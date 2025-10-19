Спартак в огне: кто станет следующим тренером команды после чехарды последних лет

Испанский тренер Луис Гарсия, ранее работавший с клубами Ла Лиги, в ближайшие дни может стать новым главным тренером московского "Спартака". Об этом сообщает испанское издание Marca.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

Переговоры в финальной стадии

По данным источников, специалист выразил готовность принять предложение от московского клуба. Сейчас стороны обсуждают детали будущего контракта, включая продолжительность соглашения и условия работы. Если переговоры завершатся успешно, назначение Гарсии может быть объявлено уже на следующей неделе.

"Испанец готов продолжить карьеру в России и рассматривает "Спартак" как серьёзный вызов", — отмечают журналисты Marca.

Опыт работы в Испании

В своей карьере Луис Гарсия успел поработать с рядом известных испанских клубов: "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и "Мальоркой". Его последним местом работы был "Алавес", где он трудился с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда показывала стабильные результаты в Сегунде и Ла Лиге, после чего специалист покинул пост и с тех пор оставался без клуба.

Тренерская чехарда в "Спартаке"

За последние пять лет "Спартак" сменил уже семь главных тренеров. Среди них — Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль и Руй Витория. Каждый из них оставил свой след, но надолго закрепиться в клубе не сумел. Нынешний наставник, серб Деян Станкович, возглавил команду летом 2024 года и стал восьмым тренером за этот период.

Результаты и положение в таблице

Под руководством Станковича красно-белые провели 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Команда одержала пять побед, трижды сыграла вничью и трижды уступила. После 12 туров "Спартак" занимает шестое место в таблице, отставая от лидирующего "Локомотива" на семь очков. Последний матч москвичи сыграли вничью с "Ростовом" — 1:1.

Возможное обновление курса

Появление Луиса Гарсии может стать началом нового этапа для клуба. Испанский специалист известен вниманием к тактическим деталям и умением перестраивать игру под возможности состава. В "Спартаке" рассчитывают, что его опыт и европейский подход помогут стабилизировать результаты и вернуть команду в борьбу за медали.