Неожиданное упражнение из прошлого, которое взорвёт ваши грудные мышцы

Многие спортсмены часами проводят время у скамьи для жима, но мало кто вспоминает о старых упражнениях, проверенных временем. Одно из таких — жим Свенда, силовое упражнение, которое носит имя норвежского стронгмена и пауэрлифтера Свенда Карлсена.
Это не просто альтернатива классическому жиму лёжа — жим Свенда сочетает статическую нагрузку, контроль и мощное включение грудных мышц. Он помогает развить силу, стабилизацию и выносливость толкающих движений.
Это упражнение, в котором используется не штанга или гантели, а два диска (блина), которые необходимо прижимать ладонями друг к другу и выжимать вперёд на уровне груди.
Звучит просто, но именно в этом и заключается его эффективность: постоянное напряжение, контроль и включение всех мышц груди, плеч и трицепсов в статике.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, корпус напряжён. Возьмите два блина одинакового веса (например, по 5 кг) и прижмите их друг к другу на уровне груди ладонями. Почувствуйте сопротивление — блины нужно буквально "вдавливать" друг в друга.
Сохраняя давление, медленно выжмите блины вперёд, полностью выпрямляя руки, но не "вставляйте" локти. Затем плавно вернитесь в исходное положение. Все время удерживайте напряжение в груди — не ослабляйте давление на блины.
На усилии — выдох, при возвращении в исходное положение — вдох. Дышите глубоко, спокойно, не торопитесь. Контроль дыхания помогает лучше включить мышцы и удерживать концентрацию.
|Параметр
|Жим Свенда
|Классический жим лёжа
|Оборудование
|2 блина, можно дома
|Штанга, скамья, стойки
|Тип нагрузки
|Статико-динамическая
|Динамическая
|Основные мышцы
|Грудные, трицепсы, плечи
|Грудные, трицепсы, дельты
|Координация и стабилизация
|Требует постоянного контроля
|Средняя
|Уровень сложности
|Средний
|Средний
Начните с лёгких блинов (по 2,5-5 кг).
Прижимайте диски с усилием, создавая постоянное напряжение.
Делайте 3-4 подхода по 10-12 повторений.
Следите за дыханием и не отпускайте давление даже при возвращении в исходное положение.
Завершайте упражнение растяжкой груди и лёгким кардиофиналом.
Совет: если тренируетесь дома, используйте блины от разборных гантелей — они компактные и безопасные.
Ошибка: брать слишком большой вес.
Последствие: теряется техника, нагрузка смещается на плечи.
Альтернатива: начните с малого веса, чтобы прочувствовать контроль и баланс.
Ошибка: расслаблять блины между повторениями.
Последствие: исчезает изоляция и теряется эффект статики.
Альтернатива: удерживайте постоянное давление в груди на протяжении всего упражнения.
Ошибка: выполнять рывками.
Последствие: риск травм локтей и плеч.
Альтернатива: двигайтесь плавно, контролируя каждую фазу.
А что если у меня нет блинов?
Можно использовать диски от гантелей, книги или специальные пэд-диски с резиновой поверхностью.
А что если я новичок?
Начните с 2-3 подходов по 8 повторений без большого веса, чтобы привыкнуть к постоянному напряжению.
Плюсы:
не требует оборудования — можно выполнять дома;
улучшает форму и силу грудных мышц;
развивает статическую выносливость и координацию;
подходит для завершения тренировки груди.
Минусы:
не заменяет базовые упражнения вроде жима лёжа;
сложно подобрать оптимальный вес на первых порах;
требует высокой концентрации.
Сколько раз в неделю выполнять жим Свенда?
1-2 раза в неделю как дополнительное упражнение в конце тренировки груди.
Можно ли делать дома?
Да, достаточно пары блинов или утяжелителей.
Миф: жим Свенда — это бесполезное упражнение.
Правда: оно эффективно для развития выносливости и статической силы грудных мышц.
Миф: подходит только для профессионалов.
Правда: техника проста и безопасна при правильной нагрузке.
