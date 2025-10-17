Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт
Железо против машины: что действительно растит мышцы, а что просто тратит время
Озеро, которое может уничтожить четыре страны: Сарезская бомба замедленного действия в сердце Памира
Виноделие в Подмосковье: раскрыт главный секрет успеха северных виноделов
Иремель — святое место или портал в иные миры? Тайна горы, которую нельзя тревожить
Балкон дышит весной: эти три растения цветут наперекор морозу и серым будням — живой вызов зиме
Время плавится на трассе: почему обратный путь всегда короче, чем обещает карта
Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля
Шокирующее появление Беллы Хадид на Victoria's Secret: как болезнь изменила звезду подиума

Минуты решают больше, чем калории: тайминг еды превращает усилия в результат

6:19
Спорт

Питание и спорт неразрывно связаны. Чтобы тренировки приносили результат, важно не только что вы едите, но и когда. От времени приёма пищи зависит уровень энергии, качество восстановления и эффективность сжигания жира. Неверно подобранный рацион может свести усилия к нулю, вызвать слабость и даже замедлить обмен веществ. Разберём, как выстроить питание до и после тренировок, чтобы тело получало максимум пользы.

Спортивное питание на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортивное питание на столе

Когда принимать пищу перед тренировкой

Точный график зависит от особенностей организма — роста, веса, пола и скорости метаболизма. Но есть универсальные принципы, которых стоит придерживаться. Главный из них: никогда не тренируйтесь с полным желудком.

  • Если тренировка утром. Завтракать нужно за 1-1,5 часа до занятий. За ночь организм тратит запасы гликогена, и чтобы было топливо для работы, важно дать ему энергию.

  • Если тренировка днём или вечером. Основной приём пищи должен быть за 2,5-3 часа до начала.

  • За 30 минут до тренировки можно выпить чашку кофе или зелёного чая — они стимулируют обмен веществ и помогают использовать жир как источник энергии.

"Тренировка на полупустой желудок помогает ускорить метаболизм, но голодать нельзя — организму нужна энергия для движения", — пояснила диетолог Ольга Сафронова.

Что есть до тренировки

Перед занятием лучше выбирать продукты, которые легко усваиваются, обеспечивают стабильный уровень сахара в крови и не перегружают желудок. Основой должны стать сложные углеводы и белки, при минимальном содержании жиров.

Примеры идеального завтрака перед утренней тренировкой:

  • овсяная или гречневая каша с орехами и сухофруктами;

  • 1-2 варёных яйца;

  • чашка кофе или зелёного чая.

Не рекомендуется:

  • булочки, белый хлеб, сладкие каши быстрого приготовления;

  • свежевыжатые соки — они вызывают резкий скачок сахара;

  • жирные блюда — замедляют пищеварение.

Питание после тренировки

После нагрузки организму нужно восстановить запасы энергии и запустить процесс восстановления мышц. Оптимально — лёгкий приём пищи в течение 30-60 минут после тренировки.

Подходящие варианты:

  • йогурт или кефир и банан;

  • варёное яйцо и овощной салат;

  • творог с курагой;

  • цельнозерновой бутерброд с сыром;

  • горсть орехов.

Главное — не переедать. После тренировки тело активно усваивает питательные вещества, поэтому даже небольшой перекус принесёт максимум пользы.

Таблица: питание в зависимости от времени суток

Время тренировки Когда есть Что выбрать
Утром за 1-1,5 часа Каша, яйца, чай или кофе
Днём за 2,5-3 часа Рыба, курица, гарнир из сложных углеводов
Вечером за 2-3 часа Лёгкий белково-овощной ужин, без жира
После тренировки через 30-60 минут Йогурт, творог, фрукты, орехи

Меню перед вечерней тренировкой

Чтобы не перегружать желудок, но дать энергию мышцам, подойдут блюда с белком и сложными углеводами.

Основное блюдо:

  • рыба или куриная грудка;

  • нежирное мясо (бифштекс, индейка).

Гарнир:

  • рис или гречка;

  • макароны из твёрдых сортов;

  • печёный картофель;

  • хлеб из муки грубого помола.

Добавьте овощной салат — клетчатка помогает усваивать белок и улучшает пищеварение.

Как питаться при наборе мышечной массы

Если цель — нарастить мышцы, питание должно быть сбалансированным по белкам и углеводам.

  • Белок — строительный материал для мышечных волокон. Его источники: яйца, мясо, рыба, молочные продукты, бобовые.

  • Углеводы — энергия для тренировки и восстановления. Предпочтение стоит отдавать сложным (крупы, хлеб грубого помола, овощи).

  • Жиры — минимизировать, особенно животные.

Перед тренировкой исключите жареное мясо, фастфуд и сладкую газировку. Простые углеводы (сладости, соки, булочки) допускаются только утром, если обмен веществ быстрый.

Многие спортсмены добавляют протеиновые коктейли - до и после занятий. Это удобный способ восполнить белок, особенно при активных нагрузках.

Таблица: ошибки, последствия и альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Плотный ужин перед тренировкой Тяжесть, вялость, плохое самочувствие Лёгкий белково-овощной приём пищи
Пропуск еды до занятия Усталость, головокружение Перекусить за 1 час — каша, фрукты, белок
Избыток жиров Замедление пищеварения Отдавать предпочтение варёным и запечённым блюдам
Недостаток воды Судороги и слабость Выпивать воду до, во время и после тренировки

А что если тренировка ранним утром?

Если нет времени на полноценный завтрак, можно выпить стакан воды и съесть половину банана или немного йогурта. А полноценный приём пищи сделать уже после тренировки — через 30 минут. Главное — не заниматься на голодный желудок и не перегружать его.

Вода — незаменимый элемент

Вода участвует во всех обменных процессах. Один стакан, выпитый натощак, улучшает кровообращение и помогает мышцам получать больше кислорода. В течение дня желательно пить по 1,5-2 литра чистой воды, а во время тренировок — каждые 10-15 минут небольшими глотками.

Правильное питание в сочетании с регулярными тренировками ускоряет обмен веществ, помогает наращивать мышечную массу и поддерживает здоровье. Осознанный подход к еде — это не ограничение, а инвестиция в силу и выносливость вашего тела.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Последние материалы
Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт
Железо против машины: что действительно растит мышцы, а что просто тратит время
Озеро, которое может уничтожить четыре страны: Сарезская бомба замедленного действия в сердце Памира
Виноделие в Подмосковье: раскрыт главный секрет успеха северных виноделов
Иремель — святое место или портал в иные миры? Тайна горы, которую нельзя тревожить
Балкон дышит весной: эти три растения цветут наперекор морозу и серым будням — живой вызов зиме
Время плавится на трассе: почему обратный путь всегда короче, чем обещает карта
Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля
Шокирующее появление Беллы Хадид на Victoria's Secret: как болезнь изменила звезду подиума
Банковский спам можно остановить: как программы блокируют звонки ещё до сигнала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.