Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаборатории замолчали, но жизнь вернулась: что творится на заброшенном арктическом острове
Волшебство на даче после цветения: как простыми вещами создать атмосферу уюта
Палладий рухнул почти на 10% — но инсайдеры уверяют: это только начало
Прорыв в медицине: Китай создал первое лекарство, способное функционально излечить гепатит B
Тело устало, а мозг не сдаётся: как обмануть сон и доехать живым
Ритуалы, которые держат на плаву: как забота о себе становится тихим якорем
Персональный космос ждёт вас: как арендовать своё место под звёздами
Французский гость на русском столе: жюльен, который покоряет с первой ложки
Амаль Клуни обновила имидж: как стрижка на 20 см изменила её образ этой осенью

Нож у спины в США, спокойствие в 3 часа ночи в Москве: словацкий хоккеист Ярош о жизни в России

3:00
Спорт

Словацкий хоккеист Кристиан Ярош, выступающий за московский "Спартак", рассказал о своем опыте жизни в разных странах и признался, что в российской столице чувствует себя спокойнее, чем в США.

Москва, вид на район Якиманка
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Москва, вид на район Якиманка

"Я гулял по главной улице Сан-Хосе, и вдруг мне навстречу выходит человек с кухонным ножом в руке. Я обошел его. В Москве же я понимаю, что даже если я буду идти по городу в три часа утра, со мной ничего не случится", — заявил защитник Кристиан Ярош.

Безопасность и восприятие

История словацкого спортсмена вызвала интерес у болельщиков и журналистов. По словам игрока, различия в уровне уличной безопасности между городами ощущаются буквально с первых дней пребывания. Москва, по его мнению, производит впечатление хорошо организованного мегаполиса, где можно спокойно гулять даже поздно ночью, пишет "РБ Спорт".

В США же, отметил хоккеист, атмосфера иной раз заставляла быть настороже. Особенно в некоторых районах, где уровень преступности выше и ощущается социальная напряженность.

Карьера и путь в КХЛ

Кристиан Ярош начал карьеру в родной Словакии, но довольно быстро перешел в североамериканские лиги, где провел несколько лет. С 2025 года он играет за московский "Спартак", ранее защищал цвета ЦСКА, "Авангарда" и "Северстали".

В КХЛ хоккеист зарекомендовал себя как надёжный защитник с хорошим видением площадки. Его возвращение в Россию после сезона в НХЛ многие восприняли как подтверждение того, что Континентальная хоккейная лига остаётся привлекательным направлением для европейских игроков.

Политический контекст

С 2022 года Россия и Белоруссия отстранены Международной федерацией хоккея (IIHF) от участия в международных турнирах. Это решение сохраняется уже несколько лет подряд. В феврале 2025 года IIHF вновь продлила отстранение — теперь российская сборная пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов, а также молодежный турнир.

Несмотря на это, уровень внутреннего хоккея остаётся высоким: в клубах КХЛ продолжают играть сильные легионеры, включая представителей Словакии, Чехии, Швеции и Финляндии.

Хоккей вне политики

История Яроша — пример того, как спорт способен объединять людей даже в сложной политической обстановке. Игрок отмечает, что в России к нему относятся уважительно, а атмосфера в команде дружеская. Для болельщиков такие заявления — дополнительное подтверждение того, что Москва и российский хоккей по-прежнему привлекают зарубежных спортсменов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Шоу-бизнес
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Еда и рецепты
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Секретный маршрут Путина в Будапешт: три варианта, один из которых — вызов
Секретный маршрут Путина в Будапешт: три варианта, один из которых — вызов
Последние материалы
Волшебство на даче после цветения: как простыми вещами создать атмосферу уюта
Нож у спины в США, спокойствие в 3 часа ночи в Москве: словацкий хоккеист Ярош о жизни в России
Палладий рухнул почти на 10% — но инсайдеры уверяют: это только начало
Прорыв в медицине: Китай создал первое лекарство, способное функционально излечить гепатит B
Тело устало, а мозг не сдаётся: как обмануть сон и доехать живым
Ритуалы, которые держат на плаву: как забота о себе становится тихим якорем
Персональный космос ждёт вас: как арендовать своё место под звёздами
Французский гость на русском столе: жюльен, который покоряет с первой ложки
Амаль Клуни обновила имидж: как стрижка на 20 см изменила её образ этой осенью
18 октября: Аляска приспускает флаги, день рождения Бывалого, Труса и Балбеса и первый кот в космосе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.