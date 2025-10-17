Он просто лежит, но мешает побеждать: как смартфон рушит спортивный результат

Кажется, что телефон просто лежит рядом и не мешает. Но на самом деле он работает против Вас — даже выключенный и экраном вниз. Исследования показывают: одно лишь присутствие смартфона снижает концентрацию, память и способность к решению задач. Для спортсменов, которым важно сохранять ясную голову во время тренировок, игр и восстановления, это особенно критично.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спортсмен убирает телефон перед тренировкой

Что показали эксперименты

Ученые провели два теста с участниками, проверяя их память и логическое мышление в трёх сценариях:

телефон лежит на столе; находится в кармане или сумке; лежит в другой комнате.

Во всех случаях устройства были без звука и экраном вниз.

Результаты оказались показательными: когда смартфон лежал рядом, производительность снижалась, а при его удалении в другую комнату эффективность повышалась почти на 20%.

"Даже если Вы не пользуетесь телефоном, мозг ощущает его присутствие как задачу, требующую внимания", — пояснил нейропсихолог Кристофер Уорд.

Почему мозг не может "отключить" телефон

Даже когда Вы не смотрите на экран, мозг продолжает отслеживать вероятность поступления уведомлений. Это требует когнитивных ресурсов. В результате внимание делится: часть энергии уходит на подавление желания проверить сообщения. Учёные называют это "утечкой мозга".

Чем сильнее человек привязан к смартфону, тем больше ресурсов расходуется на этот скрытый контроль. Парадокс в том, что мы чувствуем себя "в фокусе", но на деле тратим силы на сопротивление отвлечению.

Почему это важно для спортсменов

Для атлетов концентрация — ключ к результату. В момент подготовки, на поле или во время стратегического анализа мозгу необходим режим потока — состояние полной вовлеченности.

Телефон в кармане разрушает этот баланс.

Вы можете не смотреть на экран, но мозг всё равно "держит его в поле внимания". Это:

мешает запомнить движения и схемы;

замедляет реакцию;

увеличивает утомляемость;

ухудшает восстановление после нагрузки.

Даже несколько секунд отвлечения нарушают цепочку действий, что особенно заметно в игровых видах спорта, где важна скорость принятия решений.

Как вернуть контроль над вниманием

Чтобы сохранить концентрацию, нужно создать физическую дистанцию между Вами и телефоном. Вот пошаговый план:

оставляйте смартфон в другой комнате на время тренировок, встреч или разминок; отключите уведомления на ноутбуке и умных часах — мозг не различает источник сигнала; назначьте время для проверки сообщений — например, после тренировки или обеда; используйте режим "Не беспокоить" во время сна и восстановления; попробуйте "цифровое голодание" хотя бы на 2-3 часа в день. Это улучшает фокус и снижает тревожность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Держать телефон рядом во время тренировки Снижение концентрации, потеря эффективности Оставить гаджет в раздевалке или в другой комнате Проверять уведомления между подходами Потеря состояния потока Сосредоточиться на дыхании или разминке Использовать смартфон как таймер Переключение внимания Заменить на спортивные часы или секундомер

А что если отказаться от телефона во время спорта

Если Вы уберёте смартфон хотя бы на время одной тренировки, эффект почувствуете сразу. Мозг начнёт работать чище, движения станут точнее, а мысли — спокойнее. Через несколько дней Вы заметите, что запоминаете детали упражнений, лучше понимаете собственное тело и быстрее восстанавливаетесь.

Плюсы и минусы отказа от телефона во время тренировок

Плюсы Минусы Повышается концентрация и эффективность Невозможно быстро ответить на сообщение Улучшается память и внимание Придётся адаптировать тайминг занятий Снижается уровень стресса Возможен дискомфорт в первые дни Ускоряется восстановление Требует самодисциплины

FAQ

Нужно ли полностью отказаться от смартфона?

Нет. Главное — ограничить его использование во время фокусированных занятий или отдыха.

Поможет ли режим "Не беспокоить"?

Да, частично. Но лучше убрать устройство из поля зрения — мозг всё равно реагирует на его присутствие.

Можно ли слушать музыку с телефона на тренировке?

Да, если экран заблокирован и уведомления отключены. Главное — не проверять сообщения между треками.

Заключение

Современный мир заставляет нас быть на связи 24/7. Но если Вы хотите сохранить фокус, память и энергию, научитесь контролировать присутствие смартфона, а не наоборот.

Спортсмены знают: победа начинается не с силы мышц, а с ясности ума. Попробуйте хотя бы один день тренироваться без телефона — и Вы удивитесь, насколько легче станет думать и достигать результата.