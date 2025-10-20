Карпин открыл новую звезду: Расулов перевернул игру Динамо

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин после домашнего матча 12-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" высоко оценил игру молодого вратаря Курбана Расулова, который впервые вышел в стартовом составе основной команды.
Игра завершилась результативной ничьей 2:2, однако внимание многих болельщиков было приковано не к счёту, а к новому лицу в воротах "Динамо". Для Расулова это был первый матч в Российской премьер-лиге, и, по словам тренера, он справился с испытанием достойно. Молодой голкипер несколько раз спас команду после опасных ударов и не допустил грубых ошибок.
"Дебют Расулова в РПЛ? Вина вратаря в пропущенных мячах минимальна, можно сказать, что ее нет вообще. Может ли он выиграть конкуренцию у Лунева и Лещука? Почему нет", — заявил главный тренер Валерий Карпин.
Матч проходил на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина". Уже на 16-й минуте динамовцы вышли вперёд благодаря точному удару Ивана Сергеева. Однако "Ахмат" быстро восстановил равновесие: спустя пять минут Георгий Мелкадзе пробил Расулова из выгодной позиции, сообщает Газета.Ru.
Во втором тайме гости выглядели активнее в концовке и на 88-й минуте вышли вперёд после гола Эгаша Касинтуры. Но "Динамо" проявило характер: на последних секундах компенсированного времени Константин Тюкавин сравнял счёт — 2:2.
После матча многие эксперты отметили, что Расулов выглядел спокойным и уверенным, несмотря на давление. Сейчас в распоряжении Карпина сразу три претендента на позицию первого номера — опытные Андрей Лунев и Антон Лещук, а также новичок, который показал, что готов бороться за место в основе.
Главный тренер подчеркнул, что молодому игроку важно не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над собой. В "Динамо" традиционно делают ставку на воспитанников клуба, и Расулов может стать очередным примером успешного дебюта молодого игрока в основе.
Ничья с "Ахматом" позволила "Динамо" сохранить позиции в верхней части таблицы, но команда по-прежнему стремится к победам, особенно на домашнем поле. Следующий матч для бело-голубых станет важным экзаменом: от исхода встречи будет зависеть, насколько плотно клуб останется в гонке за лидерство.
Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.