Не тяните больше — думайте глубже: секрет прогресса не в тяжести, а в балансе

Многие считают, что чем больше вес — тем быстрее рост силы и мышц. Но профессиональные тренеры уверяют: главное не количество килограммов, а их правильное соотношение с целью тренировки. Разберёмся, как подбирать нагрузку в зависимости от того, хотите ли вы увеличить силу, выносливость, скорость или мощность.
Слишком лёгкий вес не даст прогресса, а чрезмерный — приведёт к травмам или переутомлению. Оптимальная нагрузка помогает не только развить силу, но и улучшить координацию, ускорить восстановление, повысить метаболизм. Тренер по силовой подготовке Кристиан Тибардо предложил универсальную шкалу интенсивности нагрузок — от 0 до 100% от вашего максимального веса.
|Нагрузка (% от 1ПМ*)
|Назначение
|Эффект
|0%
|Использование собственного веса
|Повышение скорости и выносливости
|10%
|Плиометрика для плечевого пояса
|Увеличение скорости сокращений, рост плотности мышц
|20%
|Плиометрика для ног, старт для новичков
|Развитие плотности и координации
|30%
|Оптимум для плиометрики ног
|Максимальный эффект скорости и плотности
|40%
|Развитие скорости и начало тренировки мощности
|Повышение взрывной силы
|50%
|Базовая силовая работа
|Рост пиковой мощности, улучшение техники
|60%
|Динамическая сила
|Стимуляция мышечной гипертрофии
|70%
|Тяжелоатлетические упражнения
|Развитие мощности и стабильности
|80%
|Быстрая сила без переутомления
|Поддержание формы и прирост силы
|90%
|Почти максимальная нагрузка
|Развитие силы, повышение плотности мышц
|100%
|Тренировка на пике
|Формирование максимального усилия
*1ПМ — "одноповторный максимум", то есть вес, который вы можете поднять один раз.
Если вы знаете, какой вес можете поднять один раз, умножьте его на нужный процент. Например, если ваш максимум в жиме лёжа — 100 кг, то тренировка на уровне 70% означает работу с 70 кг. При этом:
для выносливости используйте 40-60%;
для силы — 80-90%;
для развития мощности — 50-70%;
для ускорения метаболизма и тонуса — 20-40%.
Работайте с лёгкими весами (до 30% от максимума). Это активирует быстрые мышечные волокна и улучшает реакцию. Такие тренировки подходят для спринтеров и игроков командных видов спорта.
Оптимум — 60-70%. Эти веса позволяют прорабатывать мышцы в динамике, создавая гипертрофию без перегрузок. Используйте многоповторный режим — 8-12 повторений по 3-4 подхода.
Нужны 80-90% от максимума. Это малое количество повторений (3-5), но высокая интенсивность. Такие тренировки укрепляют мышцы, связки и нервную систему.
Короткие циклы с 90-100% от максимума помогают выйти на спортивный пик. Это фаза для опытных атлетов, требующая восстановления и строгого контроля техники.
|Цель
|Нагрузка (% от 1ПМ)
|Количество повторений
|Рекомендации
|Скорость и координация
|0-30%
|12-20
|Плиометрика, прыжки, спринты
|Мощность и сила
|40-70%
|6-10
|Классические силовые упражнения
|Рост мышц
|60-75%
|8-12
|Контролируемое выполнение, без рывков
|Сила максимальная
|80-90%
|3-5
|Перерывы 2-3 минуты
|Пиковая форма
|90-100%
|1-3
|Только под контролем тренера
Ошибка: стремиться к 100% нагрузке на каждой тренировке.
Последствие: перетренированность и травмы.
Альтернатива: циклирование нагрузок — тяжёлые и лёгкие недели.
Ошибка: игнорировать разминку.
Последствие: растяжения и снижение подвижности суставов.
Альтернатива: 10 минут кардио + суставная гимнастика перед силовыми.
Ошибка: выполнять упражнения без контроля техники.
Последствие: неравномерная нагрузка, риск травм спины и коленей.
Альтернатива: консультация с тренером и видеоанализ движений.
Определите цель. Хотите выносливость или силу — от этого зависит процент нагрузки.
Пройдите тест 1ПМ. Сделайте это только под контролем тренера.
Выберите подходящий диапазон веса. Начинайте с 50-60%, постепенно увеличивая.
Отслеживайте прогресс. Записывайте рабочие веса и ощущения после каждой тренировки.
Не забывайте про восстановление. Сон, питание и растяжка важнее, чем лишний подход.
Даже без штанги и гантелей можно развивать силу. Тренировки с собственным весом — отжимания, подтягивания, планка — формируют базовую устойчивость и координацию. При регулярной нагрузке они подготавливают тело к работе с весами.
