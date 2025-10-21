Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфляционный парадокс: как снижение ставки ЦБ вызывает цепную реакцию цен
Самая недооценённая крупа России: шеф-повар объяснил, почему она должна вернуться на стол
Шокирующая кража из Лувра: как дерзкие воры маскировались под рабочих
Дачники запомнили этот способ на следующий год: редис и репа поспеют на месяц раньше
Вкуснейший картофельный салат: 5 критических ошибок при варке картофеля, которые все портят
Призрак гор выходит из тени: самый неуловимый хищник планеты впервые раскрыл себя миру
Преступники похищают не машины, а куски комфорта: какие модели теперь разбирают по винтикам
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Свобода или зависимость: что на самом деле дают гормональные противозачаточные таблетки

Не таблетки, не отдых, не диеты: секрет мужской силы оказался проще, чем думали

1:18
Спорт

Современный мужчина часто живёт на пределе: постоянная гонка за результатом, стресс, нехватка сна и движения. Всё это истощает организм, снижает уровень тестостерона и лишает уверенности. Но природа предусмотрела способ вернуть баланс — движение. Силовой тренинг помогает поддерживать гормональную активность, укреплять мышцы и кости, снимать стресс и наполнять тело энергией. Вместе с тренером сети фитнес-клубов С. С.С.Р. Андреем Колойденко разберём шесть упражнений, которые являются фундаментом мужской силы.

Силовая тренировка мужчины в зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Силовая тренировка мужчины в зале

Почему тренировки важны для гормонального здоровья

Тестостерон — не просто "гормон мужественности". Он отвечает за выносливость, настроение, концентрацию и способность принимать решения. Когда его уровень снижается, мужчина становится апатичным, теряет энергию и мотивацию. Однако вернуть гормон в норму можно без таблеток — достаточно регулярно нагружать крупные мышечные группы: ягодичные, грудные, спинные и бедренные. Эти зоны отвечают за основной гормональный отклик организма.

1. Выпады — энергия движения

Выпады включают в работу ноги и ягодицы, развивают баланс и координацию. Они требуют значительных энергозатрат, благодаря чему становятся отличным стартом тренировки. Кроме того, выполняя выпады, вы укрепляете суставы и улучшаете осанку.

Как выполнять:

  • Сделайте шаг вперёд, опускаясь до угла 90° в колене.

  • Следите, чтобы колено не выходило за носок.

  • Спина остаётся прямой, корпус немного наклонён.

  • Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.

2. Приседания — база силы

Приседания — главный инструмент для развития силы. Они задействуют ноги, ягодицы, спину и мышцы кора, улучшая обмен веществ и выработку тестостерона. Это упражнение — основа любого мужского тренинга.

Как выполнять:

  • Поставьте стопы на ширину плеч, носки слегка разверните.

  • Опускайтесь, сохраняя спину прямой.

  • Колени должны двигаться в сторону носков.

  • Делайте 4-5 подходов по 8-10 повторений.

3. Становая тяга — мощь и устойчивость

Становая тяга укрепляет спину, ягодицы и ноги, развивая функциональную силу всего тела. Это упражнение помогает улучшить осанку и снять напряжение в пояснице.

Как выполнять:

  • Возьмите вес около 60-70% от максимума.

  • Держите спину прямой, движение выполняется за счёт ягодиц и бёдер.

  • Штанга должна скользить вдоль ног.

  • Делайте 3-4 подхода по 10-15 повторений.

4. Жим лёжа — символ мужского тренинга

Жим лёжа развивает грудные мышцы, плечи и трицепсы. Это упражнение не зря называют мерилом силы: оно формирует мощный торс и улучшает гормональный фон.

Как выполнять:

  • Лягте на скамью, стопы крепко упираются в пол.

  • Опускайте штангу до груди, контролируя движение.

  • Выжимайте вверх плавно, без рывков.

  • Делайте 4-5 подходов по 10-12 повторений.

5. Армейский жим — сила плеч и корпуса

Армейский жим стоя формирует крепкие плечи и мышцы кора, улучшает осанку и стабилизирует позвоночник. Это упражнение развивает силу всего верхнего пояса.

Как выполнять:

  • Возьмите штангу на уровне груди.

  • Выжимайте вверх до полного выпрямления рук.

  • Корпус устойчив, поясница не прогибается.

  • Делайте 3 подхода по 10-12 повторений.

6. Подтягивания — проверка настоящей силы

Подтягивания — одно из самых естественных и эффективных упражнений для спины и рук. Для продвинутых спортсменов можно добавить утяжеление с помощью пояса с блином или жилета. Это упражнение развивает силу хвата, улучшает осанку и стимулирует выработку тестостерона.

Как выполнять:

  • Возьмитесь за турник хватом чуть шире плеч.

  • Подтягивайтесь до уровня подбородка или касания грудью перекладины.

  • Двигайтесь плавно, без рывков.

  • Делайте 5-6 подходов по 10-12 повторений.

Как избежать ошибок и травм

Многие мужчины начинают тренироваться с энтузиазмом, но быстро сталкиваются с болью или усталостью. Основные причины — неправильная техника, избыточный вес и отсутствие отдыха. Чтобы тренировки приносили пользу, важно помнить:

  • Техника важнее количества. Лучше меньше повторений, но правильно.

  • Вес увеличивайте постепенно, без фанатизма.

  • После каждой силовой тренировки необходим полноценный сон и белковое питание.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: слишком большие веса без подготовки.
    Последствие: растяжения, боли в спине, потеря мотивации.
    Альтернатива: начните с лёгких штанг и постепенно повышайте нагрузку.

  • Ошибка: тренировки без восстановления.
    Последствие: хроническая усталость, снижение тестостерона.
    Альтернатива: оставляйте 1-2 дня отдыха между тяжёлыми сессиями.

  • Ошибка: однообразие в упражнениях.
    Последствие: застой в результатах и потеря интереса.
    Альтернатива: меняйте схему тренинга каждые 6-8 недель.

Плюсы и минусы силового тренинга

Плюсы Минусы
Повышает уровень тестостерона и либидо Требует правильной техники и контроля
Развивает силу, выносливость, уверенность Возможен риск травм при неправильном выполнении
Улучшает обмен веществ и сжигает жир Необходим регулярный график и дисциплина
Укрепляет суставы, мышцы и кости Без восстановления возможна перетренированность

FAQ

Как часто нужно тренироваться, чтобы повысить тестостерон?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. Такой режим позволяет телу адаптироваться, восстанавливаться и стабильно вырабатывать гормоны без перегрузки.

Можно ли обойтись без штанги и гантелей?
Да. На первых порах достаточно упражнений с собственным весом — приседаний, отжиманий, подтягиваний и планки. Главное — регулярность и правильная техника.

Когда лучше тренироваться — утром или вечером?
Выбирайте то время, когда чувствуете максимум энергии. Для "сов" вечерние тренировки эффективнее, а для "жаворонков" — утренние.

Нужно ли принимать спортивное питание?
Если рацион сбалансирован, дополнительное питание не обязательно. Однако при интенсивных нагрузках можно добавить белковые коктейли для восстановления.

Сколько времени займёт видимый результат?
При регулярных тренировках и нормальном питании первые изменения в теле и настроении заметны уже через 4-6 недель.

Даже при некоторых сложностях силовые тренировки остаются лучшим способом укрепить тело и дух. Они возвращают энергию, повышают уверенность и помогают мужчине почувствовать себя хозяином собственной жизни. Главное — начать и не останавливаться.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Недвижимость
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Последние материалы
Призрак гор выходит из тени: самый неуловимый хищник планеты впервые раскрыл себя миру
Вкуснейший картофельный салат: 5 критических ошибок при варке картофеля, которые все портят
Преступники похищают не машины, а куски комфорта: какие модели теперь разбирают по винтикам
Не таблетки, не отдых, не диеты: секрет мужской силы оказался проще, чем думали
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Свобода или зависимость: что на самом деле дают гормональные противозачаточные таблетки
Возвращение к мужу: почему жена рэпера Натата простила неверного супруга
Иерусалим — сердце трёх миров: 5 священных мест, где останавливается время и оживает вечность
Избавьтесь от ржавчины за один шаг — ваши металлические вещи будут как новые
Медведь — живой холодильник природы: как он выживает в мороз без единого глотка воды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.