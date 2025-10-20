Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фармацевтический капкан: Германия попала в зависимость от китайских лекарств
Сад без болезней и насекомых: универсальный рецепт, который проверен десятилетиями
Сладкая тайна Клеопатры: фрукт, который пробуждает страсть и делает кожу чище, чем крема
Холод у окна больше не пройдёт: дизайнерский трюк, который работает лучше утеплителя
Максим Галкин* показал забавные фотографии с дочерью: что скрыто за красивыми кадрами
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Привычка, что перепрошивает мозг: тренировки, которые делают вас спокойнее и увереннее
Архив, пахнущий ромом: из глубины музея достали рыбу, изменившую представление о жизни в океане
Неужели придётся отказаться от любимого стейка? Химики о том, что мы готовим каждый день

Как дефицит железа крадет вашу выносливость: эти симптомы не стоит игнорировать

7:14
Спорт

Часто чувствуете усталость, слабость или сниженное настроение во время тренировок, несмотря на правильное питание и режим? Причина может крыться в дефиците железа. Это проблема, которую многие спортсмены недооценили, особенно те, кто активно тренируется и следит за своим рационом. Давайте разберемся, как распознать дефицит железа и что с ним можно сделать.

Признаки перетренированности
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Признаки перетренированности

Почему железо так важно для организма спортсмена

Железо — жизненно важный микроэлемент, который необходим для нормального функционирования организма. Оно играет ключевую роль в транспортировке кислорода в крови и формировании клеток крови. Железо является частью гемоглобина, который связывает кислород и транспортирует его по всему организму. В мышцах железо связано с миоглобином, который снабжает мышцы кислородом, что необходимо для эффективной работы.

Без достаточного количества железа организм не может функционировать на полную мощность. Для спортсменов это особенно важно, так как дефицит железа приводит к снижению выносливости и уменьшению силы, что напрямую влияет на производительность.

Сколько железа нужно спортсмену

По данным Немецкого общества питания (DGE), потребность в железе для мужчин составляет 10 мг в день. Для женщин это значение варьируется и составляет 15-18 мг, особенно в периоды менструации, беременности и кормления грудью. Спортсменам, особенно занимающимся выносливостными видами спорта, рекомендуется увеличивать потребление железа на 1 мг в день по сравнению с обычной нормой.

Причины дефицита железа

Дефицит железа развивается, когда организм теряет больше железа, чем получает с пищей. Возможные причины дефицита:

  1. недостаток железа в пище — особенно это касается вегетарианцев и веганов, так как растительное железо усваивается хуже, чем железо из животных продуктов;

  2. потеря железа — потеря крови (например, после травм, операций или регулярной сдачи крови), а также чрезмерное потоотделение у спортсменов;

  3. нарушение усвоения — хронические заболевания желудочно-кишечного тракта могут затруднять усвоение железа.

Анемия спортсмена

Термин "анемия спортсмена" используется для обозначения распространенного дефицита железа среди спортсменов. Это не всегда настоящая анемия, но на фоне интенсивных тренировок и выносливостных нагрузок у спортсменов может развиться железодефицитное состояние.

Выносливые спортсмены, такие как марафонцы, часто теряют железо через пот, и при этом не всегда получают достаточное количество железа из пищи. Исследования показывают, что до 85% выносливых спортсменов имеют уровень гемоглобина в нижней границе нормы, что приводит к снижению их производительности.

Симптомы дефицита железа у спортсменов

Дефицит железа у спортсменов часто проявляется через снижение производительности и следующие симптомы:

  • бледность кожи и слизистых оболочек;

  • одышка;

  • хроническая усталость;

  • головокружение и головные боли;

  • забывчивость и трудности с концентрацией;

  • нервозность;

  • потеря аппетита;

  • сухая кожа и ломкие ногти;

  • выпадение волос;

  • повышенная восприимчивость к инфекциям.

Если вы замечаете несколько из этих симптомов, это может быть признаком дефицита железа. Однако для точной диагностики необходимо сдать анализ крови.

Как диагностируется дефицит железа

Если у вас есть подозрение на дефицит железа, необходимо сдать кровь. Врач проверит уровень железа, гематокрит, гемоглобин и количество эритроцитов. Также может быть измерен уровень ферритина — белка, который показывает запасы железа в организме. Низкие значения этих показателей являются явными признаками дефицита железа.

Как бороться с дефицитом железа

  • Коррекция питания. Включите в рацион продукты, богатые железом, такие как мясо, печень, рыба, яйца, бобовые, шпинат, орехи и семена. Особенно важно для спортсменов получать железо из легко усваиваемых продуктов.

  • Прием добавок. В некоторых случаях, когда дефицит железа значительный, может потребоваться прием железосодержащих добавок. Важно консультироваться с врачом перед началом приема препаратов.

  • Совмещение продуктов. Для лучшего усвоения железа сочетайте его с продуктами, богатыми витамином C (цитрусовые, болгарский перец), которые способствуют лучшему усвоению.

Профилактика дефицита железа

  • Регулярно проверяйте уровень железа. Спортсменам, особенно занимающимся выносливостью, следует регулярно проверять уровень железа в крови.

  • Сбалансированное питание. Обратите внимание на качество и разнообразие питания, чтобы компенсировать потребности организма в железе.

  • Дополнительные меры. Если вы придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты, обратитесь к специалисту, чтобы выяснить, как компенсировать возможный дефицит железа.

Сравнение источников железа

Источник железа Описание Поглощение организмом
Мясо (говядина, курица) Богато гемовым железом, которое усваивается лучше Высокая эффективность
Рыба Отличный источник гемового железа Высокая эффективность
Шпинат и другие зелёные овощи Содержат негемовое железо, усваиваемое хуже Средняя эффективность
Бобовые (чечевица, фасоль) Источник растительного железа Средняя эффективность

Советы шаг за шагом

  1. Регулярное потребление продуктов с высоким содержанием железа. Спортсменам рекомендуется ежедневно включать в рацион мясо, рыбу или бобовые.

  2. Использование добавок при необходимости. В случаях, когда дефицит железа значительный, можно использовать добавки, но только после консультации с врачом.

  3. Компенсация потерь железа. Спортсменам на выносливость рекомендуется увеличивать потребление железа на 1 мг по сравнению с обычной нормой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать дефицит железа в организме.

  • Последствие: Снижение выносливости, усталость, ухудшение производительности на тренировках.

  • Альтернатива: Регулярное потребление продуктов, богатых железом, и контроль уровня железа в крови.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • правильное питание и добавки могут существенно повысить уровень энергии и выносливости;

  • помогает предотвратить долгосрочные проблемы со здоровьем, связанные с дефицитом железа.

Минусы:

  • дефицит железа может развиваться незаметно и влиять на производительность в долгосрочной перспективе;

  • требуется контроль и корректировка рациона, что не всегда легко.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Праздник со слезами на глазах? Ценники на новогодние блюда вырастут
Шокирующие цифры алиментов: сколько Бритни Спирс платила своему экс-супругу
Цветок, который поворачивается за солнцем: он покоряет даже самых ленивых садоводов
Двигатель, который работает на обмане — и тратит меньше топлива, чем все остальные
Перевод названия, ставший мифом: как летучие мыши получили имя, которое им не подходит
Меньше запретов — больше смысла: как гарвардская тарелка навсегда победила культ диет
История любви из детского сада: как Антонио Бандерас отпраздновал свадьбу дочери Стеллы
Интригующий прогноз: на сколько подорожает вторичка
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.