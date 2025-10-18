Олимпиада-2026 без Большунова и Терентьевой? Губерниев раскрыл неожиданный расклад

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о перспективах участия российских лыжников в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. По его словам, главные звёзды сборной — Александр Большунов и Наталья Терентьева - с высокой вероятностью останутся за бортом турнира.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дмитрий Губерниев

Возможен ограниченный допуск россиян

Ранее главный тренер сборной США по лыжным гонкам Крис Гровер заявил, что даже в случае допуска российских спортсменов на Олимпиаду их участие будет строго ограничено. По его предположению, FIS может выделить лишь две квоты — одну для мужчины и одну для женщины.

Губерниев поддержал эту версию, добавив, что в таком случае место Большунова и Терентьевой займут молодые представители нового поколения.

"На Олимпиаду, скорее всего, поедут те же 1+1, и это будут не лидеры Большунов и Терентьева, а молодые — Коростелёв, Фалеева, Пеклецова или Непряева-младшая", — сказал Дмитрий Губерниев.

"Лучше кто-нибудь, чем никто"

Комментатор подчеркнул, что даже ограниченный допуск станет позитивным шагом после длительной изоляции российских спортсменов. Он отметил, что важно не упустить возможность участия, пусть даже в минимальном составе.

"Лучше кто-нибудь, чем никто. Не назвал бы сценарий оптимистичным, он явно недостаточный, но на безрыбье и рак рыба. Хоть за кого-то поболеем, порадуемся", — добавил Губерниев.

При этом он резко высказался против позиции тех, кто предлагает бойкотировать Игры в случае недопуска лидеров: "Здесь не должно быть случаев из серии "не доставайся же ты никому”. Всех не пустили, я тоже не поеду — это бред".

Решение откладывается

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) пока не приняла окончательного решения о допуске российских лыжников к Олимпиаде. Как сообщили в организации, вопрос будет рассмотрен 21 октября. До этого времени остаётся неопределённость, которая сохраняет напряжение среди спортсменов и тренеров.

Молодое поколение на подходе

Если прогноз Губерниева подтвердится, участие в Олимпиаде может стать шансом для молодых спортсменов, способных начать новую главу в истории российских лыж. Среди возможных кандидатов называют Коростелёва, Фалееву, Пеклецову и Непряеву-младшую - тех, кто уже проявил себя на внутренней арене и готов к серьёзным вызовам.