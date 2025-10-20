Секрет успеха Янника Синнера: вот почему попадание в топ-100 меняет всё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий второе место в мировом рейтинге и четырёхкратный победитель турниров "Большого шлема", рассказал, насколько важно для спортсмена попасть в топ-100 мирового рейтинга. По словам игрока, именно этот момент становится переломным в карьере профессионала — как с точки зрения спортивного развития, так и финансовой стабильности.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

Почему топ-100 — ключевой рубеж

"Когда начинаешь пробиваться в топ-100, это уже очень помогает, потому что знаешь, что сможешь играть на четырёх турнирах "Большого шлема", у тебя появляется прочная основа", — рассказал Янник Синнер в интервью изданию Ubitennis.

Теннисист отметил, что даже участие в первых раундах престижных соревнований приносит спортсмену ощутимый доход, позволяющий сосредоточиться на тренировках и не беспокоиться о финансах.

Путь к успеху без стартового капитала

Синнер признался, что его семья не имела финансовых возможностей для поддержки профессиональной карьеры, поэтому всё приходилось строить с нуля. На раннем этапе ему помогли наставники и партнёры, которые поверили в его потенциал. Именно благодаря этой поддержке молодой спортсмен смог быстро выйти на высокий уровень.

"В начале было сложно. Мне повезло встретить людей, которые помогли, потому что в семье не было стартового капитала. Потом я рано выиграл крупные турниры", — рассказал Синнер.

Давление и зрелость в спорте

Итальянец также затронул тему психологического давления, с которым сталкиваются игроки, не сумевшие реализоваться к 23-24 годам. По его словам, в этот момент возрастает внутреннее напряжение, ведь теннис — спорт, где молодые таланты быстро занимают ведущие позиции.

"Если бы мне было 23-24 года, а я всё ещё находился бы в неопределённости, тогда бы всё стало сложно, чувствуешь на себе огромное давление. Тогда это уже другая история", — признался спортсмен.

Синнер — символ нового поколения

Янник Синнер считается представителем новой волны мирового тенниса. Его путь — пример того, как упорство, талант и правильная поддержка способны привести к вершинам даже без серьёзных финансовых ресурсов. Он неоднократно подчёркивал, что успех в теннисе — это не только физическая подготовка, но и способность грамотно выстраивать карьеру, вкладывая силы и средства в развитие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
