Укрепление сердца и суставов: 5 главных преимуществ скандинавской ходьбы

Спорт

Скандинавская ходьба — это не просто тренировка с палками, а целая философия активности, которая сочетает в себе здоровье, радость от движения на свежем воздухе и заботу о суставам. Это направление идеально подходит для людей старшего возраста, ведь оно помогает сохранить подвижность, укрепить тело и настроить на позитив.

Скандинавская ходьба
Фото: https://i.pinimg.com/736x/ad/63/40/ad63402e9334bc7e7ac778fcaa6fb223.jpg
Скандинавская ходьба

Одно из главных преимуществ скандинавской ходьбы — её доступность. Не нужны тренажёры или специальное оборудование, достаточно пары удобных палок и правильной обуви.

Главное, что приятно удивляет, — улучшения ощущаются уже после нескольких недель регулярных прогулок. Давайте рассмотрим ключевые преимущества этого вида активности.

Укрепление сердца и сосудов

Регулярные занятия скандинавской ходьбой значительно укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение и снижают риск гипертонии. Прогулки помогают улучшить состояние сердечной мышцы, делая её более выносливой.

Совет: Начните с 15-20 минут в комфортном темпе, постепенно увеличивая продолжительность прогулок до 40-60 минут.

Уменьшение боли в спине и суставах

Скандинавская ходьба не только помогает вам двигаться с комфортом, но и снижает нагрузку на суставы и спину. За счет использования палок нагрузка равномерно распределяется между руками и ногами, что позволяет снизить давление на колени и поясницу.

Совет: Держите палки под углом 45 градусов, опираясь на них, чтобы уменьшить нагрузку на суставы.

Повышение выносливости и тонуса мышц

Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц тела, тренируя не только нижнюю часть, но и верхнюю — руки, плечи, пресс. Это позволяет сжигать на 40% больше калорий, чем при обычной ходьбе, не перегружая организм.

Совет: Старайтесь идти в ритме дыхания: шаг — вдох, два шага — выдох, чтобы поддерживать равномерный темп.

Улучшение настроения и качества сна

Регулярная физическая активность способствует выработке серотонина — гормона счастья, который улучшает настроение и помогает справляться со стрессом. Кроме того, умеренная физическая нагрузка улучшает сон, что особенно важно для людей старшего возраста.

Совет: Идеально ходить в первой половине дня или за 2-3 часа до сна, чтобы улучшить качество ночного отдыха.

Стимуляция социальной активности и долголетия

Скандинавская ходьба также способствует укреплению социальных связей. Прогулки в группе или с партнёром могут значительно повысить мотивацию и внести положительные изменения в качество жизни.

Совет: Присоединяйтесь к группе единомышленников, чтобы поддерживать мотивацию и наслаждаться общением.

Таблица "Сравнение"

Характеристика Обычная ходьба Скандинавская ходьба
Задействованные мышцы 40% 90%
Дополнительное оборудование Нет Палки
Калории, сжигаемые за 1 час 200-300 ккал 350-500 ккал
Влияние на суставы и спину Высокое Низкое
Рекомендуемая нагрузка 30 минут в день 40-60 минут в день

Как начать заниматься скандинавской ходьбой

  1. Выберите удобные палки. Для начинающих лучше выбрать лёгкие палки с регулируемой длиной.

  2. Подберите удобную обувь. Она должна быть с хорошей амортизацией и подходить по размеру.

  3. Начните с коротких прогулок. Для начала достаточно 15-20 минут в умеренном темпе.

  4. Увлажняйте тело. Не забывайте пить воду до, во время и после занятий.

  5. Постепенно увеличивайте нагрузку. Добавляйте по 5 минут каждую неделю, пока не достигнете 40-60 минут прогулки.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • улучшает сердечно-сосудистое здоровье;

  • помогает снизить вес;

  • снижает нагрузку на суставы;

  • можно заниматься в любом возрасте.

Минусы:

  • требует базового оборудования — палки и обувь;

  • может быть сложно начать, если нет компании или мотивации.

Мифы и правда

Миф: скандинавская ходьба — это просто прогулка с палками.
Правда: это полноценная тренировка, которая задействует 90% мышц тела и сжигает на 40% больше калорий, чем обычная ходьба.

Миф: это занятие подходит только для пожилых людей.
Правда: скандинавская ходьба подходит для людей любого возраста и уровня физической подготовки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
