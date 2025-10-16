Новая теория ожирения: организм сам включает режим набора веса — тихий враг внутри нас

Учёные из Университета Флориды совершили неожиданное открытие, способное изменить привычное понимание того, почему люди набирают вес. Оказалось, что причина ожирения может скрываться не в еде и недостатке движения, а в самой крови. Это открытие даёт новую надежду на лечение не только лишнего веса, но и связанных с ним болезней — диабета, жирового гепатоза и метаболического синдрома.

Кровь диктует телу правила жизни

Долгое время считалось, что именно переедание и малоподвижный образ жизни изменяют состав крови, провоцируя воспаления и нарушения обмена веществ. Но исследователи доказали обратное: источник проблем находится глубже — в кроветворных стволовых клетках костного мозга.

Мутации в этих клетках, особенно в гене DNMT3A, нарушают "инструкции" организма. Тело начинает иначе реагировать на пищу, быстрее откладывает жир и активнее вырабатывает глюкозу. У животных с такими мутациями развивались типичные признаки метаболических заболеваний: повышенный аппетит, ожирение, жировая дистрофия печени и скачки сахара в крови.

"Большинство людей даже не подозревают, что именно кровь может быть причиной ожирения", — говорят авторы исследования.

По их словам, мутации накапливаются с возрастом, и со временем именно они становятся спусковым механизмом для болезней, с которыми обычно борются диетами, фитнесом и медикаментами.

От онкологии к эндокринологии

Ген DNMT3A уже давно известен врачам — его нарушения связаны с повышенным риском развития лейкемии и лимфом. Теперь к этому списку добавились и болезни обмена веществ. Это открытие впервые связало онкологию и эндокринологию общей нитью — через клетки крови.

Учёные отмечают, что понимание этой связи поможет создать принципиально новые методы профилактики и лечения. Если раньше для оценки риска ожирения и диабета ориентировались на образ жизни и уровень сахара, то теперь исследователи уверены: в будущем анализ крови сможет выявлять генетические "сигналы тревоги" задолго до появления первых симптомов.

Что показывают сравнения

Пока такие тесты доступны в крупных генетических лабораториях. Они проводят секвенирование крови и выявляют мутации на уровне ДНК. Можно ли предотвратить их появление?

Полностью — нет, но можно снизить риск. Здоровый образ жизни, витамины группы B, отказ от курения и контроль воспалительных процессов помогают поддерживать стабильность генома. Что делать, если мутация найдена?

Врач-генетик может предложить профилактическую терапию: антиоксиданты, препараты для поддержки печени, коррекцию питания. Главное — не паниковать и не заниматься самолечением. Мифы и правда Миф: ожирение — это всегда результат переедания.

Правда: в некоторых случаях корень проблемы — в крови и генетических сбоях. Миф: анализ крови нужен только диабетикам.

Правда: он может выявить риски задолго до болезни. Миф: если у родственников нет ожирения, оно мне не грозит.

Правда: мутации DNMT3A могут возникнуть спонтанно, независимо от наследственности. Интересные факты Исследования показали, что у людей старше 60 лет до 10% кроветворных клеток могут содержать мутации DNMT3A.

Учёные считают, что именно эти мутации могут быть одной из причин, почему у пожилых людей чаще диагностируют диабет II типа.

Некоторые лаборатории уже тестируют экспериментальные препараты, способные "выключать" дефектный ген без повреждения здоровых клеток. Открытие учёных из Флориды стало важным шагом к пониманию того, что наше здоровье — это не только вопрос питания, но и качества клеток, из которых мы состоим.