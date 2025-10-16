Экс-тренер Петржела: Семака пора менять, Зениту нужна свежая кровь

Спорт

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела считает, что наставнику команды Сергею Семаку стоит покинуть свой пост. Об этом он заявил в интервью изданию "Советский спорт".

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сергей Семак

"У "Зенита" отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли они это сделать с Семаком. Ему уже пора покинуть команду, "Зениту" нужна свежая кровь", — сказал Властимил Петржела.

Результаты Семака

Сергей Семак возглавил "Зенит" в 2018 году и за это время стал самым успешным тренером клуба в новейшей истории. Под его руководством команда шесть раз подряд выигрывала чемпионат России. Однако в прошлом сезоне гегемония петербуржцев прервалась: титул чемпиона завоевал "Краснодар".

К тому же "Зенит" впервые за долгие годы остался без кубковых трофеев — клуб не сумел выиграть ни РПЛ, ни Кубок России. Для болельщиков это стало особенно болезненным, ведь прошлый сезон был юбилейным — в 2025 году "Зениту" исполнилось 100 лет.

Ситуация в нынешнем сезоне

После 11 туров Российской премьер-лиги команда Семака занимает четвёртое место, набрав 20 очков. Несмотря на плотную турнирную борьбу, результаты не соответствуют ожиданиям поклонников клуба.

Ранее сам Семак в интервью подчеркнул, что спокойно относится к возможной отставке:

"Для меня мир не закончится, если уволят из "Зенита"", — отметил тренер.

Что дальше для "Зенита"

По мнению спортивных экспертов, клуб оказался на перепутье. С одной стороны, Семак продолжает демонстрировать стабильность и выстраивать команду, с другой — всё громче звучат голоса, призывающие к обновлению и поиску новых решений.