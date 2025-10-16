Новая теория ожирения: организм сам включает режим набора веса — тихий враг внутри нас

Учёные из Университета Флориды совершили неожиданное открытие, способное изменить привычное понимание того, почему люди набирают вес. Оказалось, что причина ожирения может скрываться не в еде и недостатке движения, а в самой крови. Это открытие даёт новую надежду на лечение не только лишнего веса, но и связанных с ним болезней — диабета, жирового гепатоза и метаболического синдрома.
Долгое время считалось, что именно переедание и малоподвижный образ жизни изменяют состав крови, провоцируя воспаления и нарушения обмена веществ. Но исследователи доказали обратное: источник проблем находится глубже — в кроветворных стволовых клетках костного мозга.
Мутации в этих клетках, особенно в гене DNMT3A, нарушают "инструкции" организма. Тело начинает иначе реагировать на пищу, быстрее откладывает жир и активнее вырабатывает глюкозу. У животных с такими мутациями развивались типичные признаки метаболических заболеваний: повышенный аппетит, ожирение, жировая дистрофия печени и скачки сахара в крови.
"Большинство людей даже не подозревают, что именно кровь может быть причиной ожирения", — говорят авторы исследования.
По их словам, мутации накапливаются с возрастом, и со временем именно они становятся спусковым механизмом для болезней, с которыми обычно борются диетами, фитнесом и медикаментами.
Ген DNMT3A уже давно известен врачам — его нарушения связаны с повышенным риском развития лейкемии и лимфом. Теперь к этому списку добавились и болезни обмена веществ. Это открытие впервые связало онкологию и эндокринологию общей нитью — через клетки крови.
Учёные отмечают, что понимание этой связи поможет создать принципиально новые методы профилактики и лечения. Если раньше для оценки риска ожирения и диабета ориентировались на образ жизни и уровень сахара, то теперь исследователи уверены: в будущем анализ крови сможет выявлять генетические "сигналы тревоги" задолго до появления первых симптомов.
|Показатель
|Традиционное объяснение
|Новое открытие
|Причина ожирения
|Избыточное питание и малоподвижность
|Мутации в стволовых клетках крови
|Главный фактор риска
|Образ жизни
|Ген DNMT3A
|Подход к лечению
|Диета, спорт, лекарства
|Генетический анализ и коррекция на уровне клеток
|Методы профилактики
|Контроль калорий и сахара
|Ранняя диагностика мутаций в крови
|Последствия
|Диабет, ожирение, гипертония
|Всё то же, но с возможностью предотвратить заранее
Если подтвердится, что именно мутации DNMT3A запускают каскад метаболических нарушений, медицина сможет перейти к точечной терапии. Это значит, что борьба с лишним весом перестанет быть делом силы воли и превратится в вопрос биохимии. Возможно, появятся препараты, способные "переписать" инструкции клеток, восстанавливая их нормальную работу.
Как проверить, есть ли у меня мутации DNMT3A?
Пока такие тесты доступны в крупных генетических лабораториях. Они проводят секвенирование крови и выявляют мутации на уровне ДНК.
Можно ли предотвратить их появление?
Полностью — нет, но можно снизить риск. Здоровый образ жизни, витамины группы B, отказ от курения и контроль воспалительных процессов помогают поддерживать стабильность генома.
Что делать, если мутация найдена?
Врач-генетик может предложить профилактическую терапию: антиоксиданты, препараты для поддержки печени, коррекцию питания. Главное — не паниковать и не заниматься самолечением.
Миф: ожирение — это всегда результат переедания.
Правда: в некоторых случаях корень проблемы — в крови и генетических сбоях.
Миф: анализ крови нужен только диабетикам.
Правда: он может выявить риски задолго до болезни.
Миф: если у родственников нет ожирения, оно мне не грозит.
Правда: мутации DNMT3A могут возникнуть спонтанно, независимо от наследственности.
Открытие учёных из Флориды стало важным шагом к пониманию того, что наше здоровье — это не только вопрос питания, но и качества клеток, из которых мы состоим.
