Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов подвёл итоги уверенной победы своей команды над ЦСКА со счётом 3:0 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Этот успех позволил железнодорожникам выйти на первое место в турнирной таблице.
Наставник "Локомотива" отметил, что команда грамотно подошла к возобновлению чемпионата после перерыва на игры сборных. По его словам, высокий уровень физической готовности стал ключевым фактором в победе.
"Мы довольны, можно только поаплодировать за сегодняшний матч. Главный пунктик, который позволил после паузы на сборные хорошо сыграть, это уровень готовности", — сказал главный тренер Михаил Галактионов в беседе с "Чемпионатом".
Отдельно он подчеркнул роль защитника Монтеса, который, несмотря на недавнее возвращение из расположения сборной, провёл встречу на высоком уровне.
Галактионов отметил, что не уделяет внимания продвинутым аналитическим метрикам вроде xG. По его мнению, куда важнее понимать, как команда выполняет свои функциональные и тактические задачи.
"Локомотив", по словам тренера, старается действовать гибко, реагируя на развитие событий в каждом отдельном матче. Главный приоритет — командная целостность и движение вперёд, а не статистика.
После 12 туров железнодорожники набрали 26 очков и возглавляют таблицу чемпионата России. ЦСКА, потерпевший поражение, остаётся на третьем месте с 24 очками. Разрыв минимальный, и борьба за лидерство обещает быть напряжённой.
По мнению экспертов, победа над ЦСКА стала не только важным результатом, но и демонстрацией зрелости команды Галактионова. "Локомотив" показал сбалансированную игру и дисциплину, что даёт основания считать клуб одним из главных претендентов на чемпионство.
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.