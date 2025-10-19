Главный фитнес-тренд оказался сам себе врагом: вот как ледяные ванны влияют на похудение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В мире фитнеса холодные ванны давно стали модным инструментом восстановления. Спортсмены погружаются в ледяную воду после тяжёлых тренировок, чтобы снять воспаление, ускорить регенерацию тканей и уменьшить мышечную боль. Многие уверены, что такая процедура помогает и в борьбе с лишним весом — ведь организм тратит энергию, чтобы согреться. Но недавнее исследование британских учёных заставило усомниться в этом убеждении.

Мужчина в ледяной ванне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина в ледяной ванне

Что показали эксперименты

Специалисты из Университета Ковентри выяснили, что 30 минут в воде температурой 16 °C действительно активируют сжигание калорий, но сразу после этого организм требует "компенсации".

В ходе эксперимента участники после холодной ванны съедали в среднем на 240 ккал больше, чем после тёплого купания или обычного отдыха в комнате. Результаты опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

"Это может нивелировать возможную пользу холодных ванн для похудения", — отметил профессор Дэвид Брум, один из авторов исследования.

Почему так происходит

Учёные объясняют эффект так называемым постохлаждением — состоянием, когда температура тела продолжает падать даже после выхода из холодной воды. В этот момент активизируются зоны мозга, отвечающие за энергообеспечение, и организм стремится восполнить потери калорий через еду.

Любопытно, что сами участники эксперимента не ощущали особого голода — просто ели больше, чем обычно. Это говорит о том, что процесс не контролируется сознательно: мозг автоматически включает механизм "дозаправки" после охлаждения.

Как реагирует организм на холод

Когда тело попадает в холодную среду, активируется бурый жир - тип жировой ткани, который тратит энергию на согревание организма. Именно этот эффект и породил идею, что холод помогает худеть.

Однако в реальности баланс часто оказывается нулевым: калории, потраченные на терморегуляцию, компенсируются лишними перекусами. Так организм поддерживает равновесие и защищает себя от стресса.

Что советуют специалисты

Исследователи рекомендуют с осторожностью использовать холодные ванны в программах похудения. Если цель — улучшить метаболизм и тонус, кратковременное охлаждение действительно может быть полезным. Но сочетать его стоит с:

  • полноценным питанием;
  • физической активностью;
  • нормальным режимом сна.

Тем, кто практикует контрастные процедуры, полезно заранее планировать приём пищи, чтобы избежать "отката" в виде лишнего ужина или перекусов.

Возможные плюсы и минусы

Плюсы холодных ванн Минусы
Стимулируют кровообращение и тонус сосудов Могут вызывать переедание
Повышают уровень бодрости и выработку эндорфинов При переохлаждении снижают иммунитет
Закаливают организм Противопоказаны при сердечно-сосудистых заболеваниях
Могут активировать бурый жир Не подходят для регулярного снижения веса

А что если всё же хочется попробовать

Если вам интересны холодные процедуры, начинайте постепенно:

  • сначала контрастный душ — разница температур должна быть умеренной;

  • увеличивайте время контакта с холодной водой постепенно — с 10 секунд до пары минут;

  • после ванны не переедайте: лучше согреться травяным чаем и лёгкой едой с белком (например, йогуртом или орехами).

Главное правило — не использовать холод как замену физической активности. Ни одна ванна не даст такого эффекта для метаболизма, как 30 минут ходьбы или тренировки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
