Феномен российской сборной: сможет ли команда войти в топ-5 мирового футбола

Спорт

Бывший форвард сборной России и тренер Игорь Колыванов прокомментировал успех национальной команды, которая поднялась на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По его словам, при сохранении нынешней формы сборная способна войти в пятерку сильнейших команд мира.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Футбольный мяч на поле

"Понятно, что мы играем не с самыми мощными соперниками, но за четыре года у нас не было ни одного поражения. Если так продолжится, то сборная России скоро попадет в топ-5", — заявил тренер Игорь Колыванов в разговоре с "Советским спортом".

Без поражений четыре года

Колыванов отметил, что результат — следствие стабильности и уверенности в действиях игроков. Несмотря на отсутствие матчей с ведущими сборными Европы и Южной Америки, команда сохраняет победный ритм. За последние четыре года россияне не проиграли ни одной встречи, что позволило им постепенно подниматься в международном рейтинге.

В октябре 2025 года сборная России обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0). Эти победы помогли команде Валерия Карпина подняться с 33-го на 30-е место.

Следующие соперники — Перу и Чили

В ноябре российская команда проведет новые товарищеские матчи — против сборных Перу и Чили. Эти встречи станут возможностью закрепить успех и приблизиться к первой двадцатке рейтинга ФИФА.

Тренеры рассчитывают использовать этот период для наработки игровых связей и интеграции молодых футболистов, получающих шанс проявить себя в составе национальной команды.

Ограничения и саморазвитие

С 2022 года Россия остаётся вне турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. После введённых санкций российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях — Лиге чемпионов, Лиге Европы и чемпионатах мира и Европы. Тем не менее, команда продолжает играть товарищеские матчи и развивать внутренний чемпионат.

По мнению экспертов, такой подход позволяет сохранить соревновательный дух и подготовку игроков, даже в условиях международной изоляции.

Оптимизм и перспектива

Колыванов подчеркнул, что успехи сборной — не случайность, а результат системной работы тренерского штаба и самих игроков. При стабильной игре и продолжении серии без поражений российская команда действительно может претендовать на попадание в топ-5 рейтинга в перспективе нескольких лет.

Аналитики добавляют, что такой прорыв стал бы знаковым достижением для российского футбола и показал бы, что сборная способна конкурировать на уровне сильнейших, несмотря на внешние ограничения.