Главный фитнес-тренд оказался сам себе врагом: вот как ледяные ванны влияют на похудение

В мире фитнеса холодные ванны давно стали модным инструментом восстановления. Спортсмены погружаются в ледяную воду после тяжёлых тренировок, чтобы снять воспаление, ускорить регенерацию тканей и уменьшить мышечную боль. Многие уверены, что такая процедура помогает и в борьбе с лишним весом — ведь организм тратит энергию, чтобы согреться. Но недавнее исследование британских учёных заставило усомниться в этом убеждении.
Специалисты из Университета Ковентри выяснили, что 30 минут в воде температурой 16 °C действительно активируют сжигание калорий, но сразу после этого организм требует "компенсации".
В ходе эксперимента участники после холодной ванны съедали в среднем на 240 ккал больше, чем после тёплого купания или обычного отдыха в комнате. Результаты опубликованы в журнале Physiology & Behavior.
"Это может нивелировать возможную пользу холодных ванн для похудения", — отметил профессор Дэвид Брум, один из авторов исследования.
Учёные объясняют эффект так называемым постохлаждением — состоянием, когда температура тела продолжает падать даже после выхода из холодной воды. В этот момент активизируются зоны мозга, отвечающие за энергообеспечение, и организм стремится восполнить потери калорий через еду.
Любопытно, что сами участники эксперимента не ощущали особого голода — просто ели больше, чем обычно. Это говорит о том, что процесс не контролируется сознательно: мозг автоматически включает механизм "дозаправки" после охлаждения.
Когда тело попадает в холодную среду, активируется бурый жир - тип жировой ткани, который тратит энергию на согревание организма. Именно этот эффект и породил идею, что холод помогает худеть.
Однако в реальности баланс часто оказывается нулевым: калории, потраченные на терморегуляцию, компенсируются лишними перекусами. Так организм поддерживает равновесие и защищает себя от стресса.
Исследователи рекомендуют с осторожностью использовать холодные ванны в программах похудения. Если цель — улучшить метаболизм и тонус, кратковременное охлаждение действительно может быть полезным. Но сочетать его стоит с:
Тем, кто практикует контрастные процедуры, полезно заранее планировать приём пищи, чтобы избежать "отката" в виде лишнего ужина или перекусов.
|Плюсы холодных ванн
|Минусы
|Стимулируют кровообращение и тонус сосудов
|Могут вызывать переедание
|Повышают уровень бодрости и выработку эндорфинов
|При переохлаждении снижают иммунитет
|Закаливают организм
|Противопоказаны при сердечно-сосудистых заболеваниях
|Могут активировать бурый жир
|Не подходят для регулярного снижения веса
Если вам интересны холодные процедуры, начинайте постепенно:
сначала контрастный душ — разница температур должна быть умеренной;
увеличивайте время контакта с холодной водой постепенно — с 10 секунд до пары минут;
после ванны не переедайте: лучше согреться травяным чаем и лёгкой едой с белком (например, йогуртом или орехами).
Главное правило — не использовать холод как замену физической активности. Ни одна ванна не даст такого эффекта для метаболизма, как 30 минут ходьбы или тренировки.
В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.