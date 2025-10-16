Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Пальто, которые покоряют с первого взгляда: главные модели сезона 2025–2026 года
Главная сказка России: Сочи Парк вновь признан лучшим — и готовит сюрприз
Кусты будто ожили: простой раствор, после которого смородина больше не болеет
Почему крем-суп в ресторане всегда нежный, как шёлк, а дома — водянистый: разница в простом действии
Маркетинг вместо здоровья: продукты с пометкой фитнес оказались пустышкой
Осенние капризы организма: тело само говорит, чего ему не хватает, — важно правильно услышать
Привычка дороже технологий: почему тысячи россиян всё ещё выбирают Весту вместо китайцев
Рынок аренды замер, но это затишье перед бурей — что ждёт россиян к концу года

Ошибка большинства спортсменов — они качают только вверх, забывая, где прячется настоящий прогресс

Спорт

Когда мы поднимаем штангу, выполняем подтягивания или просто приседаем, в наших мышцах происходит гораздо больше, чем кажется. Каждое движение делится на две важные части — концентрическую и эксцентрическую фазы. От того, насколько грамотно они сочетаются, зависит сила, рост мышц и даже уровень выносливости.

Жим лёжа в наклоне
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим лёжа в наклоне

Что происходит с мышцами при движении

С точки зрения физиологии, любое упражнение состоит из двух направлений движения. В концентрической фазе мышца сокращается, создавая усилие. В эксцентрической - напротив, она удлиняется, удерживая нагрузку и контролируя её спуск. Эти противоположные процессы дополняют друг друга, и игнорирование одного из них делает тренировку неполной.

Представьте сгибание рук с гантелями. Когда вы поднимаете вес вверх — это концентрическая работа: бицепс сокращается, укорачивается, напрягается. А когда опускаете руку вниз, возвращаясь в исходное положение, — это уже эксцентрическая фаза: мышца растягивается, но остаётся под контролем.

Почему "негатив" важен

Большинство новичков и даже опытных спортсменов сосредотачиваются именно на подъёме веса. Но исследования показывают: ключ к силе и росту кроется в "негативной" фазе. Эксцентрические движения активируют больше мышечных волокон, создавая микроповреждения, необходимые для роста.

При этом утомление наступает медленнее, чем при концентрической работе. Это объясняется тем, что мышцы эффективнее удерживают нагрузку, чем поднимают её. Поэтому в эксцентрической фазе человек способен работать с весом, который на 30-40% превышает его обычный максимум в позитивной фазе.

Как безопасно тренировать эксцентрическую силу

Эксцентрические упражнения требуют большей концентрации и аккуратности. Лучше всего осваивать их с помощью тренажёров или под присмотром партнёра.

  1. Подберите правильный вес. Для начала используйте 105-110% от вашего обычного максимума. Если опыта мало — не превышайте этот диапазон.

  2. Используйте страховку. Партнёр или тренажёр Смита поможет безопасно контролировать штангу.

  3. Работайте медленно. Опускание должно занимать 4-6 секунд — это ключ к эффективности.

  4. Следите за дыханием. Не задерживайте его во время спуска, выдыхайте плавно.

  5. Не злоупотребляйте. В неделю достаточно 1-2 сессий "негативных" упражнений.

А что если заменить эксцентрические фазы?

Если исключить "негатив", мышцы перестанут получать полноценный стимул. Без микроповреждений и последующего восстановления не происходит роста. Это как качать шину воздухом, не проверяя давление — вроде бы работает, но эффект меньше.

Плюсы и минусы эксцентрической тренировки

Плюсы Минусы
Ускоряет рост мышц Требует контроля и опыта
Повышает силу и выносливость Возможны болезненные ощущения
Улучшает координацию Больший риск перетренировки
Эффективна при реабилитации Нельзя выполнять без разминки

Интересные факты

  • Такие тренировки применяют для восстановления после травм и операций, особенно в спортивной медицине.
  • С помощью "негатива" можно преодолеть тренировочные плато и увеличить силовые показатели без добавления подходов.
Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Домашние животные
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Рынок аренды замер, но это затишье перед бурей — что ждёт россиян к концу года
Вероника Степанова отпраздновала годовщину свадьбы: что известно о семье популярного психолога
Колёса не крутятся зря: сайкл прожигает жир и рождает зависимость от движения
Собака, датчик и большой скандал: как одно движение лапы обернулось судебным делом против Volvo
Интерьер с характером: новый тренд навсегда выгоняет стерильные стены из квартир
Горнолыжный Сочи: битва за туриста началась — кто предложит лучшие условия
Ветрянка возвращается: вирус вспыхнул на фоне падения коллективного иммунитета
Гималаи стоят на чужих плечах: учёные нашли то, что может вызвать землетрясение века
Ошибка большинства спортсменов — они качают только вверх, забывая, где прячется настоящий прогресс
Пирамида с секретом: под грубой кладкой нашли следы технологий, которых не должно существовать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.