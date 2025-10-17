Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перхоть атакует миллионы голов: остановить её способна лишь ложка жёлтого порошка
Скрытые враги улыбки: продукты, из-за которых зубы темнеют и теряют белизну, даже если их чистить
Секрет из кухонного ящика: как за минуту избавиться от сквозняков без герметика и ремонта
Метод Линн Рэмси: зачем режиссёр заставляла Лоуренс и Паттинсона танцевать в обнажённом виде
Газовая ловушка захлопнулась: почему энергоёмкие производства покидают Европу
Японцы жарят курицу не так, как мы — и получают хруст, о котором можно мечтать
Мигает жёлтый глаз на приборке — вот когда можно ехать, а когда тормоза подведут
Туя зимой не спит — она страдает: как помочь ей пережить холод без потерь
Тейлор Свифт вдохнула новую жизнь в шедевр: как клип изменил судьбу картины в немецком музее

Каждая тренировка — как удар по старому я: изнутри просыпается хищная энергия

5:18
Спорт

Сушка тела — это не просто диета и тренировки, а выверенный процесс, цель которого — уменьшить количество подкожного жира и подчеркнуть рельеф мышц. Многие боятся, что "сушка" сделает фигуру слишком мускулистой, но при правильном подходе она лишь помогает обрести стройное и подтянутое тело без потери женственности.

после тренировки
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
после тренировки

Что такое сушка тела

Сушка тела — это сочетание контролируемого питания и тренировок, направленных на снижение процента жира при сохранении мышечной массы. По сути, это короткий этап, который используют и мужчины, и женщины, но в женском варианте подход мягче, чтобы не вызвать гормональные сбои и переутомление.

Чем женская сушка отличается от мужской

Принцип в основе одинаков — создать небольшой дефицит калорий и увеличить расход энергии. Однако у женщин уровень эстрогенов выше, а скорость обмена веществ ниже, поэтому нагрузка должна быть менее интенсивной, а питание — более сбалансированным.

Разница в подходе:

  • женщинам противопоказаны резкие ограничения калорийности;

  • длительность цикла — до 5 недель, затем обязательно нужен перерыв;

  • силовые упражнения — с умеренным весом, без избыточной нагрузки на суставы;

  • внимание уделяется питанию и восстановлению, а не только кардио.

Правильное питание на сушке

Основное правило — сокращение количества быстрых углеводов и насыщенных жиров при достаточном уровне белка. Именно белок помогает сохранить мышцы, когда жир уже активно "тает".

Что нужно исключить

  • сладости, выпечку, газированные напитки;

  • жареное и жирное мясо;

  • фастфуд и готовые соусы;

  • белый хлеб и макароны из мягких сортов.

Что добавить в рацион

  • Белки: курица, индейка, рыба, яйца, творог, йогурт без сахара;

  • Медленные углеводы: овсянка, гречка, киноа, бурый рис;

  • Жиры: орехи, семена льна, авокадо, оливковое масло;

  • Овощи и зелень: источник клетчатки и витаминов;

  • Вода: не менее 2 литров в день для ускорения обмена веществ.

Таблица 1. Пример дневного меню при сушке тела

Приём пищи Продукты
Завтрак Овсянка на воде, варёное яйцо, зелёный чай
Перекус Йогурт без сахара, горсть орехов
Обед Куриная грудка, бурый рис, овощной салат
Полдник Творог с ягодами
Ужин Рыба на пару, брокколи
Перед сном Стакан кефира

Эффективные упражнения для сушки тела

Чтобы запустить сжигание жира, нужно чередовать кардионагрузки и силовые упражнения. Такой подход помогает ускорить метаболизм и сохранить мышцы.

Кардионагрузки

  • бег на улице или дорожке;

  • эллипсоид, велосипед, степпер;

  • плавание;

  • скакалка — отличное средство для домашней тренировки.

Силовые упражнения

  • приседания с гантелями или штангой;

  • планка — укрепляет мышцы корпуса;

  • отжимания — формируют руки и грудь;

  • махи ногами и выпады — тонизируют ягодицы и бёдра;

  • упражнения на пресс.

Тренировки проводят 4-5 раз в неделю, чередуя силовые и кардио-дни. Для домашней сушки достаточно использовать собственный вес тела, но в зале результат достигается быстрее за счёт разнообразия снарядов и контроля тренера.

Таблица 2. Пример программы тренировок (3 дня в неделю)

День Тип нагрузки Примеры упражнений
Понедельник Силовая Приседания, жим гантелей, планка
Среда Кардио Бег 30 мин, скакалка, велосипед
Пятница Комбинированная Махи ногами, пресс, плавание

Продолжительность тренировки — от 40 до 60 минут, в зависимости от уровня подготовки.

Важно следить за частотой сердечных сокращений: оптимальный пульс при сушке — 65-75% от максимального.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: полностью исключать углеводы.
    Последствие: потеря энергии, упадок сил.
    Альтернатива: оставьте 100-150 г медленных углеводов в день.

  • Ошибка: заниматься без отдыха.
    Последствие: переутомление, сбой цикла.
    Альтернатива: минимум один день отдыха в неделю.

  • Ошибка: слишком долгая сушка.
    Последствие: истощение, потеря мышц.
    Альтернатива: ограничьте курс до 5 недель, затем — восстановление.

  • Ошибка: тренироваться на голодный желудок.
    Последствие: снижение работоспособности.
    Альтернатива: лёгкий перекус — банан или йогурт перед занятием.

А что если сушка проходит медленно

Женский организм склонен "держаться" за запасы жира. Иногда первые 1-2 недели вес не уходит, но процесс уже идёт. Помогают контроль сна, минимизация стресса и соблюдение водного режима. Главное — не торопить организм, иначе можно навредить обмену веществ.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Перхоть атакует миллионы голов: остановить её способна лишь ложка жёлтого порошка
Скрытые враги улыбки: продукты, из-за которых зубы темнеют и теряют белизну, даже если их чистить
Секрет из кухонного ящика: как за минуту избавиться от сквозняков без герметика и ремонта
Метод Линн Рэмси: зачем режиссёр заставляла Лоуренс и Паттинсона танцевать в обнажённом виде
Газовая ловушка захлопнулась: почему энергоёмкие производства покидают Европу
Японцы жарят курицу не так, как мы — и получают хруст, о котором можно мечтать
Мигает жёлтый глаз на приборке — вот когда можно ехать, а когда тормоза подведут
Туя зимой не спит — она страдает: как помочь ей пережить холод без потерь
Тейлор Свифт вдохнула новую жизнь в шедевр: как клип изменил судьбу картины в немецком музее
До 40 ещё далеко, а память уже подводит: что происходит с новым поколением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.