Не обращайте внимания: четвертое место Зенита — не приговор. Что говорит Орлов

Спорт

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что текущее четвёртое место петербургского "Зенита" в турнирной таблице не должно вызывать беспокойства у болельщиков. По его словам, команда по-прежнему остаётся одной из сильнейших в чемпионате.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Матч Спартак - Зенит

"Разница в очках минимальна"

На данный момент "Зенит" занимает четвёртую строчку в Мир Российской Премьер-Лиге, отставая от лидирующего ЦСКА всего на четыре очка. Орлов уверен, что отставание не является критическим, а плотность в верхней части таблицы делает чемпионат особенно интересным.

"На место в таблице я бы сейчас внимания не обращал — там мало очков разница между лидирующими командами, очень высокая плотность. Так что интрига наверху очень классная, каждый матч интересен", — сказал футбольный комментатор Геннадий Орлов.

Проблемы есть, но они решаемы

Эксперт отметил, что "Зенит" действительно столкнулся с определёнными трудностями — прежде всего в физической готовности отдельных игроков и в игре обороны. Однако, по его мнению, команда постепенно набирает форму.

"У "Зенита" есть проблема в том, что не все игроки одинаково готовы физически. Но набирают. И, конечно, эти футболисты мастеровитее других. Хотя есть проблемы в игре в обороне — это очевидно", — добавил Орлов.

Интрига сезона сохраняется

Комментатор подчеркнул, что плотная борьба в верхней части таблицы делает каждый тур непредсказуемым и повышает интерес к чемпионату. По его словам, именно такая конкуренция идёт на пользу всей лиге и подогревает спортивный азарт.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
