Организм выбирает сторону: кто победит — ранний подъём тела или вечерняя мощь духа

Спорт

Время суток играет не меньшую роль, чем программа упражнений или количество подходов. Кто-то просыпается с первыми лучами солнца и идёт на пробежку, а кто-то ощущает прилив энергии только после заката. Но когда действительно лучше заниматься спортом — утром или вечером? Всё зависит от цели, типа телосложения и ритма жизни.

Женщина на беговой дорожке
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на беговой дорожке

Утренние тренировки: заряд бодрости и борьба с жиром

Сразу после пробуждения обмен веществ работает активнее, а уровень сахара в крови понижен. Организм ищет источник энергии — и чаще всего им становится жировая ткань. Поэтому утренние занятия особенно полезны тем, кто стремится похудеть.

"Тренировки натощак действительно помогают активнее сжигать жир, но требуют осторожности — при низком уровне сахара организм быстро утомляется", — пояснила спортивный диетолог Марина Егорова.

Чтобы избежать переутомления, важно следить за самочувствием и не заниматься более 40-50 минут без приёма пищи. Через 20-30 минут после тренировки можно завтракать — это ускорит восстановление.

Как действовать при утренних тренировках

  • просыпайтесь минимум за 30 минут до начала занятий;

  • выпейте стакан воды, можно добавить немного лимонного сока;

  • начните с лёгкой разминки и растяжки;

  • избегайте чрезмерной нагрузки, особенно в силовых упражнениях.

Такая стратегия позволит включить обмен веществ и сделать утренние занятия безопасными и эффективными.

Вечерние тренировки: путь к росту мышц

К вечеру уровень тестостерона, отвечающего за рост мышц, достигает пика, а кортизол — гормон стресса — наоборот, снижается. Это делает вечер оптимальным временем для силовых тренировок и набора мышечной массы.

"Именно в вечерние часы тело готово к нагрузке: мышцы прогреты, суставы гибкие, а сила достигает максимума", — отметил фитнес-тренер Дмитрий Кравцов.

После работы или учёбы вечерняя активность помогает снять стресс, улучшить настроение и нормализовать сон. Однако важно не заниматься слишком поздно: интенсивная тренировка за час до сна может вызвать бессонницу.

Оптимальный вечерний план

  • приступайте к занятиям через 1,5-2 часа после ужина;

  • включайте в программу силовые упражнения и растяжку;

  • завершайте тренировку спокойной заминкой и дыхательными техниками.

Такие тренировки способствуют росту мышц и увеличению общей выносливости без риска перегрузки.

Как выбрать время по уровню активности

Люди с малоподвижным образом жизни — офисные сотрудники, студенты — большую часть дня проводят сидя. К вечеру в их теле накапливается усталость и мышечное напряжение, поэтому лёгкая вечерняя разминка поможет восстановить кровообращение и вернуть тонус.

А вот для тех, кто весь день работает физически, вечерняя тренировка может стать избыточной нагрузкой. Им лучше сместить активность на утро — лёгкая зарядка разгонит обмен веществ, поднимет настроение и поможет организму плавно включиться в работу. Главное — не перенапрягаться в первые часы после сна.

Как расписание влияет на результат

Цель Оптимальное время Эффект Особенности
Сжигание жира Утро (до завтрака) Активная работа метаболизма, снижение веса Требуется контроль самочувствия
Набор мышц Вечер Рост силы и массы Максимум тестостерона, минимум стресса
Поддержание формы Любое удобное время Стабильность, выносливость Главное — регулярность

Советы шаг за шагом: как определить своё идеальное время

  1. Проанализируйте распорядок дня. Если вы сова — не мучайте себя ранними подъёмами, тренируйтесь вечером.

  2. Оцените уровень стресса. Утренние тренировки успокаивают, вечерние снимают накопленное напряжение.

  3. Следите за самочувствием. После занятий должно оставаться ощущение лёгкости, а не истощения.

  4. Меняйте время при необходимости. Организм адаптируется, и предпочтения могут измениться.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: тренироваться натощак при низком давлении.
    Последствие: головокружение и слабость.
    Альтернатива: лёгкий перекус за 30 минут до начала.

  • Ошибка: заниматься поздно вечером.
    Последствие: трудности с засыпанием.
    Альтернатива: переносите занятия на утро или после работы.

  • Ошибка: тренироваться нерегулярно.
    Последствие: отсутствие прогресса.
    Альтернатива: выработайте чёткий график и придерживайтесь его.

Как телосложение влияет на выбор времени

Тип телосложения также определяет, когда организму проще адаптироваться к нагрузке.

  • Эктоморф. Высокие и худощавые люди с быстрым обменом веществ. Энергия быстро расходуется, поэтому им лучше тренироваться вечером, когда накоплено достаточно калорий.

  • Мезоморф. Пропорционально сложенные спортсмены с широкой грудью и плечами. Могут тренироваться как утром, так и вечером — всё зависит от целей.

  • Эндоморф. Люди с замедленным метаболизмом и склонностью к полноте. Им подходят утренние занятия, которые стимулируют обмен веществ и ускоряют сжигание жира.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки утром всегда эффективнее.
    Правда: эффективность зависит от цели и биоритмов человека.

  • Миф: вечером организм слишком уставший для занятий.
    Правда: умеренные тренировки в это время, наоборот, снимают усталость.

  • Миф: нужно строго придерживаться одного времени.
    Правда: организм адаптируется, главное — системность.

Интересные факты

  • Вечером мышцы на 10-15% сильнее, чем утром.

  • Утренние тренировки активируют выработку эндорфинов, что помогает легче переносить стресс.

  • Исследования показывают: если заниматься в одно и то же время, организм быстрее формирует привычку к спорту.

А что если режим постоянно меняется

Тем, у кого график нестабилен — сменная работа, путешествия, командировки — не стоит привязываться к конкретному часу. Лучше просто придерживаться принципа регулярности: три-четыре тренировки в неделю уже дают ощутимый результат. Даже короткая активность эффективнее полного бездействия.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
