Медведев раскрыл главный секрет успеха: вот кто помогает ему выстоять в трудные времена

Спорт

Чемпион US Open 2021 года и 14-я ракетка мира Даниил Медведев поделился откровениями о том, как близкие помогали ему пережить непростые периоды в карьере.

Даниил Медведев
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Даниил Медведев

В интервью корреспонденту "Чемпионата" теннисист признался, что именно семья остаётся его главной опорой, даже когда на корте не всё складывается удачно.

"Им тяжело не меньше, чем мне"

Медведев отметил, что неудачи в спорте отражаются не только на спортсмене, но и на его окружении.

"Когда им видно, что мне тяжело на корте, это, конечно, переносится и в жизнь. Я понимаю, как им тяжело", — признался теннисист.

По словам Даниила, близкие всегда стараются поддержать его, хотя сделать это не всегда просто.

"Все хотят помочь, особенно родные, но в спорте не всё зависит от советов или слов поддержки", — добавил он.

При этом Медведев подчеркнул, что сейчас, когда результаты вновь пошли в гору, семья особенно радуется его успехам.

Семья — источник вдохновения

Теннисист рассказал, что на турнире в Алма-Ате его впервые сопровождали жена и обе дочери. Этот визит, по признанию Даниила, стал для него эмоциональным испытанием. Первые дни он чувствовал себя выжатым и даже сомневался, сможет ли выступить на должном уровне.

"Думаю: ну классно — семья прилетела, день рождения дочки отпраздновали, а я едва двигаюсь. Что теперь? Домой обратно?" — вспоминает Медведев.

К счастью, спортсмен смог собраться и в итоге одержал победу, посвятив титул младшей дочери.

Победы и новые смыслы

Медведев отметил, что для него особенно важно разделять свои достижения с семьёй. Старшая дочь уже видела немало его побед, а теперь и младшая стала частью этих радостных моментов.

По словам теннисиста, именно присутствие близких людей помогает ему сохранять мотивацию и преодолевать кризисы. Семья стала для него не только источником поддержки, но и вдохновением двигаться дальше, несмотря на трудности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
