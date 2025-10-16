Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медвежья лихорадка в Подмосковье: что стоит за внезапной агрессией медведей к людям этой осенью
Ошибка в заправке — гибель коробки: загадка сухого робота, которую не понимают даже мастера
Лимфа в движении: естественный способ помочь телу освободиться от тяжести
Звезда Бригады Павел Майков покаялся: чем сериал навредил россиянам
Отдых мечты обернулся кошмаром: что привезли с Сейшел российские туристы
Волатильность вернулась: кто успеет поймать волну до того, как рынок снова качнет вниз
Архив любви: Королёва распродаёт прошлое с Николаевым по цене кофе
Госуслуги сделали это: ваш аккаунт защищён как никогда раньше — попробуйте новую функцию прямо сейчас
Тёплый, как солнце, лёгкий, как лето: суп-пюре, который невозможно не полюбить

Экс-тренер Петржела: Семака пора менять, Зениту нужна свежая кровь

1:57
Спорт

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела считает, что наставнику команды Сергею Семаку стоит покинуть свой пост. Об этом он заявил в интервью изданию "Советский спорт".

Сергей Семак
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Семак

"У "Зенита" отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли они это сделать с Семаком. Ему уже пора покинуть команду, "Зениту" нужна свежая кровь", — сказал Властимил Петржела.

Результаты Семака

Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году и за это время стал самым успешным тренером клуба в новейшей истории. Под его руководством команда шесть раз подряд выигрывала чемпионат России. Однако в прошлом сезоне гегемония петербуржцев прервалась: титул чемпиона завоевал "Краснодар".

К тому же "Зенит" впервые за долгие годы остался без кубковых трофеев — клуб не сумел выиграть ни РПЛ, ни Кубок России. Для болельщиков это стало особенно болезненным, ведь прошлый сезон был юбилейным — в 2025 году "Зениту" исполнилось 100 лет.

Ситуация в нынешнем сезоне

После 11 туров Российской премьер-лиги команда Семака занимает четвёртое место, набрав 20 очков. Несмотря на плотную турнирную борьбу, результаты не соответствуют ожиданиям поклонников клуба.

Ранее сам Семак в интервью подчеркнул, что спокойно относится к возможной отставке:

"Для меня мир не закончится, если уволят из "Зенита"", — отметил тренер.

Что дальше для "Зенита"

По мнению спортивных экспертов, клуб оказался на перепутье. С одной стороны, Семак продолжает демонстрировать стабильность и выстраивать команду, с другой — всё громче звучат голоса, призывающие к обновлению и поиску новых решений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Секретный список наследников: нотариус знает, кому достанется часть имущества вопреки завещанию
Недвижимость
Секретный список наследников: нотариус знает, кому достанется часть имущества вопреки завещанию
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Последние материалы
17 октября: борьба с нищетой, заплати налоги, а Эминем давно не молод
Разминка, после которой подтягивания кажутся лёгкими: работает даже у новичков
Две недели до судьбы: Трамп объявил дату переговоров с Путиным
Мир на волоске: Трамп раскрыл детали разговора с Путиным об Украине
ПВО России в деле: 3 часа — 23 дрона — ноль попаданий для Киева
Трамп наносит удар в спину Украине: ракеты Tomahawk нужны Америке
Не добрался до дома: герой из Москвы погиб в Белгородской области при страшном ударе
Паника в Брюсселе: Путин и Трамп выбирают неожиданную площадку для решающего разговора
Миллионы собачников рискуют стать нарушителями: новый закон перевернёт правила выгула
Смерть из воздуха: FPV-дрон уничтожил группу боевиков ВСУ в развалинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.