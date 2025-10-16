Новая теория ожирения: организм сам включает режим набора веса — тихий враг внутри нас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Учёные из Университета Флориды совершили неожиданное открытие, способное изменить привычное понимание того, почему люди набирают вес. Оказалось, что причина ожирения может скрываться не в еде и недостатке движения, а в самой крови. Это открытие даёт новую надежду на лечение не только лишнего веса, но и связанных с ним болезней — диабета, жирового гепатоза и метаболического синдрома.

кровь
Фото: commons.wikimedia.org by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кровь

Кровь диктует телу правила жизни

Долгое время считалось, что именно переедание и малоподвижный образ жизни изменяют состав крови, провоцируя воспаления и нарушения обмена веществ. Но исследователи доказали обратное: источник проблем находится глубже — в кроветворных стволовых клетках костного мозга.

Мутации в этих клетках, особенно в гене DNMT3A, нарушают "инструкции" организма. Тело начинает иначе реагировать на пищу, быстрее откладывает жир и активнее вырабатывает глюкозу. У животных с такими мутациями развивались типичные признаки метаболических заболеваний: повышенный аппетит, ожирение, жировая дистрофия печени и скачки сахара в крови.

"Большинство людей даже не подозревают, что именно кровь может быть причиной ожирения", — говорят авторы исследования.

По их словам, мутации накапливаются с возрастом, и со временем именно они становятся спусковым механизмом для болезней, с которыми обычно борются диетами, фитнесом и медикаментами.

От онкологии к эндокринологии

Ген DNMT3A уже давно известен врачам — его нарушения связаны с повышенным риском развития лейкемии и лимфом. Теперь к этому списку добавились и болезни обмена веществ. Это открытие впервые связало онкологию и эндокринологию общей нитью — через клетки крови.

Учёные отмечают, что понимание этой связи поможет создать принципиально новые методы профилактики и лечения. Если раньше для оценки риска ожирения и диабета ориентировались на образ жизни и уровень сахара, то теперь исследователи уверены: в будущем анализ крови сможет выявлять генетические "сигналы тревоги" задолго до появления первых симптомов.

Что показывают сравнения

Показатель Традиционное объяснение Новое открытие
Причина ожирения Избыточное питание и малоподвижность Мутации в стволовых клетках крови
Главный фактор риска Образ жизни Ген DNMT3A
Подход к лечению Диета, спорт, лекарства Генетический анализ и коррекция на уровне клеток
Методы профилактики Контроль калорий и сахара Ранняя диагностика мутаций в крови
Последствия Диабет, ожирение, гипертония Всё то же, но с возможностью предотвратить заранее

Как действовать шаг за шагом

  1. Проверить кровь. При регулярных медицинских осмотрах стоит уделять внимание не только сахару и холестерину, но и генетическим показателям, если это доступно в лаборатории.
  2. Следить за питанием, но без фанатизма. Даже при генетической предрасположенности сбалансированное питание с минимальным количеством сахара и трансжиров остаётся важным.
  3. Поддерживать физическую активность. Движение помогает клеткам крови оставаться здоровыми и снижает риск накопления мутаций.
  4. Не игнорировать возрастные изменения. После 40 лет вероятность генетических сбоев растёт, поэтому анализ крови становится особенно значимым инструментом профилактики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сосредотачиваться только на похудении через диеты.
    Последствие: организм теряет мышечную массу, но метаболические сбои сохраняются.
    Альтернатива: проверка состава крови и консультация с генетиком.
  • Ошибка: полагаться исключительно на спорт.
    Последствие: без контроля внутренних процессов физические нагрузки дают временный эффект.
    Альтернатива: сочетание тренировок с анализом биомаркеров и персонализированным питанием.
  • Ошибка: игнорировать обследования.
    Последствие: скрытые мутации могут развиваться годами.
    Альтернатива: профилактический анализ крови каждые 1-2 года.

Гену всё решают

Если подтвердится, что именно мутации DNMT3A запускают каскад метаболических нарушений, медицина сможет перейти к точечной терапии. Это значит, что борьба с лишним весом перестанет быть делом силы воли и превратится в вопрос биохимии. Возможно, появятся препараты, способные "переписать" инструкции клеток, восстанавливая их нормальную работу.

FAQ

Как проверить, есть ли у меня мутации DNMT3A?
Пока такие тесты доступны в крупных генетических лабораториях. Они проводят секвенирование крови и выявляют мутации на уровне ДНК.

Можно ли предотвратить их появление?
Полностью — нет, но можно снизить риск. Здоровый образ жизни, витамины группы B, отказ от курения и контроль воспалительных процессов помогают поддерживать стабильность генома.

Что делать, если мутация найдена?
Врач-генетик может предложить профилактическую терапию: антиоксиданты, препараты для поддержки печени, коррекцию питания. Главное — не паниковать и не заниматься самолечением.

Мифы и правда

Миф: ожирение — это всегда результат переедания.
Правда: в некоторых случаях корень проблемы — в крови и генетических сбоях.

Миф: анализ крови нужен только диабетикам.
Правда: он может выявить риски задолго до болезни.

Миф: если у родственников нет ожирения, оно мне не грозит.
Правда: мутации DNMT3A могут возникнуть спонтанно, независимо от наследственности.

Интересные факты

  • Исследования показали, что у людей старше 60 лет до 10% кроветворных клеток могут содержать мутации DNMT3A.
  • Учёные считают, что именно эти мутации могут быть одной из причин, почему у пожилых людей чаще диагностируют диабет II типа.
  • Некоторые лаборатории уже тестируют экспериментальные препараты, способные "выключать" дефектный ген без повреждения здоровых клеток.

Открытие учёных из Флориды стало важным шагом к пониманию того, что наше здоровье — это не только вопрос питания, но и качества клеток, из которых мы состоим.

 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
