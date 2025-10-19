Спартак в огне: кто станет следующим тренером команды после чехарды последних лет

Испанский тренер Луис Гарсия, ранее работавший с клубами Ла Лиги, в ближайшие дни может стать новым главным тренером московского "Спартака". Об этом сообщает испанское издание Marca.
По данным источников, специалист выразил готовность принять предложение от московского клуба. Сейчас стороны обсуждают детали будущего контракта, включая продолжительность соглашения и условия работы. Если переговоры завершатся успешно, назначение Гарсии может быть объявлено уже на следующей неделе.
"Испанец готов продолжить карьеру в России и рассматривает "Спартак" как серьёзный вызов", — отмечают журналисты Marca.
В своей карьере Луис Гарсия успел поработать с рядом известных испанских клубов: "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и "Мальоркой". Его последним местом работы был "Алавес", где он трудился с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда показывала стабильные результаты в Сегунде и Ла Лиге, после чего специалист покинул пост и с тех пор оставался без клуба.
За последние пять лет "Спартак" сменил уже семь главных тренеров. Среди них — Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль и Руй Витория. Каждый из них оставил свой след, но надолго закрепиться в клубе не сумел. Нынешний наставник, серб Деян Станкович, возглавил команду летом 2024 года и стал восьмым тренером за этот период.
Под руководством Станковича красно-белые провели 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Команда одержала пять побед, трижды сыграла вничью и трижды уступила. После 12 туров "Спартак" занимает шестое место в таблице, отставая от лидирующего "Локомотива" на семь очков. Последний матч москвичи сыграли вничью с "Ростовом" — 1:1.
Появление Луиса Гарсии может стать началом нового этапа для клуба. Испанский специалист известен вниманием к тактическим деталям и умением перестраивать игру под возможности состава. В "Спартаке" рассчитывают, что его опыт и европейский подход помогут стабилизировать результаты и вернуть команду в борьбу за медали.
