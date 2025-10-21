Забытый принцип XIX века: до сих пор делает тренировки мощнее и раскрывает потенциал тела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Многие ищут волшебный фитнес-лайфхак, который позволит быстро накачать мышцы и стать сильнее. Интернет полон советов, обещающих мгновенный результат без усилий — но чаще всего они не работают. Однако есть принцип, проверенный временем, который действительно способен изменить ваш подход к тренировкам. Это закон облучения Шеррингтона — научный феномен, открытый ещё в XIX веке и до сих пор применяемый спортсменами по всему миру.

Закон Шеррингтона в тренировке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закон Шеррингтона в тренировке

Почему мы так любим фитнес-"хитрости"

Желание найти лёгкий путь к успеху — естественно. Подъёмы тяжестей, пот на лбу и боль в мышцах не вызывают восторга, особенно когда результат кажется далёким. Но именно системный труд делает тело сильным. Закон Шеррингтона — редкий случай, когда "лайфхак" действительно работает, ведь он основан не на маркетинге, а на нейрофизиологии.

Что такое закон Шеррингтона

Сэр Чарльз Скотт Шеррингтон, британский физиолог и лауреат Нобелевской премии, сформулировал принцип: когда одна мышца работает с высокой интенсивностью, соседние мышцы автоматически включаются в работу, усиливая общую силу. Это явление называется мышечной иррадиацией — распространением нервных импульсов от одной активной мышцы к другим.

"Мышца, работающая интенсивно, вовлекает в работу соседние мышцы, и если они уже участвуют в движении, это увеличивает их силу", — объяснял физиолог Чарльз Шеррингтон.

Иными словами, напрягая одни мышцы, вы можете активировать и другие — даже не осознавая этого. Это увеличивает стабильность тела, улучшает координацию и создаёт большее мышечное напряжение — ключевой фактор для роста и силы.

Как это работает на практике

Чтобы почувствовать действие закона Шеррингтона, попробуйте простое упражнение:

  1. Встаньте прямо и сильно сожмите ягодицы.

  2. Теперь сожмите кулаки как можно плотнее.

Вы сразу заметите, что напряжение в ягодицах усилилось. Так проявляется иррадиация: сигнал от рук усилил сокращение мышц таза. В тренировках этот принцип помогает активировать дополнительные волокна, увеличить общую мощность и создать "цепочку силы" по всему телу.

Почему это важно:

  • Большее напряжение включает больше мышечных волокон и стимулирует рост.

  • Активируются стабилизаторы суставов, движения становятся безопаснее.

  • Улучшается нервно-мышечная связь: мозг и тело действуют синхронно.

  • Возрастает время под нагрузкой — один из главных факторов гипертрофии.

Как использовать закон Шеррингтона в своих тренировках

Зная принцип иррадиации, можно значительно улучшить технику и результативность упражнений. Вот четыре способа применять его прямо на тренировке.

1. Активируйте стопы

Стопы — фундамент тела. При выполнении приседаний, выпадов или становой тяги не просто стойте на месте: "вцепляйтесь" пальцами ног в пол, словно хотите ухватить его. Напрягайте большой палец ноги — это активирует ягодицы и помогает держать равновесие. В результате вы чувствуете больше силы и устойчивости, а нагрузка распределяется равномерно.

2. Включайте широчайшие мышцы

При приседаниях представьте, что пытаетесь потянуть штангу к себе - так активируются широчайшие мышцы спины, стабилизируя позвоночник. При становой тяге сведите подмышки, словно хотите раздавить яблоко. Это позволит держать корпус устойчиво и поднимать больший вес безопасно.

3. Максимум из односторонних движений

Если выполняете жим одной рукой, сожмите свободную руку в кулак. Такое простое действие стабилизирует плечевой сустав, повышает контроль и силу. То же самое работает при подтягиваниях или тягах: держитесь за перекладину как можно крепче — напряжение передаётся по всей цепи и усиливает спину.

4. Напряжение при жиме лёжа

Жим штанги лежа — не только работа рук и груди. Используйте всё тело: разрывайте гриф руками в стороны, чтобы активировать грудные мышцы, и одновременно отталкивайтесь ногами от пола, создавая упор. Это соединяет верх и низ тела в одно мощное движение и делает жим стабильнее и сильнее.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять упражнения без контроля и внутреннего напряжения.
    Последствие: теряется эффективность, мышцы не получают нужного стимула.
    Альтернатива: осознанно напрягайте мышцы, создавая усилие даже без веса.

  • Ошибка: пассивная постановка ног и слабый хват.
    Последствие: нестабильность, риск потери равновесия и травмы.
    Альтернатива: укрепляйте связь "стопа-кор-спина", фокусируйтесь на опоре.

  • Ошибка: неактивные широчайшие и слабая фиксация корпуса.
    Последствие: перегрузка позвоночника.
    Альтернатива: включайте широчайшие мышцы при каждом базовом упражнении.

Плюсы и минусы применения закона Шеррингтона

Плюсы Минусы
Повышает силу и устойчивость при упражнениях Требует концентрации и осознанного контроля
Увеличивает вовлечение мышечных волокон При переусердствовании возможно перенапряжение
Улучшает координацию и нервно-мышечную связь Неэффективен без правильной техники
Снижает риск травм и усиливает контроль над телом Нужна регулярная практика для привыкания

FAQ

Можно ли применять закон Шеррингтона новичкам?
Да, даже базовые упражнения становятся эффективнее, если сознательно включать дополнительные мышцы — например, напрягать пресс и ягодицы при приседаниях.

Как понять, что мышцы активировались правильно?
Вы чувствуете лёгкое напряжение в соседних зонах — например, при жиме лёжа не только грудь, но и ягодицы в тонусе. Это и есть эффект иррадиации.

Нужен ли для этого большой вес?
Нет. Закон Шеррингтона работает даже при лёгких нагрузках — всё зависит от умения управлять мышцами и создавать внутреннее усилие.

Можно ли применять принцип при растяжке или йоге?
Да, осознанное напряжение помогает улучшить контроль над телом и повысить устойчивость в асанах.

Помогает ли этот принцип при травмах?
При грамотном подходе — да. Он позволяет нагружать нужные мышцы безопасно, активируя стабилизаторы и разгружая слабые участки.

Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
