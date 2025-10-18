Челестини раскрыл роковую ошибку ЦСКА в матче с Локомотивом

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини подвёл итоги матча с "Локомотивом", который завершился разгромным поражением красно-синих со счётом 0:3. Для армейцев эта встреча стала одним из самых непростых испытаний сезона.

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" by Пресс-служба ФК «Локомотив», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Локомотив-ЦСКА

Разбор поражения

После финального свистка Челестини не стал искать оправданий. Он признал, что старт игры оказался провальным — команда буквально "подарила" сопернику первые минуты. По его словам, именно тогда "Локомотив" сумел захватить инициативу и реализовать свои моменты.

"Мы подарили сопернику первые 15 минут. Мы не сделали ничего, о чём говорили", — сказал главный тренер Фабио Челестини в разговоре с "Чемпионатом".

Тренер отметил, что дальше игра ЦСКА выровнялась, а во второй половине первого тайма команда выглядела гораздо увереннее. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход матча. "Локомотив" использовал каждую возможность и проявил лучшую реализацию.

Ошибки и уроки

Фабио Челестини подчеркнул, что поражение станет для его подопечных важным опытом. По статистике, по воротам ЦСКА было нанесено 25 ударов — показатель, который, по мнению тренера, нельзя игнорировать. Он пообещал, что команда сделает выводы и будет работать над ошибками.

Специалист добавил, что важно не зацикливаться на спорных моментах — вроде возможного пенальти — а сосредоточиться на собственных недочётах.

Положение в турнирной таблице

После 12 туров Мир Российской Премьер-Лиги "Локомотив" вышел в лидеры чемпионата, набрав 26 очков. ЦСКА с 24 очками занимает третье место, уступая всего два балла. Несмотря на неудачу, армейцы сохраняют высокие шансы на борьбу за первое место.

Что дальше

Следующий тур станет проверкой того, насколько команда сумела усвоить урок. Болельщики ждут ответной реакции и возвращения победного настроя. Сам Челестини уверен, что этот матч лишь часть процесса становления коллектива и его стиля игры.