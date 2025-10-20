Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой
Заявление театра: что скрывается за слухами об уходе Боярского со сцены
Пятница решит всё: что будет с ключевым показателем ЦБ
Планета, где чудовища были нормой: 5 существ, доказывающих, что природа умеет шокировать
Места, куда возвращаются только ветер и память: самые жуткие и прекрасные заброшенные поселки России

Как предотвратить и распознать спортивные травмы: эффективные советы для новичков и профессионалов

3:43
Спорт

Спортивные травмы — это всегда неприятный сюрприз, особенно если они случаются в разгар тренировки. Многие задаются вопросом, когда можно будет вернуться к занятиям после растяжения или разрыва мышцы. Мы собрали полезные советы от доктора Маркуса Клингенберга, ортопеда и специалиста по спортивной медицине, которые помогут ускорить процесс восстановления.

Спортивная травма
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортивная травма

Что такое растяжение мышц

Растяжения происходят, например, из-за перенапряжения, столкновений или неправильного растяжения. Это вызывает спазматическую боль, и мышца внезапно затвердевает. На клеточном уровне происходят микротравмы, и отдельные мышечные волокна или пучки могут порваться. Чаще всего такие травмы случаются в области икроножных мышц.

Каковы симптомы разрыва мышцы

Разрыв мышечного волокна сопровождается острой, постоянной болью. В области разрыва может образоваться вмятина, и при серьезных травмах может возникнуть видимый разрыв с отеком и кровотечением. Чем быстрее начать лечение, тем быстрее и эффективнее пройдет восстановление.

Растяжение мышцы и разрыв мышечного волокна

Обе травмы часто встречаются в таких видах спорта, как бег, футбол, теннис и кроссфит, где часто происходят резкие и взрывные движения.

Что делать, если у вас травма мышцы

Важно правильно определить, растяжение у вас или разрыв. Если мышца болит, но не теряет свою функциональность и не видно разрывов, можно подождать несколько часов и проверить, уменьшится ли боль. В случае сильной боли, кровотечения или ограниченной функции необходимо обратиться к врачу.

Что помогает при растяжениях

Если симптомы указывают на растяжение, вот несколько немедленных мер для облегчения состояния.

Мера Описание
Охлаждение Используйте пакет со льдом или холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отек.
Поднятие травмированной конечности Если травмирована нижняя конечность, поднимите ногу, чтобы уменьшить отек.

Как долго длится восстановление после травмы

Время восстановления зависит от тяжести травмы. Для растяжений оно может занять от двух дней до шести недель. В этот период важно избегать физической активности, чтобы не перегрузить травмированную область.

Профилактика

Чтобы предотвратить травмы, важно придерживаться нескольких простых правил:

  • динамическая разминка. Перед тренировкой выполните 5-8 минут упражнений, таких как махи ногами и выпады, чтобы активировать мышцы и сухожилия;

  • силовая тренировка. Включайте упражнения для баланса мышц, чтобы избежать дисбаланса между агонистами и антагонистами;

  • программа подвижности. Раз в неделю проводите 15 минут на прокатку фасций и тренировку подвижности;

  • проверка техники. Если вы новичок или часто страдаете от растяжений, стоит обратиться к спортивному ортопеду, чтобы проверить свою технику;

  • щтноситесь к болевым сигналам серьезно. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, остановитесь и сделайте перерыв.

Вывод

При правильном подходе к лечению и профилактике вы быстро вернетесь к тренировкам. Главное — не игнорировать симптомы и не откладывать визит к врачу, если боль сильная или возникли другие тревожные признаки. Регулярная растяжка, контроль нагрузки и сбалансированная диета помогут избежать повторных травм.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
Дело о подрыве Северного потока никогда не будет раскрыто. Для этого разыгран целый спектакль
Он чувствует вкус руками и думает ими же: странный гений океана, который вдохновил инженеров
Живот исчезает без диет и фитнеса: достаточно 5 минут в день и правильного дыхания
Отмыть проще, чем чинить: год без мойки превращает авто в источник проблем
Здоровое меню таит ловушку: эти овощи скрывают сладость под маской пользы
Роднина удивилась скандалу вокруг своих слов о пенсиях: я что, неправду сказала?
Уж поверьте, я знаю, что это такое: Лолита раскрыла, почему больше не спорит с дочерью
Ползубр, полукорова: зачем в СССР решили создать новое домашнее животное
Солнечный пирог Кавказа: в каждой крошке тепло гор и терпкость орехов
Не азот, не зола: вот что на самом деле делает лук крупным и сладким
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.