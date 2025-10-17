Восторг поклонников: Трусова обвенчалась — сказка на льду продолжается в реальной жизни

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась радостной новостью: спортсменка обвенчалась со своим супругом, фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, отметив, что вместе с венчанием пара крестила своего сына.

Александра Трусова

"Мы обвенчались и покрестили нашего малыша", — рассказала фигуристка Александра Трусова.

Новая глава в жизни спортсменки

История отношений одной из самых ярких фигуристок России развивается стремительно и красиво. Еще летом 2024 года Трусова и Игнатов официально зарегистрировали брак, а весной этого года они вместе выступили в парном разряде на турнире "Русский вызов". Именно там Александра впервые объявила о беременности — новость тогда вызвала большой отклик среди поклонников фигурного катания.

Теперь молодая семья сделала следующий важный шаг, укрепив свои отношения церковным обрядом венчания.

Звездная пара на льду

Макар Игнатов, как и его супруга, является профессиональным фигуристом и многократным призером чемпионатов России. В паре с Трусовой он дебютировал в 2024 году, и этот эксперимент вызвал большой интерес у специалистов. Совместные выступления спортсменов продемонстрировали не только синхронность на льду, но и сильную эмоциональную связь между партнерами.

Для фанатов Трусовой этот союз стал символом нового этапа — и в личной, и в спортивной жизни фигуристки.

Олимпийская карьера и достижения

Александра Трусова по праву считается одной из самых инновационных фигуристок в истории. На Олимпиаде в Пекине она завоевала серебряную медаль, уступив только Анне Щербаковой. Именно Трусова стала первой женщиной, исполнившей на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип, а также первой в мире фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

Её достижения изменили стандарты женского фигурного катания и вдохновили новое поколение спортсменок.

Контекст нового олимпийского цикла

Пока Трусова занята семьёй, в сборной России идет подготовка к Олимпиаде-2026. Отборочные соревнования прошли в Пекине в сентябре. В нейтральном статусе Международного союза конькобежцев (ISU) страну представят Аделия Петросян и Петр Гуменник, занявшие первые места. Запасными числятся Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

Российские болельщики с теплом вспоминают времена, когда именно Трусова задавала планку в женском одиночном катании, и не исключают, что после материнства она может вернуться на лед.