Семак раскрыл главных врагов Зенита: кто отберет золото РПЛ

2:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о том, кто, по его мнению, является основными конкурентами его команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Семак

"Все сильные — все готовы бороться"

Наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что борьба за чемпионство в этом году будет особенно плотной, ведь сразу несколько клубов показывают стабильные результаты и высокий уровень игры.

"Есть группа команд, которые демонстрируют тот футбол, который позволяет бороться за чемпионство", — отметил Семак. Его слова приводятся на официальном сайте "Зенита".

По словам тренера, текущее положение в турнирной таблице вполне отражает расстановку сил: лидируют "Краснодар" и "Локомотив", а также сохраняют высокие позиции ЦСКА, "Динамо" и "Спартак".

Конкуренция сохраняется на протяжении лет

Семак напомнил, что в разные сезоны у "Зенита" были разные основные соперники — от "Спартака" и ЦСКА до "Динамо" и "Локомотива". Каждый из этих клубов способен навязать борьбу и претендовать на золото.

Тренер отметил, что прошлогодний успех "Краснодара" не был случайным: команда провела весь сезон ровно и заслуженно набрала количество очков, достаточное для чемпионства.

Равные условия и высокая мотивация

По мнению Семака, нынешний сезон показывает, что разрыв между лидерами и преследователями минимален. Практически каждая из команд первой шестерки способна в любой момент вмешаться в борьбу за титул.

Он подчеркнул, что для "Зенита" важно сосредоточиться на своей игре, сохранять стабильность и использовать каждый шанс для набора очков.

Итог

Главный тренер уверен: интрига в чемпионате только набирает обороты. Конкуренция усиливается, а число претендентов на лидерство увеличивается. Впереди — напряжённая борьба, где любая ошибка может стоить титула.