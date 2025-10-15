Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда свет обманывает глаз: как увидеть то, что движется быстрее мысли
Самая нервная заправка Европы: здесь бензин живёт по законам биржи, а не здравого смысла
Матч Россия — Боливия: эксперт указал на решающий фактор, который изменил бы исход игры
Рынок ожил после шторма: Мосбиржа подросла, но за спокойствием скрывается тревога
Некоторым породам собак буквально прописан телевизор: кто из питомцев — прирождённый киноман
Праздник без икры, но со вкусом роскоши: эта намазка станет вашим главным спасением на застолье
Шоколадная шарлотка с грушами: пирог, который пахнет осенью и домашним счастьем
Урожай тонет в грязи, а у соседнего участка — ведро картошки: всё дело в грядах
Семейная ипотека: 4% вместо 6% — станет ли жильё доступнее? Полный разбор

Товарищеские матчи вместо ЧМ: сможет ли Россия сохранить футбольный дух — прогноз Масалитина

2:15
Спорт

Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал перспективы сборной России на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что сейчас любые прогнозы бессмысленны — команда не проводит официальных матчей и ограничивается товарищескими встречами.

Футбольное поле
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольное поле

"Чемпионы мира по товарищеским матчам"

"Как Россия выступила бы на чемпионате мира? Сложно об этом говорить, мы же играем только товарищеские матчи. Официальных матчей сборная России не проводит. Мы же чемпионы мира по товарищеским матчам (смеется)", — сказал бывший футболист Валерий Масалитин.

По его словам, единственный путь для игроков — доказывать своё право на место в составе в каждом выходе на поле. Даже в отсутствии крупных турниров важно сохранять форму и отношение к делу, ведь любая встреча — шанс проявить себя, цитирует экс-футболиста Газета. Ru.

Отстранение России от международных турниров

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой. Это означало запрет на участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Мужская национальная команда России также потеряла возможность отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Позже сборная не участвовала и в чемпионате Европы 2024 года, а также не была допущена к жеребьевке предстоящего чемпионата мира 2026 года.

В ожидании возвращения

Несмотря на сложную ситуацию, сборная России продолжает проводить товарищеские матчи, поддерживая спортивную форму и дух коллектива. Однако отсутствие официальных встреч с сильнейшими командами мира серьёзно сказывается на уровне подготовки и рейтинге сборной.

Футбольное сообщество надеется, что со временем международные санкции будут сняты, и российская команда вновь сможет вернуться на мировую арену.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Еда и рецепты
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Нежная, как облако, ароматная, как утро выходного: рецепт запеканки, которая покоряет семью
Невидимые пятна становятся ловушкой: как грязное стекло ослепляет водителя в темноте
Забудьте про салат с кальмарами: новая версия блюда удивит даже тех, кто не любит морепродукты
Не все папики дарят счастье: Бьянка объяснила, как не стать рабыней чужих денег
Россия стянулась дорогами: новый мост через Обь изменит карту страны
Товарищеские матчи вместо ЧМ: сможет ли Россия сохранить футбольный дух — прогноз Масалитина
После сбора урожая — не время отдыхать: почему сад нужно обработать именно сейчас
Хозяева в панике бегут в клинику: как безобидный фрукт отправляет собак на тот свет
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Когда кожа теряет защиту: шаги к восстановлению её естественного баланса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.