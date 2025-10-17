Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школа или подиум: о каком роковом решении из юности рассказала Хейли Бибер
Весной жук снова придёт за картошкой: хитрость, которая сработает в следующем сезоне
Тело дублёрши и принципы мужа: почему Лиза Моряк отказалась от обнажённых сцен в кино
Как укрепить иммунитет без лекарств: 5 народных методов, эффективность которых доказана наукой
Кошачья любовь или корысть: сигналы кошки, которые должен знать каждый хозяин
Кажется, у других жизнь лучше, чем у вас? Вот что на самом деле стоит за этими ощущениями
Логистика или спекуляция? Цены на бензин в ХМАО вынуждают водителей затянуть пояса
Сложные дни: как Маргарита Симоньян справляется с потерей Тиграна Кеосаяна
США решили выловить теневой флот России: сенаторы придумали способ вычисления судов

Красота перестала весить 50 килограммов: тренировки возвращают женщинам власть над телом

5:38
Спорт

Миф о том, что силовые тренировки делают женщин "мужеподобными", давно опровергнут. Наоборот, грамотный набор мышечной массы помогает сформировать гармоничные пропорции, сделать тело подтянутым, упругим и привлекательным. Главное — правильный баланс между питанием, тренировками и восстановлением.

Выпады со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выпады со штангой

Почему женщинам важно наращивать мышцы

Мышечная масса — не только эстетика. Она повышает обмен веществ, улучшает осанку, снижает риск травм и поддерживает здоровье костей. К тому же мышцы помогают поддерживать стабильный вес: чем больше активных тканей, тем больше калорий сжигается даже в покое.

Основные рекомендации по набору мышечной массы

Чтобы тело действительно менялось, нужно соблюдать несколько ключевых принципов — и в тренировках, и в питании.

1. Правильное питание — фундамент успеха

Наращивание мышц невозможно без избытка калорий, но он должен быть качественным. Рацион включает:

  • белки - строительный материал (курица, рыба, яйца, творог, бобовые);

  • медленные углеводы - источник энергии (овсянка, гречка, бурый рис, киноа);

  • полезные жиры - поддерживают гормональный баланс (орехи, авокадо, оливковое масло);

  • овощи и фрукты - источник витаминов и клетчатки.

Желательно питаться 4-5 раз в день, чтобы организм постоянно получал питательные вещества для восстановления мышечных волокон.

2. Соблюдайте водный баланс

Пейте не менее 2 литров воды в день. Недостаток жидкости замедляет обмен веществ и снижает эффективность тренировок.

3. Откажитесь от низкокалорийных диет

Слишком резкое урезание калорий приводит к потере мышечной массы и гормональному сбою. Питание должно быть сбалансированным и энергетически достаточным.

4. Тренируйтесь регулярно

Пропуски занятий сводят на нет предыдущие усилия. Оптимально — 3-4 силовые тренировки в неделю, чередуя нагрузки на разные группы мышц.

5. В дни отдыха — лёгкая активность

На восстановление отлично действуют йога, растяжка, пилатес или прогулки. Это улучшает кровообращение и способствует росту мышц.

Таблица 1. Основные компоненты питания для набора массы

Компонент Роль Продукты
Белки Восстановление и рост мышц Мясо, рыба, яйца, бобовые, творог
Углеводы Энергия для тренировок Крупы, овощи, цельнозерновой хлеб
Жиры Гормональный баланс Орехи, масла, авокадо
Витамины и минералы Поддержка иммунитета Фрукты, зелень, ягоды
Вода Транспорт питательных веществ Вода, травяные чаи

Базовые упражнения для набора массы

Для эффективного роста мышц необходимо выполнять многосуставные упражнения, в которых задействованы крупные группы мышц. Такие движения активируют гормональные процессы и дают телу стимул к росту.

Основные упражнения

  • Жим штанги лёжа. Формирует грудные мышцы, трицепсы и плечи.

  • Приседания с весом. Работают ноги, ягодицы и корпус.

  • Тяга гантелей к поясу. Укрепляет спину и руки.

  • Отжимания с хлопком. Развивают силу и координацию.

  • Велотренажёр. Повышает выносливость и ускоряет обмен веществ.

  • Прыжки со скакалкой. Улучшают тонус и сжигают лишний жир.

Построение индивидуального комплекса лучше доверить профессиональному тренеру, который поможет определить подходящий вес и объём нагрузки.

Таблица 2. Пример сплит-программы для набора массы (3 тренировки в неделю)

День Группы мышц Примеры упражнений
Понедельник Ноги и ягодицы Приседания, выпады, жим ногами
Среда Грудь и руки Жим лёжа, отжимания, разгибания рук
Пятница Спина и плечи Тяга гантелей, подтягивания, планка

Между подходами делайте перерывы 60-90 секунд. Если цель — рост мышц, используйте рабочие веса 70-80% от максимума, выполняйте по 8-12 повторений в 3-4 подходах.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: делать упор на кардио.
    Последствие: сжигание калорий и потеря мышц.
    Альтернатива: максимум 1-2 лёгких кардио-сессии в неделю для выносливости.

  • Ошибка: тренироваться без восстановления.
    Последствие: переутомление и гормональный дисбаланс.
    Альтернатива: отдых не менее одного дня между тяжёлыми тренировками.

  • Ошибка: бояться силовых упражнений.
    Последствие: медленный прогресс и отсутствие рельефа.
    Альтернатива: умеренные веса и правильная техника под контролем тренера.

А что если мышцы не растут

Главная причина — недостаток калорий или чрезмерное количество кардио. Иногда организм просто не получает "строительного материала". Увеличьте суточную норму калорий на 10-15%, следите за количеством сна (не менее 7 часов) и не меняйте программу слишком часто. Рост мышц — процесс постепенный.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Последние материалы
Солнце одно, а цена — разная: когда Красное море становится самым выгодным направлением зимы
Мокрые поцелуи со смыслом: что собака на самом деле говорит, когда вас облизывает
Страсть не выдержала прожитых лет? Пара простых действий — и между вами снова вспыхнет огонь
50 лет марокканской оккупации: как живет народ последней в мире колонии
Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви
Лицензия на обучение: почему Богомолов обвинил народных артистов в недобросовестном бизнесе
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Новая волна телефонного мошенничества: преступники наживаются на газовых договорах
Цветовой код успеха: выбирайте одежду с точным акцентом — и убеждайте без слов
Правда о витаминах: эти добавки из аптеки сажают печень и почки — узнайте, что в вашей корзине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.