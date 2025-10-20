Ребрендинг Спартака? Сакич раскрыл секрет камбэка после ничьей

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал итог матча 12-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова", завершившегося со счётом 1:1. По словам наставника, команда уже проходила через похожие трудности - и именно после них в прошлом сезоне началась серия побед.
"Если мы вспомним начало прошлого сезона, то там тоже всё начиналось не слишком удачно, у нас были трудности, после которых мы набрали форму. В футболе всё решают эпизоды — мы видим, что в игре с "Ростовом" команда билась и боролась, показывала желание, несмотря на удаление и травмы", — заявил Сакич.
Наставник подчеркнул, что несмотря на непростую игру, "Спартак" продемонстрировал характер и желание переломить ход встречи, добавляет Газета.Ru.
Игра в Ростове получилась напряжённой. На 56-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Тимур Сулейманов, но на 86-й минуте Эсекьель Барко сумел сравнять результат. Ещё в первом тайме, на 26-й минуте, "красно-белые" остались вдесятером после удаления Александера Джику.
Несмотря на численное меньшинство, спартаковцы не опустили руки и сумели уйти от поражения.
После 12 туров чемпионата России "Спартак" занимает шестое место, имея 19 очков. "Ростов" идёт десятым с 14 очками.
Следующий матч москвичи проведут 25 октября против "Оренбурга" - встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. В тот же день "Ростов" сыграет с махачкалинским "Динамо", начало — в 16:30.
Сакич выразил уверенность, что команда способна выйти из временного кризиса и повторить прошлогодний успех, когда серия из семи побед подряд вернула "Спартак" в борьбу за лидерство в РПЛ.
