Ребрендинг Спартака? Сакич раскрыл секрет камбэка после ничьей

Спорт

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал итог матча 12-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова", завершившегося со счётом 1:1. По словам наставника, команда уже проходила через похожие трудности - и именно после них в прошлом сезоне началась серия побед.

Спартак
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спартак

"Тогда тоже было нелегко"

"Если мы вспомним начало прошлого сезона, то там тоже всё начиналось не слишком удачно, у нас были трудности, после которых мы набрали форму. В футболе всё решают эпизоды — мы видим, что в игре с "Ростовом" команда билась и боролась, показывала желание, несмотря на удаление и травмы", — заявил Сакич.

Наставник подчеркнул, что несмотря на непростую игру, "Спартак" продемонстрировал характер и желание переломить ход встречи, добавляет Газета.Ru.

Как прошёл матч

Игра в Ростове получилась напряжённой. На 56-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Тимур Сулейманов, но на 86-й минуте Эсекьель Барко сумел сравнять результат. Ещё в первом тайме, на 26-й минуте, "красно-белые" остались вдесятером после удаления Александера Джику.

Несмотря на численное меньшинство, спартаковцы не опустили руки и сумели уйти от поражения.

Положение команд в таблице

После 12 туров чемпионата России "Спартак" занимает шестое место, имея 19 очков. "Ростов" идёт десятым с 14 очками.

Следующий матч москвичи проведут 25 октября против "Оренбурга" - встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. В тот же день "Ростов" сыграет с махачкалинским "Динамо", начало — в 16:30.

Сакич выразил уверенность, что команда способна выйти из временного кризиса и повторить прошлогодний успех, когда серия из семи побед подряд вернула "Спартак" в борьбу за лидерство в РПЛ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
