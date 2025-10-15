Иностранный паспорт — проблема? Шикунов ответил Станковичу на обидные слова

Бывший спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов резко высказался в адрес главного тренера клуба Деяна Станковича, который ранее заявил, что в России к нему относятся предвзято из-за иностранного происхождения. Слова сербского специалиста вызвали бурную реакцию в футбольных кругах.

Деян Станкович

"Не надо рассказывать сказки"

"Не надо рассказывать сказки. Станкович иностранец, а ведет себя здесь непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч и в целом ведет себя некрасиво. Надо сдерживать себя. Ты в большом клубе, в большом городе и в большой стране", — заявил бывший спортивный директор Александр Шикунов "Советскому спорту".

Он призвал Станковича проявлять уважение и к болельщикам "Спартака”, и к себе самому.

Так он прокомментировал слова Станковича, который в интервью сербскому изданию Kurir заявил, что его сербский паспорт — главная причина негативного отношения к нему в России.

Реакция в клубе и вокруг него

Высказывание тренера вызвало неоднозначную реакцию не только у специалистов, но и среди болельщиков. Одни сочли жалобу на предвзятость попыткой оправдать нестабильные результаты команды, другие — проявлением обиды на давление со стороны прессы и фанатов.

Футбольные эксперты отмечают, что эмоциональность Станковича, свойственная южноевропейским тренерам, часто играет с ним злую шутку. За несколько месяцев работы в России он неоднократно получал предупреждения за споры с судьями и был удалён с поля.

Как выступает "Спартак" под руководством Станковича

Сербский специалист возглавил "Спартак" летом 2024 года и стал уже восьмым главным тренером команды за последние пять лет. До него московский клуб возглавляли Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль, Руй Витория и другие известные наставники.

Под руководством Станковича "красно-белые" провели 11 матчей в текущем сезоне РПЛ, одержав пять побед, сыграв три ничьих и потерпев три поражения. В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

Впереди новый вызов

Следующую игру московский клуб проведет 18 октября против "Ростова” на "Лукойл Арене". Для Станковича этот матч станет возможностью подтвердить, что разговоры о предвзятости не мешают ему добиваться результата на поле.

Пока руководство "Спартака" сохраняет доверие к тренеру, но эксперты не исключают, что дальнейшие осечки могут поставить под вопрос его будущее в клубе.