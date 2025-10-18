Локомотив взлетел на вершину: Галактионов раскрыл главный секрет победы над ЦСКА

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов подвёл итоги уверенной победы своей команды над ЦСКА со счётом 3:0 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Этот успех позволил железнодорожникам выйти на первое место в турнирной таблице.

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" by Пресс-служба ФК «Локомотив», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ФК Локомотив

Победа после паузы

Наставник "Локомотива" отметил, что команда грамотно подошла к возобновлению чемпионата после перерыва на игры сборных. По его словам, высокий уровень физической готовности стал ключевым фактором в победе.

"Мы довольны, можно только поаплодировать за сегодняшний матч. Главный пунктик, который позволил после паузы на сборные хорошо сыграть, это уровень готовности", — сказал главный тренер Михаил Галактионов в беседе с "Чемпионатом".

Отдельно он подчеркнул роль защитника Монтеса, который, несмотря на недавнее возвращение из расположения сборной, провёл встречу на высоком уровне.

Тактика и подход

Галактионов отметил, что не уделяет внимания продвинутым аналитическим метрикам вроде xG. По его мнению, куда важнее понимать, как команда выполняет свои функциональные и тактические задачи.

"Локомотив", по словам тренера, старается действовать гибко, реагируя на развитие событий в каждом отдельном матче. Главный приоритет — командная целостность и движение вперёд, а не статистика.

Турнирное положение

После 12 туров железнодорожники набрали 26 очков и возглавляют таблицу чемпионата России. ЦСКА, потерпевший поражение, остаётся на третьем месте с 24 очками. Разрыв минимальный, и борьба за лидерство обещает быть напряжённой.

Взгляд в будущее

По мнению экспертов, победа над ЦСКА стала не только важным результатом, но и демонстрацией зрелости команды Галактионова. "Локомотив" показал сбалансированную игру и дисциплину, что даёт основания считать клуб одним из главных претендентов на чемпионство.