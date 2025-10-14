Мы заложники: Миранчук откровенно высказался об участи сборной России

Полузащитник сборной России и клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук поделился своими чувствами по поводу продолжающегося отстранения российской национальной команды от международных турниров.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сборная России по футболу

Привыкание к ситуации

Игрок признался, что за годы действия ограничений футболисты уже привыкли к этой реальности. По его словам, тема отстранения давно перестала быть неожиданной, но всё равно остаётся болезненной для спортсменов, которые не могут выступать на официальных соревнованиях.

"Это же наступило не вчера. Это продолжается на протяжении нескольких лет, поэтому сейчас в данный момент к этому относимся как к какой-то данности. Мы заложники ситуации. Спортсмены я имею ввиду", — сказал полузащитник Алексей Миранчук "Чемпионату".

Миранчук подчеркнул, что подобные обстоятельства тяжело воспринимать эмоционально, ведь для любого игрока участие в международных турнирах — это возможность проявить себя и испытать себя в борьбе с сильнейшими командами мира.

Человеческая сторона проблемы

Футболист признал, что осознание невозможности выступать на больших турнирах вызывает у команды разочарование. Вместе с тем, по его словам, важно сохранять профессионализм, концентрироваться на тренировках и использовать товарищеские встречи, чтобы не терять форму.

«А так конечно же очень обидно, что мы не можем показать себя в официальных играх. Я прекрасно понимаю. Мы тоже, наверное, как-то расстроены. Если честно, много слов не скажешь. Что здесь можно сказать? Как есть — так есть», — добавил Миранчук.

Настрой на будущее

Несмотря на сложную ситуацию, футболист подчеркнул, что игроки сборной стараются сохранять позитивный настрой и веру в лучшее. Он отметил, что команда продолжает тренироваться и проводить контрольные матчи, чтобы быть готовой к возвращению на международную арену, когда это станет возможно.