Постель превращается в спортзал: упражнения, которые оживляют даже слабое тело

Спорт

Пока человек прикован к постели, тело и дух быстро сдают позиции. Отсутствие движения ослабляет мышцы, суставы и связки, ухудшает кровообращение и настроение. Особенно тяжело это переживают пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями: даже простые действия вроде поворота на другой бок становятся испытанием. Чтобы не допустить физической и психологической деградации, важно поддерживать хотя бы минимальную двигательную активность — с помощью простых упражнений прямо в кровати.

растяжка на кровати
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
растяжка на кровати

Почему важно двигаться даже лежачему больному

Даже если человек вынужден находиться в постели большую часть времени, его организм нуждается в стимуляции. Мышцы, которые не работают, начинают быстро атрофироваться. Нарушается кровоток, ухудшается питание тканей, повышается риск пролежней и застойных процессов. А вместе с физическим упадком приходит апатия и уныние.

"Даже минимальная активность улучшает кровоснабжение и настроение больного", — отметил врач-реабилитолог Андрей Павлов.

Поэтому одна из главных задач родственников и медицинского персонала — не только ухаживать, но и помогать человеку оставаться активным. Иногда достаточно простой верёвочной лестницы, которую можно закрепить у изголовья кровати. Она позволяет пациенту самостоятельно менять положение тела, садиться или вставать без посторонней помощи. Такое устройство часто применяют для пожилых людей и пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Упражнения для больных в кровати

Комплекс упражнений выполняется лежа на спине и направлен на сохранение подвижности суставов и тонуса мышц.

  1. Для сосудов и мышц живота. Поочередно приподнимайте ноги на 10-20 см и отпускайте их, чтобы пятки слегка хлопали по матрасу. Начинайте с 2-3 раз, затем увеличивайте количество повторений.

  2. Для суставов ног. Вытяните ноги и тяните носки на себя. Движения должны быть плавными. Упражнение выполняется до 5 минут в час.

  3. Для тазобедренных суставов. Подложите под колени небольшую подушку и прокатывайте ноги по ней, поворачивая колени наружу и внутрь. Можно повторять каждые 60 минут.

  4. Для мышц рук. Лежа на спине, поднимайте руки на 10-20 см и роняйте их с лёгким хлопком. Начинайте с 5-10 повторов, постепенно увеличивая до 50 и более.

  5. Для плечевых суставов. Положите руки вдоль тела, не поднимая их, разворачивайте наружу и внутрь. Следите за плавностью движений, выполняйте до 10 минут в час.

  6. Для шеи. Подложите под голову валик так, чтобы затылок немного свешивался. Медленно покачивайте головой из стороны в сторону, амплитуда — около 2 см. Это упражнение улучшает кровоснабжение мозга и снижает риск головных болей.

Сравнение: пассивные и активные движения

Тип активности Что включает Эффект
Пассивные Движения, выполняемые с помощью ухаживающего Предотвращают застои, но не укрепляют мышцы
Активные Движения, выполняемые самим больным Поддерживают тонус, улучшают настроение и координацию

Советы шаг за шагом: как помочь больному заниматься

  1. Создайте удобное пространство. Кровать должна быть жёсткой, с противопролежневым матрасом и устойчивыми бортиками.

  2. Подберите инвентарь. Верёвочная лестница, валик под шею, лёгкие гантели по 0,5 кг, массажный мяч.

  3. Следите за самочувствием. При головокружении или одышке занятие нужно прекратить.

  4. Отмечайте прогресс. Даже минимальные улучшения стоит фиксировать и поощрять — это мотивирует.

  5. Проводите занятия регулярно. Лучше несколько раз в день по 5 минут, чем один раз долго.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: родственники полностью берут на себя уход, не давая больному двигаться.
    Последствие: мышцы быстро слабеют, человек теряет уверенность.
    Альтернатива: использовать вспомогательные приспособления — поручни, лестницы, перекладины.

  • Ошибка: выполнять упражнения без консультации врача.
    Последствие: риск травм или повышения давления.
    Альтернатива: обсудить комплекс с лечащим терапевтом или инструктором ЛФК.

  • Ошибка: заниматься нерегулярно.
    Последствие: теряется эффект, ухудшается настроение.
    Альтернатива: установить чёткое расписание — например, каждые 2 часа по 5 минут.

А что если больной отказывается заниматься?

Такое случается нередко. Причина — не физическая, а психологическая усталость. Важно не заставлять, а мягко мотивировать: напомнить, что движения помогут быстрее восстановиться и снизят боль. Можно подключить музыку, предложить делать упражнения вместе — это повышает интерес и возвращает ощущение контроля над телом.

Плюсы и минусы физических упражнений для лежачих

Плюсы:

  • Улучшают кровообращение и работу сердца.

  • Снижают риск пролежней.

  • Повышают настроение и сон.

  • Поддерживают мышечный тонус.

Минусы:

  • Требуют регулярности и контроля.

  • Возможен дискомфорт при хронических заболеваниях суставов.

  • Без консультации врача есть риск перенапряжения.

Физическая активность в постели — не роскошь, а необходимость. Простые упражнения, выполняемые с осторожностью, помогают сохранять силу и уверенность в себе даже в самые трудные периоды болезни. Главное — не останавливаться и помнить, что движение остаётся источником жизни в любом возрасте.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
