Это простое упражнение выпрямляет осанку, сжигает жир и заряжает энергией без тренажжеров

1:05
Спорт

Это простое, но эффективное упражнение развивает мышцы ног, ягодиц и корпуса, улучшает баланс и помогает чувствовать тело более уверенно. "Конькобежец" имитирует движения спортсмена на льду, поэтому включает в работу сразу несколько мышечных групп, требует координации и даёт нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Женщина в спортивной форме дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в спортивной форме дома

В чём суть упражнения

Основная идея проста: Вы выполняете поочерёдные шаги в стороны, перенося вес тела с одной ноги на другую. При этом корпус слегка наклонён вперёд, а руки двигаются в противофазе — так же, как у конькобежцев. Такое сочетание движений делает упражнение функциональным и универсальным: оно одновременно развивает силу, выносливость и чувство равновесия.

Как выполнять упражнение

Встаньте на правую ногу, а левую отведите назад, поставив на носок. Левую руку согните в локте и выставьте вперёд, правую — отведите назад. Корпус немного наклоните вперёд, спину держите прямой.

Сделайте широкий шаг в сторону и перенесите вес на левую ногу. При этом правая рука движется вперёд, а левая отходит назад. Сохраняйте лёгкий наклон корпуса.

Теперь потянитесь правой рукой вперёд, а правую ногу отведите назад и влево, ставя её на носок. Вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону. Работайте плавно, без рывков.

Польза упражнения "Конькобежец"

Формирует силу и рельеф нижней части тела

"Конькобежец" отлично прорабатывает мышцы ног и ягодиц. Постоянное перемещение веса с одной стороны на другую активирует мышцы-стабилизаторы тазобедренных суставов, бёдер и корпуса. Такое движение помогает укрепить ноги, улучшить осанку и придать тонус нижней половине тела.

Развивает баланс и координацию

Во время выполнения работают сразу несколько систем: мышцы, суставы и вестибулярный аппарат. Постоянная смена положения ног и движение рук в противофазе требуют внимания и контроля. Регулярные тренировки улучшают равновесие — навык, который важен не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Повышает выносливость

В высокоинтенсивном режиме упражнение превращается в динамичное кардио. Сердце работает активнее, ускоряется обмен веществ, повышается общая физическая форма. При этом суставы нагружаются мягко, что делает "конькобежец" отличной альтернативой бегу.

Как разнообразить упражнение

Чтобы сделать тренировку интереснее и адаптировать её под свои задачи, можно менять акценты.

Для развития баланса

Попробуйте выполнять упражнение, не касаясь пола отведённой назад ногой. Встаньте на правую ногу, левую держите на весу. При шаге в сторону не ставьте ногу на носок — удерживайте равновесие, помогая себе движением рук. Это усложнит упражнение и активирует стабилизаторы.

Для усиления нагрузки на ягодицы

Увеличьте амплитуду движения. В нижней точке сильнее тянитесь ногой назад, уводите таз немного дальше, сохраняя спину прямой. Такое удлинённое движение усиливает акцент на ягодичных мышцах.

Для развития кардио-выносливости

Добавьте лёгкий прыжок при смене ног. Старайтесь приземляться мягко, перекатываясь с носка на пятку. Это придаст упражнению взрывной характер и позволит увеличить интенсивность тренировки.

Рекомендации по технике

  • Корпус слегка наклонён, но не сутулится.

  • Колени всегда направлены в сторону движения, не "заваливайте" их внутрь.

  • Не выпрямляйте ногу полностью в колене, держите лёгкое напряжение.

  • Старайтесь двигаться ритмично, контролируя дыхание: вдох — при шаге в сторону, выдох — при возвращении.

Сколько повторений выполнять

Количество подходов и длительность зависят от Вашей подготовки и цели:

  • Для силового режима: 2-4 подхода по 2 минуты с отдыхом 30-60 секунд.

  • Для умеренного кардио: 3-5 подходов по 40-60 секунд с отдыхом 20-30 секунд.

  • Для интенсивной тренировки: 5-8 подходов по 30 секунд, отдых — 10-20 секунд.

Начинайте с базового уровня, постепенно увеличивая длительность и темп.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: корпус слишком наклонён вперёд.
    Последствие: нагрузка уходит с ягодиц на поясницу.
    Альтернатива: держите корпус под углом 45°, спину ровной.

  • Ошибка: слишком широкий шаг.
    Последствие: потеря равновесия, неравномерная работа мышц.
    Альтернатива: шаг должен быть комфортным, чтобы сохранять устойчивость.

  • Ошибка: ноги выпрямляются в коленях.
    Последствие: снижается нагрузка на мышцы.
    Альтернатива: оставляйте колени слегка согнутыми, удерживая напряжение.

А что если добавить отягощения

Если Вы тренируетесь давно, попробуйте вариант с утяжелением. Возьмите гантели или фитнес-резинку. С дополнительным весом упражнение превращается в мощный инструмент для формирования рельефа и силы. Главное — сохранять технику и контроль движений.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы
Укрепляет мышцы ног и ягодиц Требует координации и баланса
Подходит для всех уровней подготовки При неправильной технике возможен дискомфорт в пояснице
Не требует оборудования Сложно поддерживать темп новичкам
Развивает выносливость и осанку Не заменяет базовые приседания при наборе массы

FAQ

Можно ли делать "конькобежца" каждый день?
Да, если выполнять упражнение без утяжелений и в умеренном темпе. В силовом режиме дайте мышцам хотя бы день на восстановление.

Как совместить упражнение с другими нагрузками?
Добавляйте "конькобежца" в разминку, круговую тренировку или блок для ног. Он хорошо сочетается с приседаниями, выпадами и планкой.

Подходит ли упражнение новичкам?
Да. Начинайте с коротких серий по 30 секунд, постепенно увеличивая продолжительность и скорость.

Можно ли выполнять упражнение дома?
Конечно. Вам понадобится лишь немного свободного пространства и удобная обувь.

Мифы и правда

  • Миф: упражнение подходит только для женщин.
    Правда: "конькобежец" одинаково эффективен для всех — укрепляет мышцы и улучшает координацию.

  • Миф: без прыжков упражнение бесполезно.
    Правда: даже в медленном темпе оно развивает силу и баланс.

  • Миф: достаточно выполнять 10 повторений.
    Правда: эффект достигается при работе во временном интервале — не менее 30 секунд на подход.

 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
