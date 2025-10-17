Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бронза устала — в моду ворвался лиловый: неожиданный макияж, который идёт всем
Тайная встреча в Будапеште: Трамп готовит сюрприз для Путина и Зеленского
Соседи уже варят варенье, а у вас — одни листья: что вы делаете не так с молодой яблоней
Доходы Макаревича* в России: почему миллионы поступают артисту после его отъезда
Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны
Германия о встрече Путина и Трампа: что кроется за кулисами мирных переговоров
Они добавляют щепотку соли: простой трюк улучшит ваш кофе мгновенно
Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри
Машина заговорила громче обычного: как шум под капотом выдаёт серьёзную поломку

Восторг поклонников: Трусова обвенчалась — сказка на льду продолжается в реальной жизни

Спорт

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась радостной новостью: спортсменка обвенчалась со своим супругом, фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, отметив, что вместе с венчанием пара крестила своего сына.

Александра Трусова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александра Трусова

"Мы обвенчались и покрестили нашего малыша", — рассказала фигуристка Александра Трусова.

Новая глава в жизни спортсменки

История отношений одной из самых ярких фигуристок России развивается стремительно и красиво. Еще летом 2024 года Трусова и Игнатов официально зарегистрировали брак, а весной этого года они вместе выступили в парном разряде на турнире "Русский вызов". Именно там Александра впервые объявила о беременности — новость тогда вызвала большой отклик среди поклонников фигурного катания.

Теперь молодая семья сделала следующий важный шаг, укрепив свои отношения церковным обрядом венчания.

Звездная пара на льду

Макар Игнатов, как и его супруга, является профессиональным фигуристом и многократным призером чемпионатов России. В паре с Трусовой он дебютировал в 2024 году, и этот эксперимент вызвал большой интерес у специалистов. Совместные выступления спортсменов продемонстрировали не только синхронность на льду, но и сильную эмоциональную связь между партнерами.

Для фанатов Трусовой этот союз стал символом нового этапа — и в личной, и в спортивной жизни фигуристки.

Олимпийская карьера и достижения

Александра Трусова по праву считается одной из самых инновационных фигуристок в истории. На Олимпиаде в Пекине она завоевала серебряную медаль, уступив только Анне Щербаковой. Именно Трусова стала первой женщиной, исполнившей на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип, а также первой в мире фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

Её достижения изменили стандарты женского фигурного катания и вдохновили новое поколение спортсменок.

Контекст нового олимпийского цикла

Пока Трусова занята семьёй, в сборной России идет подготовка к Олимпиаде-2026. Отборочные соревнования прошли в Пекине в сентябре. В нейтральном статусе Международного союза конькобежцев (ISU) страну представят Аделия Петросян и Петр Гуменник, занявшие первые места. Запасными числятся Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

Российские болельщики с теплом вспоминают времена, когда именно Трусова задавала планку в женском одиночном катании, и не исключают, что после материнства она может вернуться на лед.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри
Машина заговорила громче обычного: как шум под капотом выдаёт серьёзную поломку
Новая жизнь Никиты Преснякова: как внук Пугачёвой проводит время в США после развода
Токио ближе, чем кажется: скоро визу в Японию можно будет оформить, не выезжая из своего города
Мудрость с лицом смерти: как одно существо стало и символом знаний, и предвестником беды
Тыквенный удар по болезням: вот почему стоит есть суп из этого овоща 2-3 раза в неделю
Всего 20 минут на экране: как Тияна Тейлор неожиданно возглавила гонку за Оскар
Martini меняет прописку? Вермут переезжает в Дагестан
Фантастика, ставшая физиологией: как дыхание заставляет жир исчезать без боли и диет
Новости плохие: как Садальский отреагировал на попадание песни Валерии в список Грэмми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.