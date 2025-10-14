Сборная России победила Боливию: эксперт объяснил, почему не стоит обольщаться

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о победе сборной России над Боливией со счётом 3:0 в товарищеском матче, который прошёл на московском стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".

Футбольный мяч на поле

Российский футбол в изоляции

Созин отметил, что, несмотря на текущие ограничения, российский футбол по-прежнему имеет привилегированное положение, ведь эта игра остаётся международным языком, объединяющим людей по всему миру. По его словам, у Российского футбольного союза (РФС) остаются возможности договариваться о товарищеских встречах, что крайне важно в нынешних условиях.

"Футбол наш находится в привилегированном положении. Всё же в него играют во всём мире, и у РФС есть возможность договариваться с другими сборными", — сказал футбольный эксперт Андрей Созин "Чемпионату".

Эксперт подчеркнул, что подобные матчи позволяют поддерживать национальную команду в тонусе, ведь институт сборных не должен прекращать существование даже в условиях бана.

Сборная должна быть готова

Созин уверен, что рано или поздно международная изоляция закончится, и к этому моменту сборная России должна быть полностью готова — с отлаженной тактикой, определённым костяком и игровыми связками. Он подчеркнул, что крупные победы над слабыми соперниками не должны вводить в заблуждение: пока российская команда отстаёт по уровню от ведущих футбольных держав.

Эксперт отметил, что победы над командами вроде Боливии или Кубы не являются показателем прогресса, однако они необходимы, чтобы сохранить командную атмосферу и связь с болельщиками.

Болельщик — главный показатель

Созин напомнил, что главное — это интерес зрителей. По его мнению, даже матчи с не самыми сильными соперниками нужны, если они вызывают у публики положительные эмоции.

"Народ ходит и радуется — это огромный плюс. Главное ведь — счастливый болельщик? Да, проходные матчи могут надоесть, но они всё равно нужны", — отметил эксперт.

Он добавил, что для повышения качества товарищеских встреч стоит стремиться к тому, чтобы российская команда встречалась с основными составами соперников, а не с их резервами.

Перспектива развития

Созин выразил мнение, что каждый такой матч должен рассматриваться не как формальность, а как этап подготовки к возвращению России на международную арену. Он подчеркнул, что если РФС удастся организовывать игры с более серьёзными соперниками, это будет шагом к восстановлению прежнего статуса национальной сборной.