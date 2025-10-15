Матч Россия — Боливия: эксперт указал на решающий фактор, который изменил бы исход игры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче сборной России с Боливией, который прошел в Москве 14 октября и завершился победой хозяев со счётом 3:0. По словам специалиста, результат мог быть иным, если бы игра проходила в условиях высокогорья на боливийской земле.

"Вряд ли Боливия забила бы три мяча"

"На высокогорье могла ли Боливия обыграть Россию со счетом 3:0? Не знаю, вряд ли Боливия забила бы три мяча. У боливийцев нет дистанционной двигательной работы. Надо попробовать сыграть с ними в Боливии", — сказал тренер Ринат Билялетдинов.

Он отметил, что в родных условиях южноамериканская команда могла бы навязать борьбу, но вряд ли разгромила бы россиян. По его словам, исход мог бы быть минимальным поражением или ничьей. При этом специалист обратил внимание на то, что современный чемпионат мира расширился до 48 сборных, из-за чего турнир стал "похож на проходной двор".

Как проходила встреча

Россия с первых минут действовала уверенно и контролировала игру. Уже на 17-й минуте после быстрой комбинации Лечи Садулаев открыл счёт, пробив в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, сыграв на добивании после удара Дмитрия Баринова.

Во втором тайме россияне продолжили давить, и на 57-й минуте Иван Сергеев поставил точку, точно реализовав передачу всё того же Баринова. Боливийцы активизировались лишь под конец встречи: Терсерос на 73-й минуте пробил выше ворот, а на 79-й Агкацев спас команду после удара Вильярроэла.

Что дальше

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 12 ноября против команды Перу. Южноамериканцы также не сумели пробиться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в отборочном турнире, сообщает Газета. Ru.

Российская команда продолжает серию контрольных встреч, используя их для наработки состава и тактических решений. Несмотря на отсутствие участия в официальных соревнованиях, сборная сохраняет игровой ритм и стремится поддерживать форму перед возможным возвращением на международную арену.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
