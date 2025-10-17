Нож у спины в США, спокойствие в 3 часа ночи в Москве: словацкий хоккеист Ярош о жизни в России

Словацкий хоккеист Кристиан Ярош, выступающий за московский "Спартак", рассказал о своем опыте жизни в разных странах и признался, что в российской столице чувствует себя спокойнее, чем в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Москва, вид на район Якиманка

"Я гулял по главной улице Сан-Хосе, и вдруг мне навстречу выходит человек с кухонным ножом в руке. Я обошел его. В Москве же я понимаю, что даже если я буду идти по городу в три часа утра, со мной ничего не случится", — заявил защитник Кристиан Ярош.

Безопасность и восприятие

История словацкого спортсмена вызвала интерес у болельщиков и журналистов. По словам игрока, различия в уровне уличной безопасности между городами ощущаются буквально с первых дней пребывания. Москва, по его мнению, производит впечатление хорошо организованного мегаполиса, где можно спокойно гулять даже поздно ночью, пишет "РБ Спорт".

В США же, отметил хоккеист, атмосфера иной раз заставляла быть настороже. Особенно в некоторых районах, где уровень преступности выше и ощущается социальная напряженность.

Карьера и путь в КХЛ

Кристиан Ярош начал карьеру в родной Словакии, но довольно быстро перешел в североамериканские лиги, где провел несколько лет. С 2025 года он играет за московский "Спартак", ранее защищал цвета ЦСКА, "Авангарда" и "Северстали".

В КХЛ хоккеист зарекомендовал себя как надёжный защитник с хорошим видением площадки. Его возвращение в Россию после сезона в НХЛ многие восприняли как подтверждение того, что Континентальная хоккейная лига остаётся привлекательным направлением для европейских игроков.

Политический контекст

С 2022 года Россия и Белоруссия отстранены Международной федерацией хоккея (IIHF) от участия в международных турнирах. Это решение сохраняется уже несколько лет подряд. В феврале 2025 года IIHF вновь продлила отстранение — теперь российская сборная пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов, а также молодежный турнир.

Несмотря на это, уровень внутреннего хоккея остаётся высоким: в клубах КХЛ продолжают играть сильные легионеры, включая представителей Словакии, Чехии, Швеции и Финляндии.

Хоккей вне политики

История Яроша — пример того, как спорт способен объединять людей даже в сложной политической обстановке. Игрок отмечает, что в России к нему относятся уважительно, а атмосфера в команде дружеская. Для болельщиков такие заявления — дополнительное подтверждение того, что Москва и российский хоккей по-прежнему привлекают зарубежных спортсменов.