удалить информацию о себе из базы?

Нет официальной процедуры удаления данных.

Почему ресурс называют экстремистским?

Потому что его деятельность связана с публикацией персональных данных без согласия и угрозами безопасности граждан.

Мифы и правда

Миф: попадание в базу "Миротворца" означает уголовное преследование.

Правда: сам сайт не является официальным госорганом и не имеет юридической силы.

Миф: данные в базе проверяются экспертами.

Правда: информация публикуется без подтверждения, часто со ссылкой на открытые источники.

* Сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён на территории Российской Федерации.