Карпин открыл новую звезду: Расулов перевернул игру Динамо

2:47
Спорт

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин после домашнего матча 12-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" высоко оценил игру молодого вратаря Курбана Расулова, который впервые вышел в стартовом составе основной команды.

Валерий Карпин
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Бекетова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Уверенный дебют Расулова

Игра завершилась результативной ничьей 2:2, однако внимание многих болельщиков было приковано не к счёту, а к новому лицу в воротах "Динамо". Для Расулова это был первый матч в Российской премьер-лиге, и, по словам тренера, он справился с испытанием достойно. Молодой голкипер несколько раз спас команду после опасных ударов и не допустил грубых ошибок.

"Дебют Расулова в РПЛ? Вина вратаря в пропущенных мячах минимальна, можно сказать, что ее нет вообще. Может ли он выиграть конкуренцию у Лунева и Лещука? Почему нет", — заявил главный тренер Валерий Карпин.

Как развивалась игра

Матч проходил на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина". Уже на 16-й минуте динамовцы вышли вперёд благодаря точному удару Ивана Сергеева. Однако "Ахмат" быстро восстановил равновесие: спустя пять минут Георгий Мелкадзе пробил Расулова из выгодной позиции, сообщает Газета.Ru.

Во втором тайме гости выглядели активнее в концовке и на 88-й минуте вышли вперёд после гола Эгаша Касинтуры. Но "Динамо" проявило характер: на последних секундах компенсированного времени Константин Тюкавин сравнял счёт — 2:2.

Конкуренция за место в воротах

После матча многие эксперты отметили, что Расулов выглядел спокойным и уверенным, несмотря на давление. Сейчас в распоряжении Карпина сразу три претендента на позицию первого номера — опытные Андрей Лунев и Антон Лещук, а также новичок, который показал, что готов бороться за место в основе.

Главный тренер подчеркнул, что молодому игроку важно не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над собой. В "Динамо" традиционно делают ставку на воспитанников клуба, и Расулов может стать очередным примером успешного дебюта молодого игрока в основе.

Итоги и ожидания

Ничья с "Ахматом" позволила "Динамо" сохранить позиции в верхней части таблицы, но команда по-прежнему стремится к победам, особенно на домашнем поле. Следующий матч для бело-голубых станет важным экзаменом: от исхода встречи будет зависеть, насколько плотно клуб останется в гонке за лидерство.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
