Бургер вместо протеина: свинина неожиданно обошла модные коктейли спортсменов — парадокс питания

5:50
Спорт

Среди множества источников белка свинина долгое время оставалась предметом споров: кто-то считал её слишком жирной, другие — недооценивали её питательную ценность. Но недавнее исследование Иллинойского университета перевернуло представление о пользе свиного мяса для роста мышц. Учёные доказали, что именно тип белка, а не только его количество, определяет эффективность восстановления и наращивания мышечной массы после тренировок.

Классические бургеры с картошкой фри
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Классические бургеры с картошкой фри

Свинина против углеводов

Учёные из Иллинойского университета решили проверить, как разные типы белка влияют на синтез мышц после физической нагрузки. В эксперименте участвовали шестнадцать молодых мужчин, регулярно занимающихся спортом. После тренировок им предлагали три варианта питания: бургер с постной свининой, бургер с жирной свининой и углеводный напиток, популярный среди спортсменов.

Оказалось, что уровень аминокислот — тех самых "кирпичиков" для построения мышечной ткани — значительно повышался после употребления бургеров из свинины. Максимальный эффект наблюдался после порции постного мяса. Для исследователей это стало неожиданностью, ведь ранее считалось, что продукты с высоким содержанием жира активнее стимулируют рост мышц.

Постная свинина оказалась лучше

Главное открытие эксперимента — в качестве белка. Постная свинина содержит больше легкоусвояемых аминокислот и меньше насыщенных жиров, что помогает организму быстрее усваивать питательные вещества после нагрузки. При этом мясо остаётся источником не только белка, но и витаминов группы B, цинка, железа и селена — элементов, играющих важную роль в обмене веществ и восстановлении тканей.

"На рост мышечной массы влияет не только количество потребляемого белка и жира, но и их тип", — отметили авторы исследования.

Таким образом, свинина, особенно постная, может стать важной частью рациона не только бодибилдеров, но и всех, кто заботится о физической форме и здоровье мышц.

Советы: как включить свинину в рацион спортсмена

  1. Выбирайте постные части - вырезку, окорок или филейную часть.
  2. Готовьте мясо на пару, гриле или в духовке без лишнего жира.
  3. Комбинируйте с овощами и сложными углеводами - кашей, киноа, цельнозерновыми продуктами.
  4. После тренировки ешьте свинину в течение часа - в этот период мышцы активно усваивают белок.
  5. Для разнообразия включайте блюда из индейки, рыбы или яиц, чтобы получать разные типы аминокислот.

Ошибки в питании → последствия → альтернатива

  • Ошибка: употребление слишком жирных мясных блюд.
    Последствие: замедление обмена веществ, избыточные калории.
    Альтернатива: бургер из постной свинины или нежирная отбивная на гриле.
  • Ошибка: отказ от белка после тренировки.
    Последствие: мышечная слабость и замедленное восстановление.
    Альтернатива: лёгкий протеиновый ужин — например, салат с кусочками постного мяса.
  • Ошибка: замена белка углеводными батончиками.
    Последствие: всплеск сахара в крови и отсутствие эффекта роста мышц.
    Альтернатива: свиной стейк с овощами или протеиновый коктейль с добавлением мяса.

Если свинину есть пожилым

Мышечная масса естественно снижается с возрастом. После 30 лет начинается процесс саркопении, а к 60 годам он становится заметным: уменьшается сила, снижается выносливость. В этом возрасте важно не только поддерживать физическую активность, но и следить за достаточным потреблением белка. Постная свинина может стать идеальным вариантом — она питательна, легко усваивается и помогает сохранить тонус без перегрузки ЖКТ.

FAQ

Какую свинину выбрать для спортивного питания?
Лучше всего — постную вырезку или филейную часть. В них меньше жира и больше белка, что помогает мышцам быстрее восстанавливаться.

Можно ли заменить свинину другими источниками белка?
Да, подойдут курица, рыба, яйца или растительные протеины (чечевица, тофу). Но свинина содержит больше железа и витамина B12, чем большинство альтернатив.

Сколько свинины можно есть в неделю?
Диетологи рекомендуют 2-3 порции по 120-150 граммов, чтобы получать пользу без избыточной нагрузки на организм.

Мифы и правда

Миф: свинина — слишком жирное и вредное мясо.
Правда: многое зависит от части туши. Постная свинина содержит не больше жира, чем куриное мясо без кожи.

Миф: свинина не подходит для спортсменов.
Правда: напротив, она стимулирует синтез мышечного белка и помогает восстановлению после нагрузок.

Миф: свинину нельзя есть при похудении.
Правда: при умеренном употреблении и правильной готовке она помогает контролировать вес благодаря высокому содержанию белка.

Свинина, особенно постная, может быть полноценным и даже более эффективным источником белка для роста и восстановления мышц, чем многие спортивные добавки. Такой белок усваивается легко, насыщает организм необходимыми аминокислотами и поддерживает здоровье не только у спортсменов, но и у людей старшего возраста. Главное — выбирать качественное мясо и готовить его без лишнего жира.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
