Главная ошибка тех, кто хочет нарастить мышцы — вот как не попасть в ловушку лишнего веса

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Набор мышечной массы начинается не с "магической цифры калорий", а с понимания своего текущего состояния: сколько вы весите, как тренируетесь, как спите и восстанавливаетесь. После этапа снижения жира логично перейти к аккуратному профициту, но делать это "в лоб" по чужой формуле — верный путь к набору лишнего. Ниже — понятная схема, как рассчитать старт, чем питаться, что отслеживать и как не потеряться между "2500", "3000" и пугающими "5000 ккал".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гребля в спортзале: тренировка на кардиотренажёре

Базовые принципы

Главная идея простая: сначала вы стабилизируете вес на поддержке, затем переходите к лёгкому профициту. Большие калоражи (по 4500–5000 ккал и выше) — удел профессионалов с огромной мышечной массой и специфическим режимом. Новичку это не нужно: нет ни такого объёма мышц, ни такой потребности в энергии. Стартовая стратегия — прибавка к вашему поддерживающему рациону на 10-15% с последующей настройкой по прогрессу. При этом важно не только "сколько", но и "из чего": белки для восстановления, углеводы для энергии, жиры для гормонального фона и здоровья клеток.

Сравнение подходов к калоражу

Подход Когда применять Плюсы Риски Поддержка (0%) После "сушки", перед набором Стабилизация, контроль аппетита Долгий старт набора Лёгкий профицит (+10-12%) Первый месяц массонабора Минимум жира, видимый прогресс Требует дисциплины в учёте Умеренный профицит (+15-20%) Опытным тренирующимся Быстрее растут силовые Больше риск "залиться" Жёсткий профицит (>25%) Профи, высокие объёмы Максимум калорий Быстрый набор жира

Советы шаг за шагом

Определите свой уровень поддержки

Начните с расчёта калоража, при котором Ваш вес остаётся стабильным. В течение двух недель фиксируйте всё, что едите, и ежедневно взвешивайтесь. Если масса тела не меняется, значит, Вы нашли свой поддерживающий уровень — именно от него стоит отталкиваться при дальнейшем наборе массы.

Создайте небольшой профицит

Добавьте к полученному значению 10–12% калорий. Такой небольшой профицит позволит обеспечить организм энергией для роста мышц без лишнего жира. Дополнительные калории лучше получать из «медленных» углеводов и полезных жиров — круп, макарон из твёрдых сортов, фруктов, орехов и оливкового масла.

Соберите правильное соотношение БЖУ

Следите, чтобы в рационе соблюдался баланс белков, жиров и углеводов. Оптимально употреблять 1,6–2,2 г белка и 0,8–1 г жира на каждый килограмм массы тела, остальную часть добирайте углеводами. В каждом приёме пищи должен присутствовать источник белка — творог, куриная грудка, рыба, яйца или протеиновый коктейль. Это обеспечит мышцы строительным материалом для роста и восстановления.

Распределите питание и тренировки

Питайтесь 3–4 раза в день и добавляйте небольшой перекус до или после тренировки. Банан, йогурт или батончик мюсли помогут восполнить энергию и улучшить восстановление. В тренировках делайте упор на базовые упражнения — приседания, жимы, тяги. Оптимальный режим — 3–4 силовых занятия в неделю с диапазоном 6–12 повторов и постепенным увеличением рабочих весов. Для поддержания выносливости и здоровья сердца включайте лёгкое кардио один-два раза в неделю по 20–30 минут.

Следите за прогрессом

Регулярно анализируйте результаты. Раз в неделю взвешивайтесь, измеряйте талию и бёдра, делайте фотографии при одинаковом освещении. Если масса тела растёт плавно, а силовые показатели увеличиваются — Вы двигаетесь в правильном направлении. Если вес растёт слишком быстро и появляются жировые отложения, уменьшите калораж на 150–200 ккал за счёт углеводов и добавьте немного кардио-нагрузок.

Восстанавливайтесь и корректируйте

Сон — один из ключевых факторов роста. Старайтесь спать не менее 7–9 часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время, а перед сном избегать яркого света экранов. Для поддержки организма полезно включить в рацион омега-3, витамин D и магний. Пересматривайте свой калораж каждые два-три месяца: если вес и силовые показатели выросли, увеличьте норму ещё на 5–10%. Такой план позволит Вам набирать мышечную массу постепенно, сохраняя тело сильным, подтянутым и здоровым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Сразу +1000 ккал "на массу". → Лишний жир, вялость на тренировках. → Плавный профицит +10-12%, прибавка порционно по 150-200 ккал раз в 1-2 недели.

Мало белка (<1,4 г/кг). → Плохое восстановление. → Держите 1,6-2,2 г/кг; решения: творог, курица, тунец, сывороточный протеин.

Исключить жиры. → Гормональные сбои, худшее настроение. → 0,8-1 г/кг из оливкового масла, орехов, авокадо, яичных желтков.

"Сжечь" всё кардио. → Переутомление, аппетит в ноль. → 1-2 ЛИС-сессии в неделю, 20-30 минут.

Не взвешивать продукты. → Ошибка учёта 20-30%. → Электронные кухонные весы, контейнеры порционирования, блендер для смузи.

А что если вес стоит

Проверьте:

Вы правда едите профицит? Погрешность в учёте легко "съедает" 200-300 ккал.

Достаточно ли углеводов перед тяжёлыми днями? Добавьте 30-50 г за 2-3 часа до зала.

Хватает ли сна? Недосып снижает силу и повышает тягу к сладкому.

Не перебор ли с кардио? Урежьте объём на 20-30% и посмотрите на отклик за 1-2 недели.

Таблица "Плюсы и минусы" профицитного периода

Плюсы Минусы Рост силовых, объёма мышц Риск набора части жира Улучшение восстановления Требуется дисциплина в учёте Больше энергии на тренировках Психологически сложно "не сушиться" Гибкость в питании Нужны планирование и сон

FAQ

Как выбрать стартовый калораж для набора?

Возьмите свой поддерживающий калораж (по дневнику за 10-14 дней) и прибавьте 10-12%. Дальше смотрите на вес и замеры.

Сколько белка нужно в день?

В среднем 1,6-2,2 г/кг массы тела. Ближе к верхней границе — при высоких объёмах и дефиците сна.

Что лучше: 3 больших приёма или 5 маленьких?

Как удобнее. Важна суточная норма и наличие белка в каждом приёме. Перекус до/после тренировки улучшает самочувствие.

Нужно ли "чити"?

Единичные "свободные" блюда вписывайте в калораж. Если аппетит улетает в небеса, оставьте на редкие случаи.

Какие добавки имеют смысл?

Креатин моногидрат (3-5 г/день), омега-3, витамин D (по анализам), магний на ночь, сывороточный протеин — по потребности.

Мифы и правда

Миф: "Для набора нужно 5000 ккал всем".

Правда: калораж индивидуален; новичку достаточно +10-15% к своей поддержке.

Миф: "Без углеводов мышцы растут чище".

Правда: углеводы — топливо для прогресса в силе и объёмах; их дефицит режет результат.

Миф: "Кардио убивает массу".

Правда: умеренное ЛИС улучшает выносливость и апперцепцию нагрузки, не мешая росту.