Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С думой о великой партии Ленина — Сталина живут и работают трудящиеся Москвы... — писала газета Правда 21 октября 1952 года
Птенцы бунтуют против родителей: исследование раскрыло тайну птичьего обучения
Вторая жизнь под слоем лака: как мастера превращают побитый металл в зеркало
Пирамиды, которые дышат: тайна вентиляции, работающей 45 веков без электричества
Прощай, пушистость: 3 домашних ингредиента творят с волосами то, на что не способен салон
Золотые капли на грядке: томаты, за которыми дачники охотятся ещё осенью — сладость без сахара
Праздник начинается с первой ложки: салат с кальмарами, который покоряет без уговоров
Волны скрыли прошлое: под водой Чёрного моря нашли то, чего не должно существовать
Бумажка не защитит: одно простое действие спасёт от цифрового подглядывания

Йога — не фитнес и не магия: что происходит с телом, когда вы начинаете дышать осознанно

4:40
Спорт

Йога — это не просто система физических упражнений или модное направление фитнеса. Это древнее учение, вобравшее в себя знания о теле, дыхании и сознании. Она помогает восстановить равновесие между внутренним миром человека и окружающей средой, укрепить здоровье и обрести душевное спокойствие.

Медитация дома
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Медитация дома

Сегодня йога перестала быть чем-то загадочным. Для одних это способ справиться со стрессом и усталостью, для других — путь к духовному росту. Но в любом случае она остаётся мощным инструментом самопознания и заботы о себе.

Что даёт практика йоги

Регулярные занятия влияют не только на тело, но и на восприятие жизни. После нескольких недель практики человек замечает, как улучшается осанка, исчезает напряжение в спине, дыхание становится глубже, а мысли — спокойнее.

Йога помогает:
• укрепить мышцы и суставы;
• улучшить кровообращение и пищеварение;
• нормализовать работу сердца и нервной системы;
• повысить концентрацию и устойчивость к стрессу.

Главное — относиться к занятиям осознанно. Это не соревнование, а путь, где важно слушать себя и двигаться в своём темпе.

Подготовка к занятиям

Перед практикой важно создать правильное состояние ума и тела. Йога требует концентрации, поэтому лучше заниматься в тишине, без телефонов и отвлекающих факторов.

  1. Не ешьте минимум за 2-3 часа до практики.

  2. Не тренируйтесь сразу после сильных нагрузок.

  3. Примите душ — это поможет телу расслабиться.

  4. Используйте коврик с антискользящим покрытием.

  5. Подберите удобную одежду — леггинсы, топ или свободные штаны из хлопка.

Некоторые асаны требуют дополнительных аксессуаров — валиков, блоков или ремней. Эти предметы помогают удерживать позу без перенапряжения и подходят особенно новичкам.

Групповые занятия и индивидуальная практика

Многие начинают путь с групповых занятий. Преподаватель следит за техникой, объясняет особенности дыхания и помогает корректировать ошибки.
Домашняя практика же подходит тем, кто уже освоил основы и хочет углубиться в процесс. Главное — не терять регулярность.

Советы шаг за шагом: как начать практику

  1. Начните с коротких занятий — 15-20 минут в день.

  2. Освойте дыхание (пранаяму) — это основа йоги.

  3. Изучите базовые асаны: "Собака мордой вниз", "Кошка-корова", "Гора".

  4. Постепенно увеличивайте нагрузку.

  5. Завершайте практику шавасаной — позой полного расслабления.

Постоянство важнее интенсивности: лучше заниматься каждый день понемногу, чем изнурять себя редкими тренировками.

А что если заниматься йогой дома

Домашняя практика удобна и экономит время. Для начала достаточно коврика и спокойного места. Чтобы не потерять интерес, можно использовать видеокурсы или приложения. Современные фитнес-программы вроде "Yoga for beginners" помогают выстроить индивидуальный ритм и отслеживать прогресс.

Главное — соблюдать регулярность и помнить, что каждая тренировка — это шаг к гармонии.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Улучшает физическую форму и осанку Требует терпения и времени
Повышает концентрацию и устойчивость к стрессу Возможны ошибки без инструктора
Улучшает сон и настроение Первые занятия могут казаться сложными
Безопасна для суставов Не подходит при ряде заболеваний

Сон и психология

Йога тесно связана с состоянием сна. Практика вечерней релаксации и дыхательных техник помогает избавиться от бессонницы. Регулярные занятия снижают уровень кортизола — гормона стресса — и улучшают качество отдыха.

Интересные факты

  1. Первые упоминания о йоге датируются более чем 5000 лет назад.

  2. Многие офисные компании сегодня включают короткие йога-сессии для сотрудников — доказано, что это повышает продуктивность.

Исторический контекст

Йога зародилась в Индии как способ постижения гармонии тела и духа. Первые учения передавались устно от наставников к ученикам. В XX веке благодаря Патанджали и йогам Запада практика обрела мировую известность. Сегодня она объединяет миллионы людей по всему миру.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зимняя резина, которой не страшны ни ямы, ни ледяная каша: лучшие модели 2025 года
Авто
Зимняя резина, которой не страшны ни ямы, ни ледяная каша: лучшие модели 2025 года
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Последние материалы
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Тревожное видео от Ольги Бузовой: о чём звезда предупредила своих поклонников
Одышка мешает жить, а врачи предлагают… петь — как работает дыхательная терапия без лекарств
Один из первых гигантов планеты ожил из камня: найден древнейший родственник брахиозавра
Этот куст живёт до 25 лет и не стареет — но только если ему создать болото мечты
Забытый принцип XIX века: до сих пор делает тренировки мощнее и раскрывает потенциал тела
Два спящих гиганта под Америкой: стоит одному зевнуть — континент треснет пополам
Сок вытекает, а тесто рвётся: вот что у всех убивает идеальные чебуреки ещё до жарки
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Секретная точка России: легендарная долина, где природа помогает исполнить самые заветные мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.