Потеете на тренировках, едите правильно — а вес стоит? Возможно, организму не хватает этого микроэлемента

5:00
Спорт

Многие люди, решившие похудеть, сталкиваются с разочарованием: диета соблюдается, тренировки регулярные, а стрелка весов будто застыла. Чаще всего начинают искать ошибки в калориях, программе упражнений или даже винить "широкую кость", но есть фактор, о котором забывают — уровень йода. Этот микроэлемент напрямую влияет на обмен веществ, а значит — и на результаты фитнеса.

Отдых после тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Отдых после тренировки

Почему йод так важен

Йод — это топливо для щитовидной железы, которая управляет метаболизмом. Без него она не может вырабатывать гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Если представить организм как двигатель, то йод — это бензин. При его нехватке "мотор" начинает работать на минимальных оборотах, замедляя обмен веществ.

Исследования показывают, что при йододефиците скорость метаболизма может снижаться на 20-30%. То есть человек, который обычно сжигает 2000 калорий, начинает тратить только 1500. Тело переходит в режим энергосбережения, и даже при активных тренировках жир уходит медленнее.

Йод и спорт: связь, о которой забывают

Для спортсменов и тех, кто активно тренируется, йод играет особую роль. Он участвует в регуляции энергии, синтезе белка и восстановлении мышц после нагрузки. При его дефиците уровень гормонов Т3 и Т4 падает, что ведёт к:

  • снижению выносливости и силы;

  • замедленному восстановлению после тренировок;

  • росту уровня кортизола (гормона стресса);

  • ощущению хронической усталости даже при нормальном сне.

Если йода не хватает, организм буквально "тормозит". Даже самая грамотная программа тренировок не даст результата — жир не сжигается, а мышцы восстанавливаются хуже. Поэтому в фитнесе нормальный уровень йода — такой же важный показатель, как белок или железо.

Как восполнить йод

Самый безопасный способ — питание. Йод содержится преимущественно в морепродуктах и морской рыбе: треске, сельди, хеке, лососе, креветках, мидиях и морской капусте. Также поможет йодированная соль — простой и доступный источник микроэлемента.

Однако важно помнить, что йод летуч и разрушается при хранении и нагреве, поэтому питание должно быть разнообразным. Избыточное потребление добавок без анализов может навредить — избыток йода вызывает гипертиреоз (чрезмерную активность щитовидки).

Перед приёмом любых препаратов нужно сдать анализы:

  • ТТГ (тиреотропный гормон);

  • свободный Т4;

  • при необходимости — антитела к ТПО.

После этого эндокринолог определит, действительно ли есть дефицит и нужна ли коррекция.

Пошаговый алгоритм действий

  • Проверьте рацион — есть ли в нём морепродукты, рыба и йодированная соль.

  • Сдайте анализы на ТТГ и свободный Т4.

  • Проконсультируйтесь с эндокринологом.

  • Корректируйте питание, а не начинайте с добавок.

  • Поддерживайте баланс: переизбыток йода опасен не меньше, чем его нехватка.

Йод и жиросжигание

Когда уровень йода в норме, щитовидка вырабатывает достаточное количество Т3 и Т4, которые ускоряют обмен веществ. Это значит, что тело снова начинает активно сжигать жир, повышается энергия, возвращается концентрация, и даже настроение стабилизируется.

Увеличение метаболической активности не только помогает похудеть, но и усиливает эффект тренировок — каждая сессия в спортзале становится более результативной.

Плюсы и минусы восполнения йода

Плюсы Минусы
Ускорение обмена веществ Риск передозировки при приёме добавок
Улучшение самочувствия и энергии Йод разрушается при нагреве
Нормализация гормонального фона Требуется врачебный контроль
Повышение эффективности тренировок Не мгновенный эффект

Два интересных факта

  • Один грамм йода способен обеспечить суточную норму для более чем 5000 человек.

  • Морская капуста — лидер по содержанию йода, но при термической обработке теряет до 70%.

FAQ

Можно ли просто пить йод для профилактики?
Нет. Йод в чистом виде токсичен. Использовать можно только безопасные пищевые источники или препараты по назначению врача.

Как понять, что йода не хватает?
Основной признак — повышенный ТТГ при низком Т4. Также могут появиться усталость, отёки и чувство холода.

Помогает ли йод похудеть сам по себе?
Нет. Он лишь восстанавливает нормальный обмен веществ. Для снижения веса по-прежнему важны питание и физическая активность.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
