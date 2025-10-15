Товарищеские матчи вместо ЧМ: сможет ли Россия сохранить футбольный дух — прогноз Масалитина

Спорт

Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал перспективы сборной России на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что сейчас любые прогнозы бессмысленны — команда не проводит официальных матчей и ограничивается товарищескими встречами.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольное поле

"Чемпионы мира по товарищеским матчам"

"Как Россия выступила бы на чемпионате мира? Сложно об этом говорить, мы же играем только товарищеские матчи. Официальных матчей сборная России не проводит. Мы же чемпионы мира по товарищеским матчам (смеется)", — сказал бывший футболист Валерий Масалитин.

По его словам, единственный путь для игроков — доказывать своё право на место в составе в каждом выходе на поле. Даже в отсутствии крупных турниров важно сохранять форму и отношение к делу, ведь любая встреча — шанс проявить себя, цитирует экс-футболиста Газета. Ru.

Отстранение России от международных турниров

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой. Это означало запрет на участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Мужская национальная команда России также потеряла возможность отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Позже сборная не участвовала и в чемпионате Европы 2024 года, а также не была допущена к жеребьевке предстоящего чемпионата мира 2026 года.

В ожидании возвращения

Несмотря на сложную ситуацию, сборная России продолжает проводить товарищеские матчи, поддерживая спортивную форму и дух коллектива. Однако отсутствие официальных встреч с сильнейшими командами мира серьёзно сказывается на уровне подготовки и рейтинге сборной.

Футбольное сообщество надеется, что со временем международные санкции будут сняты, и российская команда вновь сможет вернуться на мировую арену.