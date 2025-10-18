Плод, что кормил древних воинов, теперь помогает спортсменам — вот чем он полезен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Смоковница, или фиговое дерево, занимает особое место в истории человеческой культуры. Это растение сопровождало человека с самых древних времён — в жарких и сухих регионах Средиземноморья, на Ближнем Востоке и в Азии его выращивали задолго до появления современных садов. Фиговый лист даже стал символом человеческой стыдливости — именно им, по преданию, Адам и Ева прикрыли себя в Эдеме.

Энергия природы: инжир и спорт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Энергия природы: инжир и спорт

Но куда интереснее другое: сочные и сладкие плоды смоковницы, известные как инжир, смоквы или фиги, с древности считались символом здоровья и долголетия. Современная наука подтверждает, что это был не просто миф.

Чем богат инжир

Инжир — настоящий кладезь витаминов и минералов. В нём содержатся витамины A, C и группа B, особенно важный B6, а также целый набор микроэлементов: кальций, магний, калий, медь, марганец, фосфор, железо и цинк. Эти вещества участвуют в обмене веществ, поддерживают здоровье костей, мышц и нервной системы.

Свежие плоды низкокалорийны, а вот сушёный инжир значительно питательнее, ведь при сушке концентрация сахаров и калия увеличивается. Поэтому сушёные фиги особенно полезны спортсменам, тем, кто восстанавливается после болезней или нуждается в дополнительной энергии.

Не менее ценными считаются антиоксиданты, присутствующие во всех частях плода. Эти вещества защищают клетки организма от разрушения свободными радикалами — агрессивными молекулами, возникающими при стрессе, курении, солнечном излучении и загрязнённом воздухе. Именно свободные радикалы ускоряют старение и могут быть связаны с развитием рака, артрита и сердечных заболеваний.

Польза для организма

Здоровое пищеварение

Смоковница — один из старейших природных "лекарей" от запоров. Благодаря высокому содержанию клетчатки инжир улучшает работу кишечника, способствует росту полезных бактерий и помогает мягко очищать организм.

Регулярное употребление пары плодов в день может нормализовать стул и снизить воспаление в кишечнике. Особенно хорошо свежий инжир сочетается с натуральным йогуртом или кефиром — это усиливает его пребиотический эффект.

Сердце и сосуды

Главная угроза сердцу — повышенное давление и избыток холестерина. Инжир помогает бороться с обоими факторами. Его калий уравновешивает уровень натрия, что способствует снижению давления, а клетчатка выводит излишки соли и "плохих" жиров.

Исследования показывают, что регулярное употребление инжира улучшает липидный профиль крови и может снизить риск инсульта. Поэтому смоковницу часто включают в рацион при диетах для сердечно-сосудистого здоровья наряду с оливковым маслом и орехами.

Крепкие кости

Инжир богат не только калием, но и кальцием — минералом, без которого невозможно сохранить плотность костной ткани. В сочетании эти элементы работают синергично, помогая замедлить развитие остеопороза.

Женщинам после 40 лет врачи нередко советуют включать инжир в рацион вместе с молочными продуктами или растительными источниками кальция, такими как кунжут или миндаль.

Красота и волосы

Благодаря содержанию железа и витаминов группы B инжир благотворно влияет на состояние волос и кожи. Он способствует насыщению тканей кислородом, улучшает микроциркуляцию и помогает бороться с ломкостью волос.

Иногда экстракт инжира добавляют в косметические сыворотки и шампуни — он смягчает кожу головы и улучшает структуру волоса.

Противовоспалительные свойства

В народной медицине инжир издавна использовался для лечения простудных заболеваний. Тёплое молоко с инжиром смягчает горло и облегчает кашель, а вещества, содержащиеся в плодах, снижают активность цитокинов — белков, вызывающих воспаление.

Поэтому инжир можно считать природным помощником при воспалительных процессах и сезонных простудах.

Инжир и спорт

Инжир часто называют "натуральным энергетиком". В нём сочетаются быстроусвояемые углеводы и калий — комбинация, идеально подходящая для спортсменов и людей, активно тренирующихся. Пара сушёных плодов до или после тренировки помогает восстановить уровень гликогена, предотвратить судороги и поддержать баланс электролитов.

Кроме того, антиоксиданты инжира снижают окислительный стресс, который возникает после интенсивных нагрузок. Это ускоряет восстановление мышц и уменьшает риск воспалений. Спортивные диетологи рекомендуют включать инжир в рацион бегунов, велосипедистов и тех, кто тренируется на выносливость. Он может стать отличной альтернативой спортивным батончикам или гелям.

Таблица "Плюсы и минусы инжира"

Плюсы Минусы
Источник клетчатки, витаминов и минералов Может вызывать аллергические реакции
Поддерживает здоровье сердца и костей Несовместим с препаратами, влияющими на свёртываемость крови
Содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества При переедании вызывает вздутие и дискомфорт
Улучшает пищеварение и микрофлору Высокая калорийность сушёного инжира
Полезен при физических нагрузках и восстановлении Может повышать уровень сахара при избытке

Советы шаг за шагом: как выбрать и хранить инжир

  • Свежий инжир должен быть мягким, но не жидким. Поверхность — целая, без трещин.

  • Покупайте плоды с короткими плодоножками и приятным сладким ароматом.

  • Храните инжир в холодильнике не дольше трёх дней, завернув в бумагу.

  • Сушёные плоды держите в герметичной банке в сухом месте.

  • Для лучшего усвоения сочетайте инжир с йогуртом, орехами или овсянкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: употреблять инжир натощак.
→ Последствие: раздражение слизистой желудка.
→ Альтернатива: есть после еды или в составе завтрака.

Ошибка: выбирать слишком сухие фиги.
→ Последствие: потеря вкуса и полезных веществ.
→ Альтернатива: покупать слегка мягкие, эластичные плоды.

Ошибка: хранить в полиэтиленовом пакете.
→ Последствие: плоды быстро плесневеют.
→ Альтернатива: использовать бумажные пакеты или контейнер.

Мифы и правда

Миф: инжир нельзя есть при похудении.
Правда: в свежем виде он содержит мало калорий и помогает контролировать аппетит.

Миф: сушёный инжир вреден из-за сахара.
Правда: сахар в нём природный, а при умеренном употреблении сушёные фиги дают энергию и поддерживают уровень железа.

2 интересных факта

  1. С ботанической точки зрения инжир — не фрукт, а соплодие, внутри которого скрыты крошечные цветки.

  2. Фиговое дерево может жить до 200 лет и приносить урожай дважды в год.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
