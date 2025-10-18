FIS играет втемную? Анонимный опрос о России взбудоражил лыжную федерацию Финляндии

Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти прокомментировала обращение Международной лыжной федерации (FIS), в котором странам-членам предложено высказать мнение о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
Недавно федерации, входящие в состав FIS, получили официальное письмо, подписанное президентом организации Йоханом Элиашем и несколькими его коллегами. В документе подчёркивается, что спортсмены не должны нести ответственность за политические решения своих стран. При этом голосование предлагается провести в анонимном формате, чтобы каждая федерация могла выразить позицию без внешнего давления.
Руководитель финской федерации Сирпа Коркатти отнеслась к письму с настороженностью, отметив, что подобные обращения могут восприниматься как попытка давления на национальные организации.
"С одной стороны — это хорошо, что консультируются с федерациями, но когда вы пытаетесь повлиять на их мнение, это уже совсем другой вопрос", — сказала глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти.
По её словам, позиция скандинавских стран остаётся неизменной — они выступают против возвращения российских лыжников на международную арену.
Финляндия, Норвегия и Швеция ещё с 2022 года занимают единую линию по вопросу участия российских спортсменов. Их аргумент заключается в том, что возвращение представителей России преждевременно и может вызвать напряжение в спортивной среде.
Коркатти подчеркнула, что для финской стороны обсуждение этого вопроса не требовало долгих консультаций: решение, по её словам, было очевидным.
По данным источников, в ближайшие недели FIS планирует собрать результаты консультаций и представить консолидированное мнение федераций на заседании исполнительного совета. От его решения будет зависеть, смогут ли российские лыжники вернуться к участию в сезоне 2025/26.
