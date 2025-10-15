Она ушла из спорта, чтобы вернуться и взорвать фигурное катание — что задумала Деанна Стеллато-Дудек

Канадская пара фигуристов Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам открывают новый олимпийский сезон с амбициями, которые выходят далеко за рамки медалей. Они стремятся не просто победить на "Гран-при ИСУ" во Франции, но и войти в историю сразу по трём причинам: стать самой возрастной парой, выигравшей Олимпийские игры, первой парой, выполнившей сальто назад на Олимпиаде, и самой возрастной чемпионкой в истории фигурного катания.
В прошлом году Деанна, которой сейчас 42 года, стала самой возрастной чемпионкой мира. Теперь она и Максим хотят сделать ещё больше — стать самой возрастной парой в истории Олимпийских игр и первыми, кто выполнит сальто назад на олимпийском льду.
"Если мы победим в Милане, то сразу войдём в историю", — отметила Стеллато-Дудек.
Её история вдохновляет. В мире, где фигурное катание давно считается "молодым" видом спорта, Деанна доказывает, что зрелость не мешает, а помогает побеждать.
Сальто назад в парном катании долгое время оставалось под запретом. Международный союз конькобежцев (ISU) снял ограничение лишь недавно, и до этого момента лишь единицы решались на рискованные акробатические элементы. Идея включить сальто в программу принадлежит самой Деанне.
"Я сказала об этом Максу, и он был категорически против. Он просто решил, что я сошла с ума, что это слишком опасно, чтобы даже пытаться это сделать на тренировке", — призналась фигуристка.
Изначально она хотела сделать сальто с плеча партнёра, но после отказа Максима предложила другой вариант: прыжок со спины. Чтобы убедить его, спортсменка привела пример из гимнастики — видео, где отец помогает сыну выполнить сальто в гостиной.
Деанна, занимавшаяся гимнастикой в детстве, предложила эксперимент. Она позвонила олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Алекс Роуз и сказала: если не выполнит сальто с первой попытки, больше не вернётся к этой идее. Результат превзошёл ожидания — Стеллато-Дудек справилась с прыжком сразу.
"С того дня мой партнер развернулся на 180 градусов. Теперь он полностью сосредоточен на этом", — добавила она.
Сегодня сальто назад — часть их короткой программы. Это не просто эффектный элемент, а символ их командной смелости и новаторства.
Сейчас только два фигуриста — американец Илья Малинин и француз Адам Сяо Хим Фа — выполняют сальто назад в одиночном катании. Для женщин это движение остаётся редкостью со времён Сурьи Бонали, которая сделала его в 1998 году на Олимпиаде, тогда ещё под запретом.
"Я хочу отстоять интересы женщин, ведь мы умеем делать сальто назад не хуже парней. Девушки умеют делать сальто назад. Конечно, я не делала этого уже 30 лет, но это как езда на велосипеде", — подчеркнула Стеллато-Дудек.
Она не просто выполняет технический элемент — она ломает границы восприятия. Её уверенность и энергия вдохновляют молодых спортсменок, доказывая, что возраст и пол не могут быть ограничением для таланта и амбиций.
Путь Деанны в большой спорт — история силы воли и вторых шансов. Когда-то она была серебряной призёркой юниорского чемпионата мира, но рано завершила карьеру из-за травмы. После 16-летнего перерыва она вернулась — и не просто вернулась, а достигла вершины.
В 2019 году Стеллато-Дудек объединилась с Максимом Дешамом, которому на тот момент было 33 года. Их общей целью стала Олимпиада-2026 в Италии.
Сегодня эти слова звучат как пророчество. Пара уже стала чемпионами мира, а впереди — олимпийский сезон, где они могут поставить финальную точку в своей невероятной истории.
Дешам, выступавший ранее с восемью партнёршами, признаётся, что именно с Деанной обрёл гармонию.
"Если тело однажды скажет: Хватит, значит, хватит. Но Деанна сейчас полна решимости. И это лучшая форма, в которой я когда-либо был. И она в лучшей форме в своей жизни", — отметил Максим Дешам.
Их сотрудничество — пример того, как взаимное уважение и вера друг в друга делают невозможное возможным.
Подготовка пары включает не только стандартные ледовые тренировки, но и гимнастику, силовую подготовку и даже элементы акробатики. Уровень физической нагрузки у них сопоставим с олимпийскими сборными по многоборью.
Стеллато-Дудек уделяет особое внимание восстановлению: физиотерапии, растяжке и питанию. Она придерживается сбалансированного рациона, контролирует уровень белка и электролитов, а также использует спортивные добавки для поддержки суставов и связок.
История Деанны показывает: возраст может быть не ограничением, а преимуществом. Опыт, концентрация и осознанность позволяют ей конкурировать с молодыми спортсменками и при этом сохранять стабильность.
Если в Милане и Кортина-д'Ампеццо она поднимется на высшую ступень пьедестала, то станет самой возрастной олимпийской чемпионкой в истории фигурного катания — и первым человеком, выполнившим сальто назад на Олимпиаде.
|Плюсы
|Минусы
|Опыт и осознанность движений
|Более долгий процесс восстановления
|Эмоциональная устойчивость
|Повышенные требования к питанию и сну
|Сильная мотивация и самодисциплина
|Риск травм при сложных элементах
Как Деанна восстанавливается после нагрузок?
Она использует комплекс из криотерапии, массажа и йоги, чтобы поддерживать гибкость и снижать воспаление в суставах.
Кто помогает паре готовиться к Олимпиаде?
Над программами работает международная команда тренеров и хореографов, включая специалистов по гимнастике и акробатике.
Сколько времени пара тренируется вместе?
С 2019 года — более пяти лет непрерывных тренировок и соревнований.
Миф: фигуристки после 30 лет не могут конкурировать с молодыми.
Правда: возраст даёт преимущество в технике и устойчивости.
Миф: сальто назад слишком опасно.
Правда: при правильной подготовке и страховке оно безопасно и технически выполнимо.
Миф: возвращение после 10 лет перерыва невозможно.
Правда: пример Стеллато-Дудек доказывает обратное.
