Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бронза устала — в моду ворвался лиловый: неожиданный макияж, который идёт всем
Тайная встреча в Будапеште: Трамп готовит сюрприз для Путина и Зеленского
Соседи уже варят варенье, а у вас — одни листья: что вы делаете не так с молодой яблоней
Доходы Макаревича* в России: почему миллионы поступают артисту после его отъезда
Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны
Германия о встрече Путина и Трампа: что кроется за кулисами мирных переговоров
Они добавляют щепотку соли: простой трюк улучшит ваш кофе мгновенно
Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри
Машина заговорила громче обычного: как шум под капотом выдаёт серьёзную поломку

Фантастика, ставшая физиологией: как дыхание заставляет жир исчезать без боли и диет

0:38
Спорт

Идея "дышать и худеть" звучит как фантастика, но дыхательная гимнастика действительно способна ускорить обмен веществ, улучшить работу внутренних органов и подтянуть мышцы живота. Однако, чтобы достичь заметного результата, нужно понимать, как и когда выполнять упражнения, и почему одними вдохами и выдохами не обойтись.

Женщина выполняет упражнение золотой петух
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина выполняет упражнение золотой петух

Что даёт дыхательная гимнастика

При глубоком дыхании в организм поступает больше кислорода, активизируются обменные процессы и сжигание жиров. Укрепляются мышцы пресса и диафрагмы, а лимфатическая система начинает быстрее выводить токсины. Регулярные тренировки помогают:

  • ускорить метаболизм;

  • улучшить пищеварение;

  • снять стресс и нормализовать сон;

  • уменьшить отёки;

  • снизить аппетит.

Благодаря насыщению клеток кислородом активируется парасимпатическая нервная система — тело расслабляется, гормональный фон стабилизируется, а мышцы живота приходят в тонус.

Почему одной дыхательной гимнастики мало

Несмотря на пользу, дыхательные упражнения не заменяют полноценные физические нагрузки. Для сжигания жира нужен энергетический дефицит, а это достигается только при активной работе мышц и контроле питания. Поэтому дыхательная гимнастика — это дополнение к тренировкам и рациону, а не их альтернатива.

Когда и как выполнять комплекс

Лучшее время для дыхательной гимнастики — утром натощак или через 1-1,5 часа после еды. Утренние упражнения насыщают организм кислородом, пробуждают нервную систему и разгоняют обмен веществ.

Вечером стоит выполнять только лёгкие дыхательные практики для расслабления и восстановления после дня.

Правильная техника дыхания:

  1. Вдохните через нос, слегка надувая живот.

  2. Выдохните через рот, медленно и контролируемо.

  3. Почувствуйте, как включается диафрагма — дышать нужно не грудью, а животом.

Важно: не задерживайте дыхание слишком долго и не допускайте головокружения. Шея и плечи должны быть расслаблены.

Противопоказания

Несмотря на мягкость методики, дыхательная гимнастика подходит не всем. От занятий стоит воздержаться при:

  • беременности;

  • гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях;

  • проблемах с лёгкими;

  • воспалениях дыхательных путей;

  • обострении хронических заболеваний;

  • недавних операциях или травмах грудной клетки.

Женщинам также рекомендуется проконсультироваться с врачом перед выполнением упражнений во время менструации.

Две популярные методики: Бодифлекс и Оксисайз

1. Бодифлекс

Эта техника сочетает дыхательные циклы с элементами йоги и растяжки. Основная схема:

  • глубокий вдох через рот;

  • резкий выдох через нос;

  • короткий выдох со словом "пах";

  • задержка дыхания на 10 секунд;

  • возвращение к обычному дыханию.

Примеры упражнений

"Кошка"
Встаньте на четвереньки, вдохните, затем резко выдохните, втяните живот и округлите спину. Держитесь 10 секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите 5-7 раз.

"Ножницы"
Лягте на спину, приподнимите ноги и выполняйте перекрещивающиеся махи на задержке дыхания. Сделайте 5-7 повторов.

"Бабочка"
Сидя на полу, соедините стопы и делайте махи коленями. На задержке дыхания зафиксируйте позу на 10 секунд, затем повторите 5-7 раз.

Вытяжение в сторону
Стоя прямо, поднимите руку и наклонитесь в противоположную сторону, задержав дыхание на 10 секунд. Повторите 5-7 раз в каждую сторону.

Скручивания на пресс
Лягте на спину, поднимите плечи, тянитесь руками вперёд и держите положение 10 секунд. Повторите 7-10 раз.

2. Оксисайз

В этой системе дыхание непрерывное, без задержек. Цикл: вдох — три коротких вдоха — выдох — три коротких выдоха.

Примеры упражнений

Отведение рук назад
Стоя прямо, отведите руки за спину, напрягите лопатки и выполните пять дыхательных циклов. Повторите 5-7 раз.

Приседания
Ноги чуть шире плеч, спина прямая. На выдохе присядьте, задержитесь на несколько секунд, сделайте дыхательный цикл и выпрямитесь. Повторите 7-10 раз.

Вертикальные скручивания
Лягте на спину, поднимите ноги под углом 90°, тянитесь руками к носкам, дыша по схеме. Повторите 7-10 раз.

Растяжка бедра
Лежа на спине, положите одну стопу на бедро другой ноги и потяните на себя. Сделайте дыхательный цикл, задержитесь на 10 секунд. Повторите 5-7 раз на каждую ногу.

Отжимания от стены
Встаньте перед стеной, упритесь руками и выполняйте отжимания, сочетая с дыханием. Повторите 7-10 раз.

Таблица 1. Сравнение техник Бодифлекс и Оксисайз

Параметр Бодифлекс Оксисайз
Задержка дыхания Есть Нет
Уровень нагрузки Средний Низкий
Основной эффект Подтяжка живота, растяжка Улучшение дыхания, мягкий тонус
Подходит для Продвинутых Начинающих
Продолжительность занятия 15-25 минут 20-30 минут

Как включить дыхательную гимнастику в утренний ритуал

  1. Просыпайтесь и проветривайте комнату.

  2. Выпейте стакан воды.

  3. Потратьте 15 минут на дыхательный комплекс.

  4. Завершите растяжкой или короткой прогулкой.

Такой ритуал помогает запустить обмен веществ и зарядиться энергией на весь день.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: делать гимнастику нерегулярно.
    Последствие: отсутствие эффекта.
    Альтернатива: выделите постоянное время утром, превратите в привычку.

  • Ошибка: заниматься после еды.
    Последствие: тяжесть и головокружение.
    Альтернатива: выполнять упражнения натощак или через полтора часа после завтрака.

  • Ошибка: игнорировать противопоказания.
    Последствие: ухудшение самочувствия.
    Альтернатива: консультация с врачом перед началом практики.

А что если добавить кардио

Сочетание дыхательной гимнастики с быстрой ходьбой, плаванием или йогой даёт заметный эффект уже через 2-3 недели. Главное — системность: делайте упражнения ежедневно, дышите глубоко и не спешите. Постепенно тело станет более подтянутым, а дыхание — свободным и мощным.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри
Машина заговорила громче обычного: как шум под капотом выдаёт серьёзную поломку
Новая жизнь Никиты Преснякова: как внук Пугачёвой проводит время в США после развода
Токио ближе, чем кажется: скоро визу в Японию можно будет оформить, не выезжая из своего города
Мудрость с лицом смерти: как одно существо стало и символом знаний, и предвестником беды
Тыквенный удар по болезням: вот почему стоит есть суп из этого овоща 2-3 раза в неделю
Всего 20 минут на экране: как Тияна Тейлор неожиданно возглавила гонку за Оскар
Martini меняет прописку? Вермут переезжает в Дагестан
Фантастика, ставшая физиологией: как дыхание заставляет жир исчезать без боли и диет
Новости плохие: как Садальский отреагировал на попадание песни Валерии в список Грэмми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.