Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свет на вес золота: почему правительство срочно укрепляет энергетическую броню Белгорода и Брянска
Вкус уюта и витаминов в одном рецепте: вафли, от которых невозможно оторваться
Не в то время — не впрок: как время приёма пищи решает, получаете ли вы витамины вообще
Городские пленники на свободе: как растения расцветают, когда им дают вдохнуть воздух
Постельное бельё, как из отеля: секрет идеальной гладкости без утюга в домашних условиях
Мошенники научились говорить как дети: Мария Погребняк придумала необычный способ распознать обман
Челестини раскрыл роковую ошибку ЦСКА в матче с Локомотивом
Питомец стареет быстрее, чем кажется: ошибки в уходе, которые сокращают жизнь пожилой кошке
Смена света, смена текстур: почему коже нужен разный уход в разное время года

Локомотив взлетел на вершину: Галактионов раскрыл главный секрет победы над ЦСКА

2:08
Спорт

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов подвёл итоги уверенной победы своей команды над ЦСКА со счётом 3:0 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Этот успех позволил железнодорожникам выйти на первое место в турнирной таблице.

ФК Локомотив
Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" by Пресс-служба ФК «Локомотив», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ФК Локомотив

Победа после паузы

Наставник "Локомотива" отметил, что команда грамотно подошла к возобновлению чемпионата после перерыва на игры сборных. По его словам, высокий уровень физической готовности стал ключевым фактором в победе.

"Мы довольны, можно только поаплодировать за сегодняшний матч. Главный пунктик, который позволил после паузы на сборные хорошо сыграть, это уровень готовности", — сказал главный тренер Михаил Галактионов в беседе с "Чемпионатом".

Отдельно он подчеркнул роль защитника Монтеса, который, несмотря на недавнее возвращение из расположения сборной, провёл встречу на высоком уровне.

Тактика и подход

Галактионов отметил, что не уделяет внимания продвинутым аналитическим метрикам вроде xG. По его мнению, куда важнее понимать, как команда выполняет свои функциональные и тактические задачи.

"Локомотив", по словам тренера, старается действовать гибко, реагируя на развитие событий в каждом отдельном матче. Главный приоритет — командная целостность и движение вперёд, а не статистика.

Турнирное положение

После 12 туров железнодорожники набрали 26 очков и возглавляют таблицу чемпионата России. ЦСКА, потерпевший поражение, остаётся на третьем месте с 24 очками. Разрыв минимальный, и борьба за лидерство обещает быть напряжённой.

Взгляд в будущее

По мнению экспертов, победа над ЦСКА стала не только важным результатом, но и демонстрацией зрелости команды Галактионова. "Локомотив" показал сбалансированную игру и дисциплину, что даёт основания считать клуб одним из главных претендентов на чемпионство.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Домашние животные
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Шоу-бизнес
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Политический скандал: Трамп заставил Зеленского краснеть, задав ему неожиданный вопрос о тоннеле
Мир. Новости мира
Политический скандал: Трамп заставил Зеленского краснеть, задав ему неожиданный вопрос о тоннеле
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Под пеплом и руинами: сенсационные находки, которые подтверждают библейскую катастрофу
Под пеплом и руинами: сенсационные находки, которые подтверждают библейскую катастрофу
Последние материалы
Олимпиада-2026 без Большунова и Терентьевой? Губерниев раскрыл неожиданный расклад
Двигатель умирает медленно и дорого: как вовремя заметить начало конца
Сон с собакой запускает в организме неожиданные процессы: дело не только в тепле
FIS играет втемную? Анонимный опрос о России взбудоражил лыжную федерацию Финляндии
Цветник без забот: растения, которые не дадут склону осыпаться и зацветут пышнее клумбы
Невидимый сахарный враг: почему даже натуральные соки становятся опасными
Локомотив взлетел на вершину: Галактионов раскрыл главный секрет победы над ЦСКА
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Эфир снова оживает: после обвала криптовалюта делает ход, которого никто не ждал
Этот рефлекс спасает ваши лёгкие: новое исследование проливает свет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.